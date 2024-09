La previa de los Martín Fierro 2024 al rojo vivo: de la ausencia grandes figuras a los picantes cruces de los nominados

Llamativas ausencias y duros reclamos en la previa de los Martín Fierro 2024

A horas de una nueva edición de la entrega de los Premios Martín Fierro, que se celebrará este lunes 9 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero, las polémicas en el mundo del espectáculo no paran. Desde llamativas ausencias, hasta duros reclamos y cruces picantes: como suele suceder, la previa de la fiesta de la televisión ya está al rojo vivo.

Una de las primeras polémicas se generó tras las nominaciones y tuvo como protagonista a Laurita Fernández. En ese momento, la organización destacó el trabajo del programa Bienvenidos a Bordo (El Trece) en la categoría Entretenimientos. Sin embargo, horas después la Asociación que preside Luis Ventura decidió sacar de la terna al programa que la actriz condujo. Según explicaron más tarde, el problema radicaba en que Fernández ya estaba nominada por su labor en Bienvenidos a Ganar (El Nueve). Pero la rubia no se quedó callada: “Somos el primer programa desnominado en la historia argentina, así que también es un premio“, arrancó.

“Me dijeron que era porque tenían a la misma conductora, entonces no se podía. Pero bueno, no es la terna de conducción, era la de programa de entretenimiento. Fue un trabajo que hicimos rompiéndonos para tratar de hacer lo mejor posible”, arremetió la artista en una charla con Socios del Espectáculo (El Trece).

Marcelo Tinelli confirmó que no asistirá a los premios Martin Fierro porque estará de viaje

La segunda polémica tiene como protagonistas a Marcelo Tinelli, quien confirmó que no asistirá a la gala. Más tarde, desde su círculo íntimo, explicaron a Teleshow que se ausentará a la ceremonia, porque estará de viaje. “Hace dos meses que Marcelo le comunicó a Luis Ventura que no iba a asistir, tuvo que bajarse debido a que estará de viaje”, comentaron a este medio fuentes cercanas al conductor.

En este contexto, Ángel de Brito también habló del tema durante este miércoles en LAM (América). El conductor y su equipo debatieron las razones por las que la figura de la televisión no asistirá a la premiación: “Susana va a estar el lunes en el Martín Fierro, tiene su mesa conformada. Mirtha, obviamente, va con Juana (Viale) y no sé si va Marcela (Tinayre) con Nacho Viale. Tinelli no va al Martín Fierro, él me dijo que se iba a ver a la hija, a Cande”, comentó el conductor.

Mirtha Legrand sorprendió al expresar su descontento por no haber sido nominada como Mejor Conductora

Según pudo saber Teleshow, otras de las ausencias que tendrá la ceremonia serán Maju Lozano, Carina Zampini y Dominique Metzger. En ese sentido, la actriz que formó parte del elenco de Camino al amor comentó en charla con este medio: “No voy a asistir, no puedo. Me agarra en un momento complicado, con muchas cosas”.

En otro frente, Mirtha Legrand sorprendió al expresar su descontento por no haber sido nominada como Mejor Conductora. “A mí me preguntaron mucho por qué no estoy nominada. No vi la lista hasta que llegué aquí y la verdad es que no sé el motivo”, comentó la diva de los almuerzos en La Noche de Mirtha (El Trece). Además, reclamó que nunca recibió la estatuilla de brillantes que APTRA creó en su honor. Este reclamo generó una respuesta rápida de Luis Ventura, quien aclaró el malentendido recordando que la estatuilla había sido recogida en nombre de Legrand por su nieta, Juana Viale.

Otra que estará ausente será Furia, la participante más polémica de Gran Hermano 2023 (Telefe). A pesar de ser el personaje más amado y odiado del programa, Juliana Scaglione no fue invitada a la ceremonia. Según supo Teleshow, la decisión de no incluirla se debe a que su relación con el canal no terminó en buenos términos tras su participación en el reality. Los conflictos con la producción habrían escalado tras su salida, motivo por el cual decidieron no invitarla a la premiación. Esta situación provocó una fuerte reacción de Juliana, quien se manifestó en el programa de streaming que conduce junto a Alex Caniggia. “Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí. Y ellos también lo saben,” expresó, visiblemente enojada.

Furia dijo que no fue invitada a los Martín Fierro (Video: Carajo streaming)

“Van los caracoles a la mesa de Gran Hermano y a la que se puso el programa al hombro no la llamaron, es una lástima porque yo tengo derecho a ir a buscar mi premio, me merezco la revolución del año”, cerró picante. Los exparticipantes de Gran Hermano que sí estarán presentes serán: Bautista Mascia, ganador del ciclo; Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, quienes se llevaron el segundo y tercer puesto respectivamente; Lisandro Navarro; Rosina Beltrán; Virginia Demo; Martín Ku; y Denisse González, actual pareja de Mascia.

Consultado por Teleshow sobre las críticas recibidas a las decisiones de APTRA, Ventura se mostró tranquilo. “Acá tenés 40 tipos que se van a ir contentos y 10.000 que se van a ir insultando, ya es parte del folklore de los premios”, comentó Luis e hizo un inventario de las quejas que recibe año tras año. “El que nominaron y no ganó; el que ganó, pero no le dieron un horario central; el que la comida no le cayó bien o el que los zapatos le apretaban de más”, ironizó.

Yanina Latorre explotó de furia al conocer que LAM no estaría nominado en los Martín Fierro

El Chino Leunis y Yanina Latorre también alzaron la voz ante la ausencia de sus programas en las nominaciones. Leunis, conductor del programa Poco Correctos (El Trece), manifestó su decepción por no haber sido considerado, a pesar del éxito y los méritos de su equipo de producción. Por su parte, Latorre criticó fuertemente a APTRA por no incluir a LAM (América) ni a su conductor, Ángel de Brito. Consideró que la situación una falta de respeto. “LAM me parece un programa espectacular que está hace 10 años... No es solamente un programa de espectáculos, es de todo, porque ahora hacemos también política. Entonces, que ternen a Karina Mazzocco y no a Ángel de Brito, de verdad lo digo, es un horror”, se quejó la panelista al aire de El Observador.

Otra de las polémicas tuvo como protagonista a Marixa Balli. Fue después de enterarse que la organización llevará adelante un homenaje a Pasión de sábado, el emblemático ciclo de la movida tropical que la actual panelista de LAM (América) condujo en los 90.

“Se olvidaron que antes de Pasión de sábado era Siempre sábado”, lanzó en medio de la emisión de LAM (América), abriendo el debate. “Pero es un homenaje a toda la trayectoria del programa, ¿o solo a la gestión de Baños?”, indagó Ángel de Brito. Marixa intentó buscarle una respuesta a su consulta. “Eso ya tiene que ver con Pablo Serantoni y que él diga: ‘Vení, Marixa, vos sos parte de la movida tropical…’. Yo lo quiero, pero como está puesto como Pasión, tendría que ponerle Siempre sábado, que fue el comienzo”, comentó la artista.

Marixa Balli Explotó Al No Ser Invitada Al Homenaje De Pasión (Video: LAM/América)

En una situación distinta se encontró La Tora Villar, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe). A diferencia de otras celebridades, la joven fue duramente criticada por su nominación en la terna Revelación. Uno de los detractores fue el panelista de Intrusos (América), Pampito. “Ella hace un gran trabajo en el streaming, ¿por qué la nominaron en revelación en televisión? ¿Por una participación que hizo en la noche de los ex? Hubiera sido mejor Juli Poggio, que estuvo en el debate original, o Furia”, comentó el periodista. En esa misma línea se pronunció Luis Bremer en A la tarde (América): “Los productores me dicen que fue invitada a La Noche de los ex”.

La Tora Villar se mostró enojada por las críticas que recibió tras su nominación a los Martín Fierro (Video: LAM/América)

Frente a ese panorama, Villar habló del tema en el programa de streaming de Telefe. “Estoy re enojada porque en varios programas de América, para ser más específica, en Intrusos y lo mismo en A la tarde, están con si La Tora merece la nominación o no la merece. Amigos, yo no me nominé. Si quieren decirle a alguien, díganle a otra persona, no me rompan”, comenzó diciendo la joven en su descargo.

Luego justificó su nominación, en la cual compite contra Josefina China Ansa, de Escape perfecto (Telefe) y Rocío Hernández, de Buenos chicos (El Trece). “Yo laburé de domingo a viernes de 8 a 1. Tengo cuatro trabajos. Y ahora mismo en Intrusos me están diciendo: ‘Che, ¿ahora podemos coordinar con vos?’. No me interesa dar una nota. No quiero dar ninguna nota. Y para este productor o la persona que dijo: ‘¿A quién se estará cogien... La Torá? A tu mamá. Estoy re enojada. Porque siempre a las mujeres se nos mata. Y me da bronca, ¿por qué una mina que sale de Gran Hermano, con 20 años, de Berazategui, no puede estar como revelación? ¿Por qué?”.