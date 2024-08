La furia de Marixa Balli por no ser invitada al homenaje a Pasión de Sábado en los Martín Fierro: “Yo tenía mucho rating”

Marixa Balli explotó al no ser invitada al homenaje a Pasión de Sábado en los Martín Fierro (LAM. América)

En los años 90, el ambiente de la movida tropical supo dejar su marca en la pantalla chica que permanece hasta hoy. Marixa Balli, quien fue una de las referentes de esa época, recuerda esos tiempos como uno de los más importantes de su carrera. Sin embargo, la cantante no se esperaba que se olvidaran de ella en el homenaje de los premios Martín Fierro al programa que supo conducir en los comienzos y lo expresó sin pelos en la lengua.

“Se olvidaron que antes de Pasión de Sábado era Siempre Sábado”, lanzó en medio de la emisión de LAM (América), abriendo el debate. “Pero es un homenaje a toda la trayectoria al programa, ¿o solo a la gestión de Baños?”, indagó Ángel de Brito. Marixa intentó buscarle respuesta a su consulta. “Eso ya tiene que ver con Pablo Serantoni y que él que diga ‘vení, Marixa, vos sos parte de la movida tropical…’. Yo lo quiero, pero como está puesto como Pasión, tendría que ponerle Siempre Sábado que fue el comienzo”, comentó la artista ante sus compañeros.

En ese sentido, el presentador insistió en que podría tratarse de un segmento dedicado a Marcela Baños, conductora actual y con 20 años al frente del espacio. “Yo creo que es al programa… pero siempre los últimos son los que la gente recuerda”. Ante su indignación, de Brito volvió a meterse y lanzó: “Te tienen que invitar Marixa, sos parte. A vos y a Hernán Caire”.

El enfrentamiento entre Marcela Baños y Marixa Balli en 2012. "Ahora estamos bien", aseguró la panelista (YouTube)

Sin dar vueltas, la artista coincidió: “Sí, a mí me parece que soy parte porque es un homenaje a todo el ciclo. que tiene bastante años, Está hace más de 30″. En ese sentido, aseguró que “todos los que participaron de ese programa” deberían ser convocados a participar debido a la dedicación que le pusieron al ciclo, en especial a Caire, quien estuvo en los comienzos de la movida. “Hacíamos un rating impresionante, éramos bastante top”, aseguró la panelista en su defensa.

Sosteniendo esa misma línea, Marixa agregó: “Tengo derecho a comentar que teníamos la tribuna llena y era un éxito el programa. Pero no hablo de esa nueva etapa que llevó 17 años, sino sobre mi momento, que fue maravilloso”. Dejando en claro que no se refería a la labor de Baños, con quien tuvo varios cruces por un largo tiempo y aseguró que actualmente tienen una “buena relación”, al frente del programa: “La movida tropical estaba en su mejor momento”, destacó.

En este punto, el conductor salió en defensa de la panelista y confirmó sus dichos. “Marixa llegó a hacer 25 puntos en los años 1996 y 1996″, aseguró de Brito. “La gente se olvida del rating que tuvimos. Yo era una chica con mucho rating”, sentenció. En ese momento, Pablo Serantoni, uno de los responsables del ciclo, le escribió al presentador, lo que motivó otra aclaración de Balli, quien manifestó tenerle aprecio al productor aunque sostuvo su postura: “Decir cosas que son correctas y lógicas no quieren decir que lo estemos destrozando”.

Adrián y Pablo Serantoni, responsables de Pasión de Sábado

En diálogo con Teleshow, Serantoni mantuvo sus dichos y se exculpó por la ausencia de la empresaria en la gran fiesta de la televisión. “No tengo ni idea que pasó porque no lo manejo yo”, aseguró el productor, y agregó que las invitaciones las entrega el canal emisor, en este caso, Telefe.

Consultado sobre si Balli debería estar en la fiesta, Serantoni fue claro. “Sí, puede ser. Si te ponés a analizar podrían estar (Hernán) Caire, La Tota (Santillán), Miguel Ángel Dosasco y un montón de conductores que fueron pasando durante los 35 años”, enumeró.

A la hora de mencionar quiénes estarán el 9 de septiembre en la gala del Hilton, optó por no dar nombres. “Creo que Telefe eligió invitar a los actuales. Yo no soy organizador, no tengo la potestad de decirle que tiene que ir tal otro”, justificó.

“Yo tengo cuatro o cinco productores que están hace 30 años”, agregó Serantoni, quien asistirá en compañía de su hijo en representación del equipo de producción y especialmente de su hermano Adrián, creador del ciclo, quien murió a principios de año.