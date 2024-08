La furia de La Tora Villar tras las críticas que recibió por su nominación a los Martín Fierro

La Tora Villar se mostró enojada por las críticas que recibió tras su nominación a los Martín Fierro

A poco más de dos semanas de la entrega de los Premios Martín Fierro, una de las nominaciones que más polémica generó en el ambiente fue la de La Tora Villar, la exparticipante de Gran Hermano. Tras su participación en La noche de los ex (Telefe), la oriunda de Berazategui fue ternada como una de las revelaciones de la televisión. Sin embargo, esta decisión despertó las críticas de algunas figuras del entorno, quienes apuntaron contra la joven.

Entre las críticas, uno de los detractores fue el panelista de Intrusos (América), Pampito. “Ella hace un gran trabajo en el streaming, ¿por qué la nominaron en revelación en televisión? ¿Por una participación que hizo en la noche de los ex? Hubiera sido mejor Juli Poggio, que estuvo en el debate original, o Furia”, comentó el periodista. En esa misma línea se pronunció Luis Bremer en A la tarde (América): “Los productores me dicen que fue invitada a La Noche de los ex”.

La Tora Villar arremetió contra quienes la criticaron: “La verdad que se metieron con la incorrecta" (Crédito: Nicolas Stulberg)

Con ese panorama, Villar habló del tema en el programa de streaming de Telefe. “Estoy re enojada porque en un programa de América, para ser más específica, en Intrusos y lo mismo en A la tarde, están con si lo merece La Tora, si no lo merecen La Tora, que tiene que estar otra persona. Amigos, yo no me puse. Si quieren decirle a alguien díganle a otra persona, no me rompan”, comenzó diciendo la joven en su descargo.

En ese sentido, la joven también justificó su nominación, en la cual compite contra Josefina China Ansa, de Escape perfecto (Telefe) y Rocío Hernández, de Buenos chicos (El Trece). Yo laburé de domingo a viernes de 8 a 1. Tengo cuatro trabajos. Y ahora mismo en Intrusos me están diciendo ‘che, ¿ahora podemos coordinar con vos?’. No me interesa dar un huevo, una nota, obviamente no quiero dar ninguna nota. Y para este productor o la persona que dijo ‘¿a quién se estará cog...La Torá? A tu mamá. Estoy re enojada. Porque siempre a las mujeres se nos mata. Y me da bronca, porque una mina que sale de Gran Hermano con 20 años, de Berazategui, no puede estar como revelación. ¿Por qué?”.

La oriunda de Berazategui también se refirió a la categoría en la que fue ternada y explicó por qué es válida su nominación: “Premio revelación es cuando ya se tiene una carrera, cuando vas teniendo acá en el medio donde decís ‘bueno esta capaz que está haciendo un poquito de ruido’. Esa es una revelación. Porque si no, el año pasado también hubiese estado nominado un montón de personas que estuvieron en la TV, en realities y demás. Hablan con libertad, como si me conocieran y no me conocen”.

Para cerrar su descargo, La Tora Villar arremetió contra quienes la criticaron: “Si buscaban una piba que se va a callar o algo, la verdad que se metieron con la incorrecta. Agradezcan que tampoco nunca le respondí, porque nunca me interesó responderles, porque ustedes ya me vienen dando hace meses”.