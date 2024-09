El motivo por el que Marcelo Tinelli no asistirá a los Martín Fierro: los detalles

Ángel de Brito especuló por qué Marcelo Tinelli no asistirá a los Martín Fierro (Video: LAM, América)

Con la cuenta regresiva en marcha, solo restan detalles para la celebración de los Premios Martín Fierro. La gran noche de la televisión se llevará adelante este lunes 9 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero con un despliegue único que presentará 36 categorías. Sin embargo, entre las diversas figuras del medio una de las personalidades más destacadas no formará parte del evento: Marcelo Tinelli. Así lo confirmó Teleshow en diálogo con el círculo íntimo del conductor.

Tiempo atrás, el presentador le había confirmado a la organización que no podría estar presente en los Martín Fierro por un viaje al exterior. “Hace dos meses que Marcelo le comunicó a Luis Ventura que no iba asistir, tuvo que cancelar debido a que estará de viaje”, comentaron fuentes cercanas a la celebridad.

En ese sentido, Ángel de Brito también habló del tema durante este miércoles al aire de LAM (América). El conductor y su equipo debatieron las razones por las que la figura de la televisión no asistirá a la premiación: “Susana va a estar el lunes en el Martín Fierro, tiene su mesa conformada. Mirtha obviamente con Juana (Viale), no sé si va Marcela (Tinayre) con Nacho Viale obviamente. Tinelli no va al Martín Fierro, él me dijo que se iba a ver a la hija, a Cande”, comentó el conductor.

Desde hace semanas, la información sobre la entrega de los Premios Martín Fierro fue surgiendo a cuentagotas. Primero, se supo cuál será la señal que va transmitir la ceremonia: Telefe, y luego, la locación: el Hotel Hilton de Puerto Madero, como ocurrió en las últimas cuatro galas. Con el correr de los días, se conoció al conductor, Santiago del Moro, quien asumirá por segundo año consecutivo la responsabilidad de comandar la fiesta.

Después llegó la primera polémica con respecto a la fecha, y finalmente se acordó que será el lunes 9 de septiembre. Solo faltaban los nominados, que se dieron a conocer en la pantalla de Cortá por Lozano, otra tradición adoptada en el último tiempo.

En la lista de nominados, Marcelo Tinelli destaca como la figura del Bailando en la terna a mejor reality. En esa categoría, el oriundo de Bolívar compite contra Gran Hermano (Telefe) -Santiago del Moro-, y Pasaplatos (El Trece) -Carina Zampini-. En ese sentido, el programa también compite en la categoría a mejor Jurado. En este área se destacan Pampita Ardohain, Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Casán por su labor en el Bailando 2023. Además están ternados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis por Masterchef (Telefe) y Florencia Peña, Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul por Got Talent (Telefe).

En la categoría a mejor panelista, el programa de Tinelli estará representado por Marcela Tauro por su trabajo en El Debate del Bailando (América). Así también figuran Nancy Pazos por su labor en A la Barbarossa (Telefe) y Sol Pérez por su participación en Gran Hermano El Debate y Cortá por Lozano (Telefe).

El Bailando también resalta en la categoría de Labor humorística por el desempeño de Fátima Flórez. En la misma terna compiten Micaela Lapegüe por El Galpón (El Trece) y Pichu Straneo por La peña de Morfi (Telefe). Por último, en el área de Director (no ficción) Lucas Areco destaca por su trabajo en el Bailando 2023. En la misma terna compiten Fernando Emiliozzi por Got Talent y Masterchef (Telefe) y Eugenio Gorkin por Gran Hermano (Telefe).