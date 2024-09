El radical cambio de look de Flor Regidor después de su escandalosa separación de Nicolás Grosman: “Nueva era”

Así fue la transformación de Flor Regidor con la ayuda de Emma Vitch

En las últimas horas Flor Regidor, la ex participante de Gran Hermano, sorprendió a sus seguidores tras revelar un drástico cambio de look en sus redes sociales. La transformación generó un verdadero furor entre sus fans y marcó el comienzo de lo que ella misma describió como una “nueva era”. La publicación, que rápidamente se hizo viral, mostró a Flor con un nuevo color de cabello: de su habitual melena rubia pasó a un tono castaño oscuro casi negro que, según los internautas, simboliza el cierre de una etapa difícil y el inicio de otra completamente renovada, no casualmente en el medio de su escandalosa separación de Nicolás Grosman con versiones de infidelidad.

La fotografía del nuevo look la publicó en su cuenta de Instagram y no tardó en generar miles de reacciones y comentarios. Acompañando la imagen, Flor escribió un mensaje que desató aún más el entusiasmo de sus seguidores: “Ahora solo falta que me saquen a bailar”. Esta frase, que hace referencia a la “La morocha”, el hit cuartetero de Luck Ra, fue interpretada por muchos como una señal de optimismo y energía renovada, en línea con su impactante cambio estético.

“Nueva era, mi amor, y volví al castaño”, agregó en el video donde mostró la transformación mientras hacía una publicidad con una reconocida marca de tintura. Cabe destacar que para lograr este estilo contó con la ayuda de Emma Vich, su excompañero de reality. Una vez finalizado el proceso, el peluquero le secó el cabello y la peinó con unas ondas muy casuales.

Además, este paso de rubia a morocha fue visto como mucho más que una simple transformación física. En la cultura popular, cambios de look como este suelen estar cargados de significado, y sus seguidores no tardaron en inundar las redes con mensajes de apoyo, destacando que su nueva apariencia refleja la fuerza con la que está enfrentando su vida personal. “Ahora sí, mi amor”, “Te amamos, la rompiste“, “Estás increíble, Flor, este look te queda perfecto para empezar una nueva etapa”, fueron algunos de los mensajes de los internautas, mientras le dejaron palabras de aliento y admiración.

La influencer viene de transitar una polémica mediática tras su separación de Nicolás Grosman. La relación llegó a su fin en medio de rumores de infidelidad por parte de él con su otra compañera de reality Lucía Maidana, lo que desató una oleada de comentarios y especulaciones en las redes. La ruptura, marcada por el engaño, fue ampliamente discutida en el mundo del espectáculo. Sin embargo, en lugar de dejarse afectar por las circunstancias, la exhermanita decidió dar vuelta la página de manera simbólica a través de su nueva imagen.

Qué dijo Flor tras la ruptura con Nico

Flor sostiene que Nicolás le fue infiel con Lucía

Hace unos días la influencer asistió a Noche al Dente, programa que se emite por América TV y a la salida del canal fue entrevistada por la notera de LAM en donde reveló cómo se sentía y cómo estaban las cosas con Nicolás. “Estoy mal, como puedo. Tratando de hacer mis cosas y enfocarme en lo mío”, comenzó diciendo la influencer y agregó: “No volví a hablar con Nicolás, si él decide pedirme disculpas las acepto y está todo bien pero sino, ya está”.

Además, Florencia aclaró que tuvo una comunicación telefónica con Lucía y que pudieron aclarar las cosas: “Está todo bien con ella, me sorprendió que me llamó para hablar y aclarar las cosas así que lo valoro”. Con respecto a la infidelidad y qué fue lo que realmente pasó, la joven influencer fue tajante: “Sea lo que sea a mí me dolió ¿Te parece que un beso no es una infidelidad? A mí me parece que sí lo es”, contestó Regidor e insistió: “No estábamos separados, estábamos juntos cuando eso pasó”.

“Ahora ya está, que cada uno haga su vida. Yo estoy tranquila y puedo dormir en paz, espero que ellos también puedan y sean felices”, concluyó la influencer quien sostiene la versión de la infidelidad por parte de Nicolás aunque aseguró que ya es un tema cerrado para ella.