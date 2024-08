Escándalo e infidelidad en Gran Hermano: versiones cruzadas entre Florencia, Nicolás y Lucía

Escándalo e infidelidad en Gran Hermano entre Flor Regidor, Nicolás Grosman y Lucía Maidana

Durante las últimas horas Nicolás Grosman, finalista del último Gran Hermano, se vio envuelto en un escándalo de supuestas infidelidades con Lucía Maidana, según afirmaron otros exconcursantes del reality. Todo sucedió el fin de semana, cuando se rumoreó que el joven habría tenido un encuentro con la salteña, lo que provocó la ruptura de su relación con Flor Regidor, también exparticipante del programa.

Si bien durante unos días los protagonistas del escándalo decidieron mantenerse alejados de la opinión pública, trascendieron muchas versiones al respecto, pero, con el correr de las horas, los tres involucrados de la historia rompieron el silencio y contaron su verdad de los hechos.

La palabra de Lucía, la tercera en discordia

Lucía confirmó haber sido la tercera en discordia en la relación entre Nico y Flor: “Me metí donde no me tendría que haber metido” (Video: Lulu TV)

Si bien la influencer emitió un comunicado en sus redes sociales pidiendo respeto y afirmando que “muchas cosas que se dijeron” no sucedieron, este martes la joven visitó el canal de streaming Luzu TV y allí dio su versión.

“Yo me metí en una relación que no me tendría que haber metido”, comenzó diciendo la exparticipante del reality confirmando que fue la tercera en discordia en la relación y en diálogo con Nada que no sepamos, ciclo que conduce el Chino Leunis. “Ya está todo aclarado...”, agregó aunque en ese momento no pudo evitar las lágrimas y reconoció qué era lo que la angustiaba.

“¿Sabes lo que más me duele? Mi sueño era venir a Luzu alguna vez, literalmente...”, agregó Lucía y siguió: “Yo le decía a Jacinta (su hermana) recién en el auto... ‘estoy cumpliendo mi sueño que es venir acá, de siempre, y no lo estoy disfrutando’”, afirmó a raíz del escándalo.

Por último, con respecto a las críticas que recibió este último tiempo, la joven salteña expresó: “Hoy en día no me importa nada lo que digan de mí. No me importa que me digan fea, orejona, me dicen de todo... No me interesa para nada. Pero se están metiendo con vínculos que me importan. Vengo muy cargada aguantando todo”, concluyó.

La palabra de Florencia

Flor sostiene que Nicolás le fue infiel con Lucía (Video: LAM)

A su vez, este martes por la noche, Flor asistió a Noche al Dente, programa que se emite por América TV y a la salida del canal fue entrevistada por la notera de LAM en donde reveló cómo se sentía y cómo estaban las cosas con Nicolás.

”Estoy mal, como puedo. Tratando de hacer mis cosas y enfocarme en lo mío“, comenzó diciendo la influencer y agregó: “No volví a hablar con Nicolás, si él decide pedirme disculpas las acepto y está todo bien pero sino, ya está”.

Además, Florencia reveló que tuvo una comunicación telefónica con Lucía y que pudieron aclarar las cosas: “Está todo bien con ella, me sorprendió que me llamó para hablar y aclarar las cosas así que lo valoro”.

Con respecto a la infidelidad y qué fue lo que realmente pasó, la joven influencer fue tajante: “Sea lo que sea a mí me dolió ¿Te parece que un beso no es una infidelidad? A mí me parece que sí lo es”, contestó Regidor e insistió: “No estábamos separados, estábamos juntos cuando eso pasó”.

”Ahora ya está, que cada uno haga su vida. Yo estoy tranquila y puedo dormir en paz, espero que ellos también puedan y sean felices”, concluyó Flor quien sostiene la versión de la infidelidad por parte de Nicolás aunque aseguró que ya es un tema cerrado para ella.

La palabra de Nicolás

Nicolás habló a fondo del escándalo con Flor y Lucía desde Cancún (Video: República Z)

En tanto, Grosman hace unos días se expresó en sus redes sociales y compartió una conversación con Flor donde discutían y ella le decía de terminar aunque este miércoles habló más en profundidad al aire de Los Bro, el programa de streaming que tiene junto a sus excompañeros de Gran Hermano por República Z.

Allí salió en vivo a través de una videollamada desde México y habló a fondo del escándalo que lo tiene como protagonista. “Pasaron cosas que todos saben. Fue muy fuerte la desinformación que hubo. Dijeron cosas que no son ciertas”, aseguró el exhermanito sobre las versiones de infidelidad.

“Ya vieron lo que mostré. Compartí un poco lo había pasado. Estaba todo terminado y punto. El resto se seguirá resolviendo en privado porque creo que es lo que corresponde. Es así... Lo que más molesta es la desinformación de los medios, eso es lo que más jode”, enfatizó.

Por su parte, Nicolás agregó: “Sacando eso, lo que cada uno habla hace que se calme. Acá estoy tratando de relajar un poco en Cancún”, expresó y concluyó: “La desinformación agrava la situación”.