Tini Stoessel cruzó a un periodista por los desagradables comentarios que hizo sobre su cuerpo: “Me parece sumamente grave”

Polémicos dichos de un periodista en vivo sobre Tini Stoessel: "Podría comer un poquito más" (Video/A24)

En mayo pasado, Tini Stoessel se sentó en el diván del psicólogo, psicoanalista y escritor Gabriel Rolón y reveló, entre otras cosas, cómo lidió con su salud mental y la ansiedad en el peor momento de su vida. También se refirió a las críticas que recibe por su cuerpo y confesó que, en sus momentos más oscuros, optó por cubrirse con ropa holgada y usar guantes para evitar mostrar su figura. Este lunes, una vez más, la cantante tuvo que salir a defenderse, luego de recibir comentarios inapropiados sobre su apariencia física.

Todo comenzó en el noticiero de A24 (América), cuando el periodista Alejandro Pueblas realizó comentarios despectivos sobre el cuerpo de Tini, mientras se transmitía la noticia sobre su exitosa presentación junto a Coldplay en Dublín, tras el lanzamiento de su tema We Pray. En ese momento, Pueblas aseguró que la artista “debería comer un poco más” y sugirió que su delgadez era motivo de preocupación.

“Está flaquita igual, eh… un poquito más de… yo le daría un poco más de comida”, aseguró el periodista, al tiempo que se proyectaban imágenes de la intérprete en las que se veían su abdomen y pecho. Acto seguido, una compañera intentó explicarle que ese tipo de comentarios son los que llevaron a Tini a atravesar una fuerte depresión. Pero Pueblas la ignoró y fue por más: “Podría comer un poquito más. No es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada. Yo le puedo pasar lo que quiera…”.

“¿Pero ella tiene un problema con la delgadez? Entonces está bien que uno diga… pero no tanto. Pensé que estaba con una depresión y por eso comía poco. Es así ella, no es que tiene un problema… está bárbaro, entonces”, siguió diciendo.

TINI cantando “We Pray” junto a Coldplay, Burna Boy, Elyanne y Little Simz en Dublín, Irlanda

Ante estas declaraciones, y tras una ola de defensa de parte de sus fans, Tini utilizó su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter) para expresar su descontento.

“Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería; pero para mí, significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo. Lamentablemente, seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. Aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador”, arrancó la joven.

Más adelante, reflexionó acerca del proceso que la llevó a estar mejor mentalmente y a aceptarse cómo es. “Hoy le agradezco mucho a mi cuerpo. Le dije cosas muy feas durante mucho tiempo. Ya no más. Me costó, y es algo de todos los días. Pero al menos hoy decido por mí, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos Alejandro Pueblas”, cerró contundente.

La respuesta de Tini Stoessel al periodista Alejandro Pueblas (Foto/@TiniStoessel)

El tema de las críticas hacia la apariencia física de figuras públicas no es nuevo. La revelación de Tini en su reciente álbum “Un mechón de pelo” incluye sus experiencias con la ansiedad y los ataques de pánico a raíz de las críticas que recibe de manera constante.

En aquella entrevista con Rolón, lo graficó de la siguiente manera: “Con la crudeza y la maldad con la que se habla del cuerpo, de la cara, de la voz ajena, cuando se tendría que abordar el tema desde otro lugar. Sentía que taparme era la solución, me empecé a vestir grande, ponerme guantes, engordarme en las fotos. Yo ya lo había normalizado. Y después me di cuenta de todo lo que me afectó. ¿Voy a estar toda la vida esperando la aceptación de todo el mundo? Voy a terminar infeliz toda la vida. En ese proceso dije: ‘Ya no me alcanza estar hablándolo con mis amigas y mi familia, con mi psicólogo y mi psiquiatra, necesito sacarlo para afuera’”.