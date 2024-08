Las primeras imágenes de Tini Stoessel cantando con Coldplay en Irlanda

TINI cantando “We Pray” junto a Coldplay, Burna Boy, Elyanne y Little Simz en Dublín, Irlanda

Tini Stoessel sigue reforzando sus lazos con la banda británica Coldplay y, este jueves 29 de agosto, se presentó en vivo junto a ellos. Ocurrió en la ciudad irlandesa de Dublín, en el estadio Croke Park, donde ocurrió una nueva parada que el grupo realizó para su gira mundial. La argentina subió al escenario para interpretar la canción “We Pray”, la cual grabó para el disco que la agrupación liderada por Chris Martin editará el próximo 4 de octubre y se titulará Moon Music.

Del especial momento en vivo, junto a Coldplay y Tini, también participaron la rapera inglesa Little Simz; la compositora palestino-chilena Elyanna; y el productor nigeriano Burna Boy, quienes grabaron en la canción.

Durante la tarde del jueves, la cantante subió a su perfil de Instagram distintas fotos y videos que la mostraban llegando al estadio y también probando sonido junto a la banda, como para dejar todo listo para el gran momento, que llegó al caer la noche en Irlanda. Allí se la vio luciendo un blazer oversized y un enorme gorro peluche con pompones.

La prueba de sonido de Tini Stoessel con Coldplay en Irlanda

Todo esto había sido anticipado el último miércoles, cuando se presentaron de sorpresa en las calles de Dublín para cantar esta misma canción. Incluso, la propia Tini adelantó a través de su grupo de difusión de WhatsApp que este jueves iría a cantar con la banda surgida en Londres en 1997. “Mañana vamos a estar cantando ‘We Pray’ todos juntos, ¡qué emoción!”, expresó con alegría para sus fans.

En la previa y fiel a sus redes sociales, Tini había compartido un emotivo posteo en el que resumió el vaivén de emociones que sintió por su viaje. “Primera vez en Dublín, quiero compartirles un poco de todos estos días. Primero, la emoción que siento por lo que vivimos ayer, que fue demasiado inolvidable, me lo quedo en el corazón para siempre”, fueron las primeras palabras de la cantante al referirse a su jornada. También subió algunos clips de su arribo a la capital de la isla esmeralda.

A la par, aprovechó para compartir una serie de postales, en las cuales lució diferentes cortes de pelo que fueron del estilo carré a una larga cabellera recogida en una colita baja, los cuales fueron acompañados de atuendos que fueron desde una remera llena de agujeros, una campera negra con una capucha decorada con un par de cuernos, un gorro de esquimal y hasta un traje de marinero de dos piezas que acompañó con unas botas largas.

Chris Martin y Tini cantando "We Pray" en las calles de Dublín

“Paseamos, probamos muchos vestuarios para estos días y para el show de esta noche que vamos a cantar ‘We pray’ todos juntos por primera vez, ¡qué emoción!”, expresó la cantante para adelantar lo que iba a vivir horas después sobre el escenario.

Cabe mencionar que su colaboración con la banda inglesa llenó de alegría a la exprotagonista de Violetta. Tras confirmarse la noticia, la actriz de 27 años expresó: “Qué locura, Dios mío. ¿Se acuerdan el día que les conté cuando salió UMDP? Estaba ahí en el estudio y todavía sigo sin creer que se hizo realidad”. Además de hacer alusión a su último álbum de estudio, Tini comentó: “Qué emoción tan grande, mis bandas preferidas de la vida, la que marcó tantos momentos”.

También hizo alusión al líder de la banda inglesa, a lo cual ella explicó que “conocer a Chris más del artista que es, como persona. Qué bendición tan linda”. También aprovechó para repostear un meme que le hizo un fanático, en el cual se podía apreciar a la artista en uno de sus conciertos sorprendida, el cual rezaba: “23 de agosto, Coldplay y Tini”.

Atenta a la reacción de los usuarios en el ciberespacio, la cantante no pudo quedarse callada y reaccionó ante la publicación. “Soy literalmente. No lo creo”, aseguró junto a una serie de emojis con una carita con lágrimas, la cual no solo dejaba el impacto emocional, sino también la alegría por haber sido convocada a un proyecto de esa magnitud en medio de su prometedora carrera.