Floppy Tesouro contó que recibió una señal de Silvina Luna: “Todavía no lo puedo creer”

Floppy Tesouro contó que recibió una señal de Silvina Luna: “Fue un flash” (Video: Mitre Live)

Las relaciones profundas y sinceras a menudo trascienden los límites de la vida misma. Para Floppy Tesouro, la pérdida de su querida amiga Silvina Luna en agosto de 2023 no significó un adiós definitivo, sino la apertura a un nuevo tipo de conexión espiritual. A casi un año de la muerte de la modelo y ex participante de Gran Hermano, la mediática compartió una experiencia conmovedora que vivió durante un fin de semana en Córdoba, donde sintió la presencia de Silvina a través de una señal que la dejó profundamente impactada.

Si bien Floppy narró la anécdota en las últimas horas, reveló que el hecho no es tan reciente sino que ocurrió en junio y en un momento particularmente significativo: el día en que Silvina habría cumplido 44 años. Tesouro, quien tenía un vínculo muy cercano con Luna, decidió pasar esos días en una estancia en Córdoba, un lugar donde esperaba encontrar paz y tranquilidad. Pero lo que no esperaba era el fuerte lazo emocional que ese viaje desencadenaría.

“Estaba en una estancia en Córdoba pasando un fin de semana soñado, conectada con la naturaleza”, relató en una entrevista que le dio a Juan Etchegoyen para Mitre Live. La calma del entorno y la majestuosidad del paisaje la sumieron en un estado de profunda reflexión. Fue en ese contexto, rodeada de la serenidad del campo, donde sucedió algo que marcaría ese día como uno de los más significativos de su vida.

“De repente vi una luna increíble y me flasheó, como que conecté con el cielo. Me quedé mirando la luna y dije ‘allá voy’,” contó Floppy, recordando ese momento con una mezcla de asombro y emoción. Según explicó en la entrevista, la imagen de la luna, brillante y majestuosa, pareció hablarle directamente, evocando recuerdos y sentimientos que la transportaron a su relación con Silvina.

A su vez, mientras observaba la luna, la influencer se dio cuenta de algo muy especial y fue en ese instante cuando comprendió la magnitud de lo que estaba experimentando. “Recordé que era su cumpleaños, la luna estaba justa y dije ‘guau, qué loco’. Sentí que había conectado con eso y la verdad que me encantó,” reflexionó. Para ella, la alineación de esos elementos no era una simple coincidencia; era una señal clara de que Silvina estaba presente, enviándole un mensaje desde algún lugar más allá de este mundo.

Silvina Luna falleció el 31 de agosto del 2023. La modelo sufría de insuficiencia renal aguda y estaba internada desde el 13 de junio de ese año

La emoción de ese momento fue tan intensa que Floppy confesó: “Todavía no lo puedo creer y se me pone la piel de gallina”. La experiencia dejó una marca indeleble en su corazón, recordándole que los lazos más fuertes no se rompen con la muerte, sino que pueden transformarse en formas de conexión más profundas y espirituales.

Cabe destacar que este encuentro espiritual no fue el único gesto que unió a Floppy con la memoria de su amiga ese día. Profundamente conmovida por lo que pasó, la modelo decidió compartir un recuerdo especial en sus redes sociales: una fotografía de su hija Moorea junto a Silvina, tomada durante unas vacaciones que habían compartido.

“Es una de las fotos que más me gustan, mi hija recién empezaba a nadar y estábamos compartiendo unas vacaciones de amigos,” explicó. La elección de esa imagen no fue casual sino que para Floppy, la foto representaba la esencia de su amistad y los momentos felices que compartieron.