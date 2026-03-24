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La insólita actitud de Andrea del Boca a pocas horas de su regreso a Gran Hermano

Luego de varios días fuera de la casa más famosa por temas de salud, la actriz tomó una decisión esotérica para frenar las malas energías

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La actriz volvió al programa luego de sus problemas de salud y realizó un ritual de limpieza (Video: Gran Hermano-Telefe)

Tras su regreso a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca no tardó en llamar la atención con una escena tan inesperada como comentada. Luego de pasar cuatro días en observación médica por problemas de salud, la actriz volvió a la convivencia con una actitud completamente renovada y, según sus propias palabras, con la intención de “cambiar la energía” del lugar.

A la mañana siguiente de su reingreso, Andrea recorrió cada ambiente de la casa armada con convicción y una mezcla de mística y humor. Mientras limpiaba en profundidad y desinfectaba distintos espacios, repetía frases como “fuera, fuera” y “fuera mala onda”, y hablaba de la importancia de la adaptación, en lo que muchos interpretaron como un ritual personal para renovar el clima interno. “Esparzo todas las malas ondas, las malas energías. No tienen lugar en esta casa… En todos los rincones hay que limpiar la buena onda. Las malas ondas no tienen lugar en esta casa. A todos los que estamos acá y a todos los que están por atrás y a todos los que nos están mirando también. Buena onda, buena onda”, entonó mientras recorría la casa, rociando vinagre y ventilando los ambientes.

No se limitó solo a la limpieza: también se acercó a sus compañeros para transmitirles un mensaje de confianza y equilibrio. “Para que estés en paz con vos. Para que encuentres el equilibrio. Para que confíes, confíes. No desconfíes de las personas que te pretenden hacer bien. Y desconfía de los que no te tratan, que te quieren clavar el puñal por detrás”, aconsejó, invitando a dejar de lado las malas intenciones y a apostar por la buena convivencia.

Andrea también sumó rezos y bendiciones a su recorrido, repitiendo varias veces el “Dios te salve María” mientras exhalaba y declaraba: “Este es un camino de luz de la edición dorada. Aquí la mala onda no tiene que estar. Fuera mala onda. Fuera. ¡Fuera! A brillar. A brillar. A brillar”. Su accionar, que mezcló humor, espiritualidad y convicción, fue observado por sus compañeros entre la curiosidad y el desconcierto, y dejó en claro que su regreso no sería pasivo: la actriz busca influir en el ánimo de la casa y renovar el clima tras semanas de tensión y competencia.

Andrea del Boca, la reconocida
Andrea del Boca, la reconocida actriz, fue vista realizando un ritual de limpieza energética dentro de la casa de Gran Hermano, generando gran expectativa entre los espectadores

Luego de “purificar” la casa más famosa, llevó su ritual un paso más allá y realizó una limpieza individual a Brian Sarmiento, quien se animó a dejar que la actriz le “limpiara el aura”. Con la misma convicción y mística que aplicó en los ambientes comunes, Andrea se acercó al exfutbolista y, entre susurros y gestos, repitió: “Fuera mala onda. Limpio de toda mala onda, de toda mala energía. Date vuelta. Mala onda. Para que estés en paz con vos. Para que encuentres el equilibrio. Para que confíes, confíes”.

Brian, entre risas y algo de sorpresa, aceptó la propuesta y recibió la limpieza energética, mientras Andrea insistía en el mensaje de confiar y dejar atrás las malas vibraciones. La escena, presenciada por el resto de los participantes, sumó un toque de humor y distensión a la mañana y dejó en claro que Andrea apuesta a influir tanto en el clima general como en el ánimo individual, convencida de que “las malas ondas no tienen cabida” en la nueva etapa de Gran Hermano.

De esta manera, Andrea del Boca marcó su vuelta con una impronta diferente, apostando tanto a reorganizar los espacios físicos como a limpiar y renovar el ánimo colectivo, convencida de que “las malas ondas no tienen cabida” en la nueva etapa que comienza dentro de Gran Hermano.

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