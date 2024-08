Verónica Lozano: “A ningún miembro del jurado de Bake Off le tengo miedo”

Vero Lozano prepara una pastafrola (Video: Instagram)

En su trayectoria televisiva, Verónica Lozano ha demostrado ser una mujer polifacética, capaz de asumir diferentes roles y desafíos. Esta vez, en Bake Off Argentina, este año con la conducción de Wanda Nara, estará poniendo a prueba su ingenio y creatividad en la cocina, enfrentando retos que exigirán precisión y técnica.

A sus seguidores les sorprenderá su elección de participar en un programa donde la habilidad para la repostería es fundamental. No obstante, Lozano aseguró que el hecho de no conocer los términos del mundo pastelero no la intimida; al contrario, lo considera una oportunidad para aprender y crecer en un ámbito completamente nuevo para ella.

“Experiencia en pastelería: Cero. Más allá de que sé hacer el típico budín de banana y alguna que otra tortita, muy sencillo. Soy dulcera. En realidad me gusta y me inclino por lo salado, pero necesito siempre un toque de dulce después y, sobre todo, antes de irme a dormir”, cuenta Verónica en los días previos a su gran debut en el programa.

“La verdad es que jamás imaginé que iba a aceptar una experiencia así, pero hacerlo me parece muy interesante y estoy muy copada con el aprendizaje. Tengo miedo a casi todo, pero sobre todo esos platos que se ven como muy elaborados. Las tortas con muchas capas y palabras como ganache, sableé y Jean Pierre Noher (risas). No sé, todo me da como mucho respeto. Básicamente absolutamente todo me da miedo”, asegura.

Verónica Lozano, una de las famosas que participará, de "Bake Off"

—¿Cuál es tu especialidad al recibir invitados a tu casa?

—Cuando vienen a mi casa agasajo con queso y dulce o algún budín, puede ser de banana, ese es un clásico, también con arándanos, un cupcake con arándanos. Toda esa simpleza es lo mío.

La relación con el jurado de esta nueva experiencia también es un punto importante para ella, destacando el respeto que les tiene, aunque sin temor. “La verdad es que miedo no le tengo ninguno, pero esto no quiere decir que no los respeto. O sea, me parecen tres genios absolutos muy maravillosos en lo que hacen. Pero miedo no, respeto a los tres, miedo a ninguno”, comenta, subrayando su admiración por el conocimiento y habilidades de los jueces en el ámbito culinario. Cabe recordar que el jurado está compuesto por Damián Betular, Maru Botana, y Christophe Krywonis.

La reconocida conductora se integrará al popular reality culinario Bake Off Argentina, transmitido por Telefe y, pese a admitir que no tiene experiencia en la preparación de postres, Lozano ha aceptado el desafío para encarar las recetas que le toque preparar.

Verónica Lozano se prepara para participar de Bake Off Celebrities (Gentileza Telefe)

El programa Bake Off es un formato reconocido internacionalmente en el que los concursantes compiten para ser nombrados como “El mejor pastelero aficionado”. Cada episodio los enfrenta a desafíos técnicos y creativos, evaluados por un jurado especializado.

La incorporación de Verónica Lozano al ciclo promete aportar un elemento de intriga y frescura, ya que los espectadores estarán atentos a su evolución y desempeño en cada tarea asignada. A pesar de su inexperiencia en la repostería, Lozano ha sido una cara familiar y querida de la televisión, lo que añade un toque de emoción y diversión a este nuevo ciclo de Bake Off.

De izquierda a derecha, Maru Botana, Christophe Krywonis, Wanda Nara y Damián Betular participarán del nuevo ciclo de Bake Off Celebrities (Gentileza Telefe)

Los detalles sobre quiénes serán los jueces y otros participantes del programa aún no se han revelado, pero la incorporación de Verónica Lozano ha elevado las expectativas del público. Seguramente, su participación atraerá a una audiencia deseosa de ver cómo ella, y otros competidores, navegan por el arduo y dulce mundo de la repostería. Y si cada uno enfrentará la disciplina de cada uno de los expertos que están para evaluar.

Lozano no dejó pasar la oportunidad de expresar su entusiasmo por esta nueva aventura, señalando que, aunque está consciente de los desafíos que implica, está lista para afrontarlos con la mejor actitud y energía. ¿Logrará conquistar al jurado y sus compañeros con sus creaciones? El tiempo y su esfuerzo lo dirán.