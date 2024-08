Luisana Lopilato celebró el cumpleaños de su hija menor y sorprendió al mostrar su cara en redes: “No hay palabras suficientes”

Las emotivas palabras de Luisana Lopilato por el cumpleaños de Cielo (Video: Instagram/luisanalopilato)

Luisana Lopilato no solo es conocida por su carrera como actriz, sino que por su gran historia de amor con Michael Bublé, el reconocido cantante canadiense. Se casaron en el 2011 y tuvieron cuatro hijos -Noah, Elías, Vida y Cielo-, que son el gran orgullo de su vida. Ahora, la más pequeña de la familia cumplió años y la modelo le dedicó un tierno mensaje en sus redes. Además sorprendió dejando ver un poco de su perfil, algo que no acostumbra hacer.

Es que la pareja decidió hace tiempo no exponer a sus hijos en las redes. Si bien muestran algunos momentos en familia o hitos en sus vidas, siempre protegen las caras de los niños para preservar un poco la intimidad y la seguridad. Pero hay algunas excepciones, como en los cumpleaños. Y en esta oportunidad aprovecharon que Cielo llegó a la tierna edad de dos años y expresaron en las redes sociales todo el amor que sienten por su hija menor.

Lopilato subió dos fotos del día del nacimiento, otra en una reconocida cadena de supermercados y un video donde se ve a la niña en la cocina de la casa, degustando un pote de dulce de leche bien argentino. “Celebramos tu cumpleaños, mi amor, y no hay palabras suficientes para expresar la alegría y el amor que trajiste a nuestras vidas”, comienza el emotivo mensaje de la actriz de Casados con hijos.

Cielo nació el 19 de agosto del año 2022

Luisana Lopilato compartió la primera foto con Cielo (Foto: Instagram/luisanalopilato)

Cielo nació seis años después de su hija mayor, llamada Vida, y remarcó que desde entonces cambió la dinámica familiar: “Llegaste en el momento perfecto, justo cuando nuestra familia te necesitaba, para completarnos y llenarnos de felicidad”. “Sos la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas, y cada día con vos es un regalo. Te amamos más de lo que jamás podrías imaginar”, completó con orgullo de madre.

En el breve video que subió Luisana se puede ver el perfil de la pequeña mostrando que tiene algunas facciones parecidas a las de su hermana, el pelo rubio característico de los cuatro pequeños, nariz pequeña y una gran simpatía.

Por su parte, Bublé hizo un compilado lleno de tiernos momentos, donde se ve a la niña en brazos de sus papás, en las vacaciones familiares y compartiendo momentos musicales con el cantante de “It´s a Beautiful Day”: “¡Nuestra niña cumple dos años hoy! ¡¡¡Has llenado nuestras vidas con tanto amor y luz y tu mami y tu papi no tienen idea de cómo vivimos la vida sin ti!!! ¡Feliz cumpleaños Cielo! ¡¡Te queremos tanto que duele!!”, fueron las palabras del canadiense para su hija menor.

El emotivo mensaje de Michael Bublé a su hija menor (Video: Instagram/michaelbuble)

Rápidamente, ambas publicaciones cosecharon una gran cantidad de likes y de comentarios, deseándole un gran día a Cielo y a toda la familia. Las celebraciones de los cumpleaños son todo un evento familiar, por lo que es probable que en unos días hagan una gran fiesta con sus amigos de Canadá y la familia que se encuentra allá, cómo hicieron hace algunas semanas con Vida, que tuvo una espectacular celebración.

Instalada desde el año 2011 en el país del norte, hace algunos días Luisana mostró uno de los lugares que la hacen más feliz dentro de la propiedad. Se trata de una huerta, que no solo le sirve para proveerse de los alimentos que quiera, sino también como distracción y ejercicio en los momentos libres. La ex Rebelde Way sorprendió con esta publicación, ya que es la primera que comparte este hobbie con sus casi 7 millones de seguidores.