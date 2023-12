Luisana Lopilato mostró por primera vez la cara de su hija menor: “Noche de películas”

Luisana Lopilato junto con su hija Cielo, en una de las primeras fotografías

El pasado 19 de agosto de 2022, Luisana Lopilato y su esposo Michael Bublé dieron la bienvenida a su cuarta hija en Vancouver, Canadá y su llegada al mundo fue anunciada por sus padres en sus cuentas de Instagram a través de un posteo compartido. En aquella ocasión se trató de una foto de sus manos entrelazadas en el piecito de la recién nacida y escribieron: “Del amor es la vida y es la luz y ella. Nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas ¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres! Te amamos”.

A lo largo de un año y cuatro meses, la pareja mantuvo en privado el rostro de la menor, una práctica común entre celebridades que buscan proteger la identidad de sus hijos. Hasta ahora, todas las imágenes compartidas fueron cuidadosamente seleccionadas para no revelar su rostro, mostrándola de espaldas o cubierta con emojis.

El nombre de Cielo tiene un especial significado: Yoli era como le decían a la abuela materna de Michael. Ella y su marido Demetrio fueron muy importantes en la vida del artista y quienes más lo apoyaron en su camino como cantante: él era plomero y trabajaba gratis en distintos clubes a cambio de que Michael pudiera subir al escenario y mostrar su talento. De esta manera, el canadiense decidió homenajear a su familia.

“Tenía 15, 16 y me dejaban cantar con los músicos. Mi abuelo me dio todo. Mis padres también, pero mi abuelo me amaba mucho. Era un hombre simplemente elegante y hermoso. Había mucho allí de lo que yo quería imitar”, afirmó el cantante en una entrevista con Today.

Luisana Lopilato mostró por primera vez el rostro de su hija Cielo

A días de la llegada del nuevo año, Luisana, quien reside en Canadá, decidió compartir una imagen muy esperada de su hija menor. Esta revelación fue un momento significativo para los seguidores de la pareja, quienes habían esperado más de un año para ver el rostro de Cielo.

La publicación de la actriz en Instagram, donde menciona que su Nochebuena fue una “noche de películas navideñas”, incluyó una foto de la menor. En la imagen, Cielo aparece completamente concentrada en la pantalla, hecho que capturó la atención de los seguidores. Lo que más sorprendió fue el notable parecido entre madre e hija, evidenciado en sus largas pestañas y el color de cabello similar al de Luisana. Este parecido generó comentarios entre los fanáticos, destacando el refrán “De tal palo, tal astilla”, al observar las similitudes físicas entre ambas.

Luisana Lopilato compartió el video del parto de Cielo, su cuarta hija con Michael Bublé

Luisana y Michael se casaron en 2011 y dos años después se convirtieron en padres por primera vez luego de que naciera Noah. En 2016 llegó Elías. Y dos años después fue el nacimiento de Vida, la primera niña del clan. En una entrevista que dieron en conjunto para Today, la pareja detalló cómo es la dinámica familiar dentro de su hogar. “Les explico que hay que trabajar duro para conseguir las cosas, que trabajé desde muy chica para tener lo que tengo hoy”, dijo Lopilato en cuanto a cómo le enseña a sus pequeños hijos a que obtengan en la vida todo aquello que desean.

Luisana esperó la llegada de Cielo con tranquilidad, en familia y en contacto con sus seguidores de Instagram. Previamente había celebrado el baby shower rodeada de su entorno más íntimo. Fue un día muy especial y nos vamos despidiendo de la panza. Gracias a mis amigas y familia que se encargaron de preparar un baby shower espectacular, me hicieron sentir muy especial y querida. Ahora sí, entramos en la cuenta regresiva”, escribió junto a un álbum de la celebración con sus seres queridos.