Fue a Los 8 Escalones, ganó el auto y se llevó un regalo extra que cambiará su vida: “Era tu sueño”

Los 8 Escalones (El Trece) supo tocar la fibra sensible de los televidentes en incontables ocasiones. Las historias y gestos de los participantes dejan su huella en el programa, ya que son difíciles de olvidar. En ese marco, un competidor emocionó profundamente al conductor Guido Kaczka y a una de sus integrantes del jurado, Carmen Barbieri, a la hora de competir y llevarse el auto 0KM.

Tras levantar la mano para comenzar con el desafío, un joven llamado Ian realizó un particular pedido ante la audiencia. “Guido, ¿puedo aprovechar, con el permiso de la señora Carmen, agradecerle públicamente?”, consultó el muchacho, lo cual dejó sorprendido al presentador. “Se contactó conmigo, y ella me va a presentar con el doctor, y me van a hacer la dentadura”, contó emocionado, mientras la conductora que estaba junto al resto del panel se mostraba con una gran sonrisa. “Y me va a acompañar, como si fuese mi mamá. Perdón que lo diga, pero como si fuese mi mamá”, sumó, completamente afectado por el gesto que tuvo con él pese a no tener relación ni conocerse previamente.

Ian, el ganador de la noche, profundamente conmovido

Al escuchar las palabras del muchacho que lucía la camiseta de San Lorenzo, la actriz le dejó en claro lo mucho que le emocionaba su situación. “Ian, me hacés llorar, pero era tu sueño y yo lo podía hacer cumplir. Le vamos a agradecer al doctor, que es un ángel, que ve el programa siempre y se emocionó con vos”, comenzó diciendo la capocómica, quien se vio obligada a limpiar rápidamente sus lágrimas en medio de la emisión porque quería seguir argumentando sus motivos para ayudarlo.

Sosteniendo esa misma línea, Carmen continuó respecto al médico: “Se dio cuenta de que vos necesitás tener una dentadura para pedir trabajo, para poder presentarte, y éste era tu deseo, bueno, ahí está, a poner el cuerpo y a hacerte una buena dentadura”. Por su parte, el joven, visiblemente conmovido, le respondió: “Muchas gracias, quería agradecerle públicamente por esto”.

La gran final por el auto

La emotiva victoria del joven en el programa

La emoción estaba lejos de terminar en este lunes por la noche, en la que minutos después se estrenaría un nuevo ciclo: The Floor, la conquista. A medida que los participantes subían los escalones, el nivel de dificultad iba en aumento. Pero esto no fue ningún problema para Ian, quien logró llegar a una de las últimas instancias y obtener el rodado al responder una pregunta sobre deporte.

“Según el sitio de los Juegos Olímpicos, ¿cuántas medallas olímpicas ha ganado el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped?”, fue la consigna que debió adivinar el muchacho junto a su contrincante, con quien debió dar un número y, el más cercano a la respuesta correcta, obtendría la victoria. Mientras Valeria puso 11 en su tablet, el joven fue por un monto más bajo y atinó a seis. “Guido, ¿te puedo decir algo? Ella estaba atrás conmigo y me dijo ‘hoy voy a competir por el auto contra mi ídolo’, porque lloró conmigo”, contó Ian al conductor mientras tomaba la mano de la otra participante en un intento de disipar la tensión ante la espera de conocerse el resultado.

En medio de tanto nerviosismo, el jurado dio a conocer que el joven dio correctamente en el blanco y se convirtió en el nuevo dueño del auto a estrenar. Envuelto en una lluvia de confeti dorado, el competidor aprovechó para abrazarse con toda su familia, quien no podía salir de su estado eufórico mientras le devolvía el gesto. Por su parte, Carmen dejó en claro ante la cámara lo mucho que le afectó el logro del joven a quien decidió ayudar previamente.

El ganador del auto junto al cheque conmemorativo (Los 8 Escalones - El Trece)

“¡Gana Ian!”, exclamó Guido mientras presenciaba la emocionante escena que ocurría en medio del estudio. En paralelo, el muchacho, quien parecía que las lágrimas estaban lejos de dejar de caer por su rostro, le confesaba a sus seres queridos: “Yo solo vi estos Juegos Olímpicos”.