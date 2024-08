Benjamín Vicuña publicó la primera foto con su novia Anita Espasandín

Benjamín Vicuña en espejo durante su viaje a Bocas del Toro (Instagram)

Más allá de su visibilidad mediática y de su presencia en diversos formatos artísticos, Benjamín Vicuña busca mantener su vida privada a resguardo de los flashes. El actor chileno es uno de los protagonistas de la obra Felicidades en calle Corrientes y se lo puede ver en Prime Video en La isla de las tentaciones, el programa que conduce con Flor Peña, y que se grabó en un sitio paradisíaco del Golfo de México, entre otros compromisos.

En este panorama, el chileno encontró el amor, aunque de momento prefirió mantenerlo en la intimidad y fue soltando la información en cuentagotas. Se supo que la mujer se llama Analía Espasandín, que le dicen Anita y que la conoció en el gimnasio. Y de a poco se animó a abrir su corazón.

“Nunca perdí la esperanza en el amor”, declaró a mediados de junio, una vez que la información tomó estado público. De esta manera, blanqueaba su nueva relación oficial después de casi dos años de soltería, tras su separación de Eli Sulichin. “Estoy conociendo a alguien maravillosa, así que estoy bien. Muy contento y muy feliz. Imaginate la vergüenza que me da estar hablando de esto”, dijo con algo de pudor ante la prensa que lo esperaba a la salida del teatro.

Así empezó la historia de amor para el público, con muy pocas precisiones: “Nos conocimos en París, el lugar del amor”, contó en Socios del espectáculo, siempre reticente a dar información. “La verdad es que me da pudor hablar de ella porque no es un personaje público y es una mujer que cuida mucho su intimidad”.

Pero en las últimas horas, el actor dio un paso fundamental en el camino de presentar en sociedad a su novia, cuando en sus historias de Instagram subió una imagen con Anita. Es una postal en blanco y negro en la que se lo ve de espaldas, apenas sobre el mar, en la soledad de un paisaje de ensueño. Previamente, había subido una foto del fin de viaje. Allí hay dos valijas y un bolso preparados para regresar al país luego de un breve período de vacaciones. “Un lugar único en el mundo. Bocas del Toro”, sintetizó sobre esta experiencia que compartió con su actual pareja. Y mientras esperan la del primer beso, sus seguidores deben contentarse con esta primera aproximación.

Luego de sus explosivos romances, y separaciones, con Pampita Ardohain -madre de sus hijos Bianca, Bautista, Benicio y Beltrán- y de la China Suárez -con quien tuvo a Magnolia y Amancio-, Vicuña transitó sus siguientes relaciones en una forma más reservada. Así fue con Eli y así parece ser con Anita, de quien contó cómo empezó la historia de amor.

“Yo la conocía, nos habíamos visto en diferentes lugares. Luego, en un viaje de trabajo en el que coincidimos, pude conocerla un poquito más, en esa ciudad maravillosa que es París, en febrero. Ahí recién comenzó todo”, dijo sobre el inicio del romance con Analía, tal su verdadero nombre, quien es arquitecta y madre de dos hijos de una relación anterior. “Existen formas para estar feliz y no hice ninguna estrategia subterránea... La verdad que no hubo tanto encierro, ni mucho menos”, agregó. Y cerró sin aventurar un posible ensamble entre los hijos de él y los de ella. “Eso no lo voy a contar, porque tiene que ver con la intimidad de las familias. Pero esta todo muy tranquilo, en paz”, concluyó.

