Internaron a Alfa de Gran Hermano: “Me quedé sin aire”

Alfa volvió a quedar internado, a tan solo meses de tener una arritimia (Instagram)

Walter Alfa Santiago, el exparticipante de la edición 2022 de Gran Hermano, generó preocupación en las redes sociales. En las últimas horas, el empresario debió ser internado. La noticia causó sorpresa entre sus fanáticos, ya que el mediático se encontraba en plena actividad, tanto en su streaming como en eventos.

Tan solo unos días atrás, Alfa compartió un viaje a Neuquén con Pablo Cabaleiro, conocido popularmente como el Mago sin Dientes, quien es uno de sus amigos más cercanos. Es por eso que nada hacía pensar que podía tener un problema de salud, hasta que el hombre de 62 años alarmó a todos al compartir una imagen en su feed de Instagram.

“¡A boxes! Neumonía bilateral…”, escribió el vendedor de autos junto a una imagen donde se lo pudo observar en la cama de una habitación de un centro médico. En diálogo con Teleshow, ahondó sobre su salud: “Hoy a la madrugada no podía dormir, no podía respirar. A las tres de la mañana me quedé sin aire, me subí al auto y me vine al sanatorio. Estoy internado en la clínica La Lomas con una neumonía bilateral”.

Alfa desde la clínica donde se encuentra internado (Instagram)

Cabe recordar que el polémico excompetidor tuvo un declive en su estado de salud a comienzos de este año. Luego de ingresar brevemente a la casa más famosa del país, Walter se vio obligado a abandonarla debido a una arritmia. Su diagnóstico lo llevó a ser hospitalizado para permanecer bajo observación durante dos días. En declaraciones exclusivas con Teleshow, su hermano Sergio señaló que el médico le dijo que no era “algo preocupante, para nada”, pero “se tiene que cuidar un poco, bajar un poco las revoluciones”.

Por su parte, el propio exparticipante le confió a este medio en ese entonces: “Ya estoy en casa. El tema de la presión lo controlaron, queda ahora el tema de la arritmia”. A su vez, mencionó que le hicieron “tres electroshocks y no lo pudieron controlar. Así que vamos a ver cómo sigue, nada más”. En ese marco, Alfa llevó tranquilidad a sus seguidores y conocidos, quienes se habían quedado en vilo ante la inesperada situación que vivió y llegó rápidamente a los medios.

El enojo con Cata Gorostidi

El exabrupto de Alfa contra Cata Gorostidi (Video: Instagram)

La pediatra rosarina y el coleccionista de autos nunca lograron limar las asperezas. Desde que dio un paso dentro de la casa, la guerra entre ambos quedó declarada y no hubo vuelta atrás. En especial luego de una versión que recorrió las redes sobre sus presuntas intenciones de seducirla, la cual colmó la situación y lo llevó a volver a las redes tras su internación.

“¿Ustedes vieron toda la info que tiró Catalina sobre el afuera? A mí me dijeron que no podía decir información, pero ella está diciendo de todo. Así que la producción quiero que tome las mismas medidas, exactamente las mismas que tomó con todos”, arremetió, con dureza, el exparticipante mientras charlaba con Romina Uhrig. En esa misma línea sumó: “Me hicieron acordar a cuando me atacaban a mí, que se juntaban todos en la cocina a atacarme a hablar mierda”, recordó, mientras Romina buscaba que no se altere con un “cálmate, te dije, loco”.

“Opté por no darle más bola a nada ni a nadie”, aseguró el hombre de 62 años, cuyo enojo se acrecentó luego de escuchar los dichos de la prima de Catalina, quien aseguró que la mala relación entre ambos surgió por un rechazo de una cita en su velero. “¿Ustedes pueden creer que yo llegué a invitar a tomar un vaso de agua a esa piba Gorostidi? Primero, no la soporto del primer día. Segundo, no es mi tipo. Tercero, no me gusta lo más mínimo. Y cuarto, tengo una repulsión total contra ella. ¿Cómo va a decir la prima de que yo la invité a navegar y como ella me dijo que no quise tomar represalias?”, lanzó sin pelos en la lengua.

Y al final del video, Alfa indicó que en realidad la bronca por parte de la rosarina se dio porque “yo entré, porque se dio cuenta que yo le iba a sacar la careta y Furia me escuchó”.