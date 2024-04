Alfa reapareció tras su internación y contó por qué abandonó Gran Hermano

Alfa habló de su salud (América)

Preocupación entre los seguidores de Gran Hermano (Telefe) se vivieron en los últimos días luego de que Alfa, quien participara en la temporada previa del ciclo y luego se unió a la actual, debió abandonar la casa debido a una arritmia. El hombre de 62 años requirió hospitalización y estuvo bajo observación, pero luego de dos días fue dado de alta, como lo confirmó su hermano, Sergio Santiago. Tras ello, el exconcursante del reality compartió detalles sobre el difícil episodio de salud que enfrentó mientras continúa su proceso de recuperación, en declaraciones exclusivas a Teleshow desde la comodidad de su hogar.

Walter Santiago, su verdadero nombre, estaba hospitalizado en la clínica Las Lomitas en San Isidro donde permanecía después de 48 horas que pasó dentro del reality, donde tuvo fuertes peleas con Catalina Gorostidi y Manzana. Al tener valores altos de presión, decidieron desde la producción que debía abandonar el juego para preservar su salud. En su lugar ingresó Ariel Ansaldo, también concursante de la temporada anterior.

Ahora el coleccionista de autos antiguos se encuentra continuando con su recuperación. “Ya le dieron el alta y estamos yendo para la casa”, había contado su hermano a Teleshow unas horas después del mediodía del pasado viernes, después de todas las versiones que circulaban sobre su salud. En horas de la mañana el hombre había adelantado la evolución que estaba teniendo su hermano. “Él está bien, está medicado y tiene una pequeña arritmia. El médico me dijo que no es algo preocupante, para nada. Se tiene que cuidar un poco, bajar un poco las revoluciones y nada más”, aseguró el hombre, antes de recibir la novedad del alta.

Por su parte, el propio participante luego reveló: “Ya estoy en casa. El tema de la presión lo controlaron, queda ahora el tema de la arritmia”, se sinceró en una charla con Teleshow, al tiempo que relataba un crudo episodio que vivió durante su internación en la clínica de San Isidro.

La palabra de Alfa tras ser dado de alta por una arritmia: "Ya estoy en casa"

“Me hicieron tres electroshocks y no lo pudieron controlar. Así que vamos a ver cómo sigue, nada más”, reveló, sobre el fuerte momento que atravesó durante su hospitalización y ya enfocado en estar tranquilo y lejos de los sobresaltos.

En las últimas horas, también se refirió al tema en una charla con LAM (América) en la que destacó: “Fue una subidita de presión, algo normal, tranqui. Ya está, todo superado solo fue presión y está todo perfecto. Hay Alfa para rato, me van a tener que bancar mucho tiempo”. Luego ahondó: “Fue una subida de presión complicada por una pequeña arritmia, pero nada por lo que preocuparse”.

Respecto de su abrupta salida de la casa de Gran Hermano en esta nueva temporada, destacó que se debió exclusivamente a las cuestiones de salud: “Me subió la presión y no quería seguir perdiendo el tiempo, me quería ir a hacer los estudios”. Además, se tomó unos segundos para dejar en claro si el hecho del posterior ingreso de Ariel, su excompañero de convivencia, también influyó en la decisión de abandonar la casa: “Fue un cúmulo de cosas. A mí Ariel no me gusta en ningún lado, simple”.

Sobre las diferencias entre esta edición del reality y la anterior, en la que él fue una de las figuras, aseguró que “es otra cosa, es otro programa, no es el mismo que el nuestro. No me gustó para nada, aparte mucha agresión, mucho quilombo, mucha puteada, y esta Catalina que se cree la dueña del mundo. Pero yo no voy a sacar a nadie, la gente sola la va a sacar”, expresó sobre el envío conducido por Santiago del Moro.