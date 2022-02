Luciana Salazar reveló la charla que tuvo cuando su hija Matilda le preguntó por qué no tiene papá

Luciana Salazar y su hija Matilda, durante unas vacaciones en Disney (Instagram)

“Y un día llegó la pregunta”, escribió Luciana Salazar en sus Historias de Instagram junto con el emoji de una mujer rubia y una niña con el mismo color de cabello. De inmediato, y a juzgar por las señales que la modelo había dado, los internautas especularon con que estaba haciendo referencia a ella y a su hija Matilda, de cuatro años.

Fue el periodista Ángel de Brito quien después terminó develando de qué se trataba aquel posteo. “Matilda le preguntó a sus mamá por qué no tenía papá. Luciana le contestó con la verdad de manera simple. Y surgirán más preguntas, tiene cuatro años”, aseguró el conductor de LAM, ciclo con el que regresa a la pantalla en marzo con un nuevo formato: a las 20hs por América.

Luego, fue la propia Luciana quien dio una entrevista en la cual contó cómo fue la charla privada que tuvo con su hija cuando le preguntó por qué no tenía padre. Es que Matilda nació en Estados Unidos a través del método de subrogación de vientre. “Siempre supe que llegaría esta conversación y me extrañó que no lo hubiera preguntado antes”, dijo durante una nota con el medio chileno Las Últimas Noticias. Y siguió: “Siempre me imaginé la situación y siempre me imaginé contándole la verdad”.

Matilda ha acompañado a Luciana Salazar durante su participación en la última edición de ShowMatch (Ramiro Souto)

Luego, detalló el contexto en que su hija de cuatro años le consultó a su madre al respecto: fue mientras veían juntas televisión. “Estábamos viendo la serie animada Peppa Pig y justo estaba en esa parte donde Peppa presenta a su familia y me preguntó. Es la primera vez que pregunta, así que traté de contestarle de la manera más simple posible la verdad”, agregó la ex participante del Bailando.

En tanto, sostuvo que hay detalles de la conversación que elige mantener el ámbito privado y no revelarlos ya que pertenecen a la intimidad de su familia. “Hay cosas que me guardo para mí y para ella, pero le expliqué que todas las familias son diferentes, pero que siguen siendo familia”, sostuvo la conductora.

“Lo que sí -agregó- al otro día me dijo en el auto, de la nada, que le gustaría tener un papá”.

Luciana y Matilda, divertidas en el jardín de su casa

Matilda Salazar nació el 15 de diciembre de 2017. “Súper bebota gigante”, escribió Luciana cuando anunció la feliz noticia en sus redes sociales y detalló que la beba había pesado casi cuatro kilos y que medía más de 53 centímetros. Días antes, había expresado su emoción por la incipiente llegada de su hija: “Esperando ese momento tan soñado. Tenerte en mis brazos, sentir el latido de tu corazoncito junto al mío. Si supieras, Matilda, lo que mami te desea. Algún día te contaré esta gran historia. En cuestión de días se hará realidad”, escribió la modelo.

Cuando anunció que sería madre, Luciana lo hizo con un emotivo posteo en sus redes sociales en el que compartió una ecografía. “Hoy se cumplen casi 18 semanas de aquel día que Dios me daba la posibilidad de cumplir el sueño de mi vida. ¡Estoy tan feliz, agradecida y emocionada que no tengo palabras para expresar lo que siente mi corazón en este momento!”, dijo en julio de 2017.

Y con respecto al nombre que eligió para su hija, contó a Teleshow: “Hace muchos años fui a ver el musical de Matilda en Londres y me encantó la nena, es muy risueña, muy linda y pensé ‘El día que tenga una hija le voy a poner ese nombre’”.

