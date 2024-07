La salud de Juan José Camero: cómo evoluciona el actor tras su cirugía por una obstrucción intestinal

Juan José Camero

El estado de salud de Juan José Camero ha mostrado signos de mejoría, según informó este miércoles Florencia Aroldi a Teleshow. “Lo pasaron a una habitación individual. Está estable y hoy estaba un poco mejor”, aseguró la dramaturga y escritora quien ha estado muy atenta a la evolución del actor de 80 años.

Camero, conocido por su destacada carrera en cine, televisión y teatro, ha enfrentado complicaciones de salud y una delicada situación económica. Recientemente, fue intervenido por una obstrucción intestinal y se encontraba en estado crítico en la Clínica Modelo de Caseros. “Está solo y necesita compañía”, mencionó anteriormente Aroldi, resaltando la importancia de brindar apoyo y compañía al actor en estos momentos difíciles.

El artista, quien fue protagonista de Nazareno Cruz y el lobo, también atraviesa dificultades financieras, lo que ha llevado a Aroldi a hacer un llamado a la solidaridad desde su cuenta de Instagram. La escritora pidió a sus seguidores y al público en general que lo acompañen con visitas, cartas o llamadas, para que Camero sienta el respaldo y el cariño de sus admiradores y amigos.

El gremio actoral ha respondido a esta solicitud, y SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) se ha puesto en contacto para ofrecerle una ayuda económica. A pesar de estas muestras de apoyo, su amiga destacó que aún es necesario destrabar el expediente en ANSES para que Camero pueda acceder a una jubilación digna acorde a sus años de trabajo como agregado cultural en Paraguay.

La publicación de Florencia Aroldi

“Él está viviendo de sus ahorros. Hace varios años que está apartado de la escena, tiene un problema grave en la visión. Pero él fue agregado cultural durante 10 años en Paraguay, lo cual le corresponde una jubilación mayor por este trabajo”, explicó Aroldi, quien también es hija del reconocido actor Norberto Aroldi. Sin embargo, su expediente en ANSES sigue sin resolverse, lo que ha complicado aún más su situación económica.

A pesar de todo, Juan José Camero sigue demostrando una increíble fortaleza y espíritu. “Él decía, no quiero molestar, hay gente que la está pasando peor que yo. Pero ayer me llamó y me dijo: ‘Estoy acá, por favor vení’. Está muy solo”, relató Aroldi, subrayando la urgencia y la importancia de acompañar al actor en este momento.

Camero ha sido una figura destacada en la cultura argentina, habiendo trabajado con grandes personalidades como Jorge Luis Borges y Eduardo Galeano. Su legado artístico y humano lo convierten en una figura respetada y querida por muchos, lo que ha llevado a Florencia y a otros a movilizarse para asegurarle el cuidado y la compañía que necesita.

Cabe destacar que a mediados de julio del año pasado, Camero realizó un extenso posteo en su cuenta de Facebook en el que contó que tiene una ceguera relativa, que lo dejó con solo el 10 por ciento de su capacidad de visión. “Pero no me siento ser el paladín de la desdicha, ni tampoco el abanderado del dolor humano”, aseguró en un extenso texto que escribió en su momento, explicando cómo se sentía.

Juan José Camero tiene 80 años

“Trataré de ser breve y de explicarles como mejor pueda hacerlo. Lo cierto es que fui demorando la decisión de compartir con ustedes mi actual realidad, sin que ello conlleve la más mínima pretensión de agobiarlos, nada más lejano; solo me es necesario porque mi alma me dicta hacerles esta confesión, que desde ya cuesta. Espero e ilusiono comprendan el verdadero sentido, el motivo que me lleva a hacerlo”, comenzó con ciertos rodeos y siguió: “Quizás muchos ya lo han advertido, dada mi dificultad para escribir y las veces que me veo obligado a corregir. No sé por qué me dilaté en revelar esta verdad, ni tampoco por qué hoy y no antes, me dedico a hacerlo”.

Finalmente, fue al grano: “La niebla ha cubierto mis ojos. A otras personas les suceden otras cosas, a mí me tocó esto, no puedo leer ni escribir como antes lo hacía. He intentado todo lo que se puede hacer hasta el momento, desde hace años que comenzó esta dificultad, la he venido transitando con la esperanza puesta en un sinfín de tratamientos realizados, pero los mismos no prosperaron”.

La situación de Camero es un recordatorio de las dificultades que muchos artistas enfrentan al final de sus carreras, y cómo el apoyo de la comunidad puede marcar una diferencia significativa en sus vidas.