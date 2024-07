El actor Juan José Camero se encuentra internado en estado crítico en medio de una situación económica complicada

Juan José Camero tiene 80 años

Florencia Aroldi, dramaturga y escritora, hizo un emotivo llamado a la solidaridad desde su cuenta de Instagram este martes por la tarde, solicitando apoyo para el actor Juan José Camero, quien enfrenta serias complicaciones de salud y una delicada situación económica.

La joven, hija del recordado actor Norberto Aroldi y la actriz María Ibarreta, publicó: “Juan José Camero nos necesita. Está internado en la Clínica Modelo de Caseros: una visita, una carta, un llamado, todo sería de mucha compañía para él. Podemos ayudar desde el amor y la contención”. Su publicación rápidamente se viralizó y generó una fuerte repercusión en las redes sociales.

El actor, de 80 años, conocido por su papel en Nazareno Cruz y el lobo, fue internado debido a una obstrucción intestinal y se encuentra en estado crítico. En diálogo con Teleshow, Florencia explicó: “Está solo y necesita compañía”. Recordemos, que Juan José se retiró de la actuación en el 2013 con el filme La vida anterior.

Aroldi relató la conexión de su familia con Camero, quien estuvo presente durante la última internación de su padre. “Mi papá se descompuso en la casa de los padres de Juan José y él lo acompañó en su última internación. Ahora, después de muchos años, nos reencontramos. Él quería volver al teatro, pero de una manera no convencional, porque dice que se acuerda todo de memoria”.

El actor Juan José Camero es recordado por su papel en el clásico de Leonardo Favio, Nazareno Cruz y el Lobo

Camero ha estado apartado de la vida pública por varios años y enfrenta problemas graves de visión. A pesar de su delicada situación, se maneja con mucha dignidad. Florencia destacó la gestión cultural que realizó Camero en Paraguay durante diez años, por la cual debería recibir una jubilación mayor. Sin embargo, su expediente en ANSES está trabado y nunca ha cobrado más que la mínima, lo que complica aún más su situación económica.

Aroldi mencionó que, a pesar de los esfuerzos, Camero se encuentra viviendo de sus ahorros y necesita una estructura económica estable. “Él puede pagar una prepaga, pero sus ahorros se están consumiendo. Empezamos a tocar puertas para ver si se puede destrabar el expediente en ANSES, para que él cobre lo que le corresponde”.

Recientemente, SAGAI se contactó para ofrecer ayuda económica. “La clave está en el expediente de ANSES. Él decía que no quería molestar porque hay gente que la está pasando peor. Pero hoy me dijo: ‘Florencia, si tenés que hacer ruido, hacé ruido, porque no puedo más’”.

La publicación de Florencia Aroldi

La dramaturga y escritora también destacó el carácter humanista de Camero y su deseo de seguir activo en la cultura, incluso en momentos de vulnerabilidad. “Él me decía que sus sentimientos están explotando, pero también habla de política y de mujeres, recordando su época dorada y su amistad con personalidades como Borges y Eduardo Galeano”.

Finalmente, Florencia hizo un llamado a la solidaridad, no solo por la situación de Camero, sino como un reflejo de la deuda interna que la sociedad tiene con figuras que han contribuido tanto a la cultura. “Él no quiere que lo miren por ser Camero y recibir un beneficio que otros jubilados no tienen. Pero necesitamos hacer ruido para que se le reconozcan sus derechos”.

Florencia Aroldi junto a Juan José Camero

María Ibarreta, mamá de Florencia Aroldi, y Juan José Camero

Cabe destacar que a mediados de julio del año pasado, Camero realizó un extenso posteo en su cuenta de Facebook en el que contó que tiene una ceguera relativa, que lo dejó con solo el 10 por ciento de su capacidad de visión. “Pero no me siento ser el paladín de la desdicha, ni tampoco el abanderado del dolor humano”, aseguró en un extenso texto que escribió en su momento, explicando cómo se sentía.

“Trataré de ser breve y de explicarles como mejor pueda hacerlo. Lo cierto es que fui demorando la decisión de compartir con ustedes mi actual realidad, sin que ello conlleve la más mínima pretensión de agobiarlos, nada más lejano; solo me es necesario porque mi alma me dicta hacerles esta confesión, que desde ya cuesta. Espero e ilusiono comprendan el verdadero sentido, el motivo que me lleva a hacerlo”, comenzó con ciertos rodeos y siguió: “Quizás muchos ya lo han advertido, dada mi dificultad para escribir y las veces que me veo obligado a corregir. No sé por qué me dilaté en revelar esta verdad, ni tampoco por qué hoy y no antes, me dedico a hacerlo”.

Juan José Camero

Finalmente, fue al grano: “La niebla ha cubierto mis ojos. A otras personas les suceden otras cosas, a mí me tocó esto, no puedo leer ni escribir como antes lo hacía. He intentado todo lo que se puede hacer hasta el momento, desde hace años que comenzó esta dificultad, la he venido transitando con la esperanza puesta en un sinfín de tratamientos realizados, pero los mismos no prosperaron”.

“Debo decir que mi ceguera no es total, no necesito palpar un rostro para saber cómo es, puedo andar por esta casa sin tropezarme y asomarme a la ventana y divisar, aunque borrosamente, los regalos de la naturaleza. También puedo, y lo hago, recoger con cuidado los benditos frutos del limonero que da una planta en el fondo de la casa donde habito”, contó sobre su situación y su paso por diferentes médicos: “Tengo una ceguera relativa, los innumerables y competentes profesionales que he consultado, a quienes les agradezco su esperada y profunda dedicación, han determinado y coincidido en que cuento solo con un diez por ciento de mi capacidad de mi visión que es casi, y lamento decir esto, casi una semi ceguera. El diagnóstico, según cientos de profesionales a los que concurro, han concluido que es absolutamente irreversible”. Respecto al diagnóstico, dijo que se llama “maculopatía bilateral”.