Guillermina Valdés sorprendió con una performance muy sensual en la noche del día del amigo

Desde que se separó de Joaquín Furriel tras casi un año de relación, Guillermina Valdés continuó enfocada en su vida personal y disfrutando de sus familiares y seres queridos. Hizo planes con sus hijos, se enfocó en el trabajo y también aprovechó para salir con amigas.

En esta oportunidad y a través de su cuenta de Instagram, la actriz reveló cuál fue el plan que hizo con sus más íntimas para el día del amigo y sorprendió a sus más de dos millones y medio de seguidores con un inesperado video: se la vio bailando en el caño y contó que fue por una apuesta.

“Cuando ganás una apuesta y demostrás que tus zapatos son todo terreno”, escribió la empresaria haciéndole promoción a las botas de su marca que las llevaba puestas en ese plan. “PD: No iba a un boliche hace años luz, pareciera no haberme oxidado”, comentó divertida.

En el video se la ve bailando canciones de reggaeton y aclaró que esa salida al boliche la hizo con sus amigas. Más allá de este plan, el pasado 5 de julio, por ejemplo, que cumplió 47 años se enfocó en celebrar esta fecha sin pensar en su ruptura con el actor e hizo una escapada muy especial.

Guillermina contó los motivos de su separación con Joaquín Furriel

La empresaria esta saliendo hace siete meses con el actor

Fue ella quien le confirmó la versión a Teleshow, minutos después de que LAM (América) contara la primicia. “Sí, nos separamos hace un par de semanas y tenemos un vínculo súper lindo. Lo quiero mucho a Joaco, es una hermosísima persona. Terminamos en armonía, él es un sol”, comentó la actriz también expareja de Marcelo Tinelli.

Si bien Guillermina no suele hablar mucho de su vida privada, cada vez que le preguntan ella contesta de buena manera. Hace unos días el notero de LAM (América TV) se la encontró y si bien se la notó desanimada, de todas maneras, habló de lo que fue su noviazgo con Furriel. “Nos separamos. No quiere decir que no tengamos un vínculo lindo”, comenzó diciendo la modelo y agregó: “Las parejas a veces suceden y a veces no. No voy a hablar más, porque si no siempre termino hablando…”.

Con respecto a su relación actual con Joaquín, Guillermina aclaró: “Lo requiero, es un amor de persona”. Y ante la repregunta del cronista Alejandro Castelo sobre los motivos de la separación, Valdés contestó tajante: “No funcionamos como pareja, es la verdad. ¿Vos te pensás que te voy a decir a vos por qué decidí separarme? No, loco, no hay manera”, se excusó con una sonrisa.

“¿Te llegaste a enamorar?”, insistió el cronista, y la actriz no quiso dar más detalles al respecto. “No, perdón, pero no te voy a responder eso. Nunca expusimos la pareja, ¿por qué hoy te diría cuando está terminada lo que sentí?”, declaró la empresaria, que sin entrar en polémica fue amable y continuó con la nota, respondiendo si está abierta a volver a enamorarse: “Puede ser, sí...no voy a decir qué me gustaría, porque las cosas me interpelan, suceden, me llegan, me atraviesan. Yo no busco”, concluyó.