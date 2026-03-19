Cuál fue el look de Emilia Mernes en la fiesta privada que desató la polémica con las esposas de la Scaloneta

La fiesta íntima de los jugadores de la selección argentina

Un nuevo episodio de tensión y especulación rodea a las figuras más populares del pop argentino y el círculo íntimo del fútbol nacional. Emilia Mernes, en medio de comentarios, unfollows y versiones mediáticas, quedó señalada tras su participación en una fiesta privada organizada por la Selección Argentina, donde su presencia y su aspecto habrían generado incomodidad en el grupo de esposas de los futbolistas, incluidas figuras como Antonela Roccuzzo.

La atención sobre el look de la cantante en ese evento no solo se centró en la moda, sino en la interpretación que las asistentes dieron a su actitud y elección de vestuario. Las imágenes que circularon la muestran con una apuesta de estilo que no pasó inadvertida entre las presentes y derivó en rumores, comentarios cruzados y hasta gestos digitales con impacto mediático.

Durante la noche en que la Selección celebró con sus familias y amigos cercanos el título obtenido en Qatar, Emilia eligió para su aparición un conjunto que sintetizaba sensualidad y estilo urbano. En las fotos del evento, se observa que la cantante vistió un top negro ajustado con detalles de cordones en el frente, que dejaban ver parte de su escote y abdomen, aportando un aire llamativo y elegante a la vez.

Dibu Martínez, Emilia Mernes y Duki posan sonrientes junto a otros asistentes en la fiesta de la Selección Argentina, bajo luces azules vibrantes.

Combinó esa prenda con un pantalón negro de tiro alto, de corte recto y caída amplia, que estilizó su figura y sumó sobriedad al conjunto. El look se completó con accesorios discretos, como una gargantilla fina y un bolso pequeño, y un maquillaje natural que resaltaba sus facciones. Su cabello se mostró suelto, liso y prolijo, cayendo sobre los hombros y enmarcando el rostro. En las fotos se distingue a Emilia posando junto a su novio Duki, quien cantó en el evento, además de campeones del mundo como el Dibu Martínez.

La percepción de las esposas de los futbolistas sobre la forma en que Emilia se presentó y se comportó fue uno de los motores centrales de la controversia. Yanina Latorre, panelista y conductora televisiva que difundió la historia, describió la escena con una frase que se viralizó: “Entró toda diosa”, sugiriendo que su estilismo, actitud y presencia fueron leídos como poco acordes al tono íntimo y familiar del festejo.

Emilia Mernes, Duki y otros asistentes disfrutan de la fiesta de la Selección, con un ambiente festivo y confeti esparcido por el suelo bajo luces azules intensas.

En palabras de Latorre, “las malas lenguas dicen que a las esposas no les gustó la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia, a todas les pareció dudosa”. El comentario refuerza la idea de que la apariencia de la cantante fue interpretada como un exceso de confianza o despliegue en un contexto donde se esperaba mayor discreción.

Las imágenes también la muestran sonriente, copa en mano, y en interacción directa con otros invitados. Esta postura, sumada a su look, fue interpretada como fuera de sintonía por algunas asistentes, alimentando el rumor de que el grupo de “botineras” percibió su presencia como incómoda.

La fiesta en cuestión se realizó en marzo de 2023, poco después de la consagración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. El evento tuvo lugar tras un partido amistoso disputado en el estadio Monumental ante Panamá, pensado para celebrar el reencuentro de los campeones con el público local.

Yanina Latorre contó los motivos por los que la cantante no sería muy querida dentro de las mujeres de los jugadores de la selección (Video: SQP/ América TV)

Tras ese encuentro, se organizó una fiesta destinada especialmente a los jugadores, sus familias y un selecto grupo de allegados. La presencia de músicos como Wos, La T y la M, y Duki le dio un marco especial al evento, pero la consigna fue mantener el carácter cerrado, relajado y familiar.

Según la versión difundida por Latorre, la presencia de Emilia no estaba prevista ni era considerada natural para varias de las mujeres presentes. La cantante habría asistido como acompañante de Duki, pero su llegada fue motivo de comentarios. “Hubo una fiesta de los jugadores con las familias, ¿quién se presentó? Emilia, que no venía a cuento”, relató la panelista.

La sensación general, según esa narración, fue de incomodidad: “Era una fiesta familiar”, remarcaron quienes replicaron la información. La actitud y el look, sumados a su despliegue personal, reforzaron la percepción de que no encajaba en la atmósfera de la celebración.

Yanina Latorre aseguró que la decisión de Antonela se vinculó a una muestra de solidaridad hacia la cantante Tini Stoessel

El conflicto se amplificó cuando en redes sociales se detectó que Antonela Roccuzzo había dejado de seguirla. Este gesto digital, en el universo de las celebridades, suele interpretarse como señal de desaprobación o distanciamiento, especialmente cuando involucra a figuras de alto perfil.

La repercusión fue inmediata: usuarios y medios empezaron a especular sobre las razones del unfollow y su vínculo con los rumores de tensión en el círculo íntimo de la Selección. Yanina ofreció una versión más amplia de lo sucedido, asegurando que la decisión de la esposa de Lionel Messi no fue casual ni aislada, sino parte de una “limpieza” de cuentas en medio de una fuerte exposición mediática que atravesaba el entorno Messi.

A esa explicación sumó un dato clave: “Me dicen que Anto dejó de seguir a Emilia por solidaridad con Tini Stoessel”, mencionó la conductora, en referencia a la supuesta interna entre ambas cantantes. El unfollow de Roccuzzo habría sido interpretado como una toma de partido en la disputa, reforzando aún más el malestar de las mujeres vinculadas a los futbolistas hacia Emilia.