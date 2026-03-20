Líderes de la UE exigieron a la Comisión medidas “sin demora” ante la suba de combustibles y electricidad por la guerra en Medio Oriente (EP)

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea pidieron este jueves a la Comisión Europea una “respuesta coordinada” y “sin demora” con medidas “temporales y específicas” para contener el encarecimiento de los combustibles y abaratar la electricidad, ante el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los precios energéticos.

En las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Bruselas, los líderes señalaron que la escalada en la región tiene un “impacto inmediato” en los costos de la energía para ciudadanos y empresas. El documento menciona el contexto de tensiones geopolíticas y los riesgos sobre rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Los Veintisiete solicitaron a la Comisión la presentación de una “caja de herramientas” con medidas urgentes que actúen “en todos los componentes del precio de la electricidad”, con el objetivo de facilitar una reducción de costos a corto plazo. El planteo incluye la necesidad de contemplar las distintas realidades nacionales y de evitar efectos sobre las señales de inversión en energías renovables y bajas en carbono.

En ese marco, los líderes reabrieron el debate sobre el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), al que identificaron como uno de los factores que inciden en la factura energética, junto con el precio de los combustibles y la carga impositiva. Aunque el calendario de revisión del mecanismo se mantiene para julio, la discusión expuso diferencias entre los Estados miembro sobre el alcance de posibles ajustes.

Por un lado, países como Italia, Polonia o Alemania plantearon la necesidad de introducir cambios para reducir el impacto sobre la industria y los consumidores, con propuestas que incluyen rebajas fiscales o ayudas a sectores intensivos en energía. En contraposición, España, Portugal y los países nórdicos defendieron el mantenimiento del ETS como eje de la política climática europea.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (REUTERS)

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvo a su llegada a la reunión: “España va a defender, como ha defendido junto con otras naciones y otros gobiernos europeos, de todas las familias políticas, la necesidad no de debilitar, sino de aumentar y fortalecer las políticas energéticas verdes, que no solamente nos permiten responder ante ese desafío que sufre la humanidad, que es el cambio climático, sino también nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos”.

En la misma línea, Sánchez advirtió que algunos gobiernos buscan “poner en cuestión” las políticas climáticas en el contexto de la crisis y defendió su refuerzo como parte de la respuesta. Además, afirmó: “Creo que España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa transformación energética, de cómo esa apuesta por las renovables, están haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se refirió a la próxima revisión del sistema y afirmó: “La próxima revisión del sistema de comercio de emisiones resolverá algunos problemas importantes”, en alusión a cuestiones como la volatilidad del precio del carbono y su impacto sobre la industria.

Von der Leyen indicó que el Ejecutivo comunitario trabaja en ajustes técnicos, entre ellos la actualización de parámetros de referencia para asignaciones gratuitas y el refuerzo de mecanismos para reducir la volatilidad de precios, con el objetivo de responder a las preocupaciones de los sectores más expuestos.

Asimismo, defendió el papel del ETS en la política climática europea y afirmó: “Ha habido una actitud muy positiva hacia el sistema de comercio de emisiones, porque en el contexto de la crisis actual ha quedado claro que somos vulnerables debido a nuestra dependencia de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles a nivel global”.

Von der Leyen indicó que el Ejecutivo comunitario trabaja en ajustes técnicos, entre ellos la actualización de parámetros de referencia para asignaciones gratuitas y el refuerzo de mecanismos para reducir la volatilidad de precios, con el objetivo de responder a las preocupaciones de los sectores más expuestos (REUTERS)

En paralelo al debate energético, los líderes abordaron la agenda de competitividad bajo la iniciativa “Una Europa, un mercado”, orientada a reforzar el Mercado Único y eliminar barreras internas. El plan contempla la presentación en junio de una declaración electrónica común para empresas, como parte de los esfuerzos para simplificar trámites y facilitar la actividad transfronteriza.

El calendario incluye además avances en el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales en otoño, la publicación de un informe sobre la competitividad del sector bancario en verano y la implementación antes de fin de año del denominado “régimen 28” o “EU Inc”, destinado a facilitar la actividad empresarial dentro del bloque.

Los Veintisiete también plantearon reforzar la digitalización y la simplificación administrativa, con iniciativas como el “European Business Wallet”, y reclamaron una reducción de las cargas burocráticas tanto a nivel europeo como nacional, con el objetivo de evitar nuevas exigencias regulatorias.

La agenda de competitividad incorpora además medidas vinculadas a la política industrial y de inversión, como la adopción de un paquete de redes energéticas, el desarrollo del euro digital, el impulso a la titulización y a los sistemas de pensiones complementarias, así como futuras iniciativas para reforzar la base industrial europea.

(Con información de Europa Press)