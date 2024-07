La escapada de Guillermina Valdés al campo después de su cumpleaños y separada de Joaquín Furriel

La escapada de Guillermina Valdés al campo después de su cumpleaños (@guillevaldes1)

Después de casi un año de relación, Guillermina Valdés y Joaquín Furriel se separaron. Fue ella quien le confirmó la versión a Teleshow, minutos después de que LAM (América) contara la primicia. “Sí, nos separamos hace un par de semanas y tenemos un vínculo súper lindo. Lo quiero mucho a Joaco, es una hermosísima persona. Terminamos en armonía, él es un sol”, comentó la actriz también expareja de Marcelo Tinelli.

En ese sentido, Valdés continuó enfocada en su vida personal y disfrutando de sus familiares y seres queridos. Incluso el pasado 5 de julio cumplió 47 años y se enfocó en celebrar esta fecha sin pensar en su ruptura con el actor.

La escapada al campo de Guillermina Valdés (@guillevaldes1)

La exmodelo decidió tomarse unos días alejada del caos de la ciudad y se fue al campo para desconectar y relajarse. El lugar elegido para esta escapada fue en un casco de estancia ubicado en Lobos, provincia de Buenos Aires.

Pero a este plan no fue sola sino junto a sus hijos Paloma, Helena, Dante y Lolo y a una amiga de ella. Entre los planes que hicieron se los vio jugando al pool, caminando al aire libre, paseando a caballo, tomando el té y entreteniéndose con juegos de mesa. También su hijo Lorenzo pateó la pelota con uno de sus hermanos y la pasaron espectacular filmando videos.

Guillermina Valdés junto a su hijo Lolo (@guillevaldes1)

Estas fotos y videos Guillermina las compartió en un posteo en su feed de Instagram donde tiene más de dos millones y medio de seguidores: “Gracias por este mágico finde Estancia la Candelaria. Hace mucho quería conocer este maravilloso lugar, con una larga e interesante historia. Todos los que trabajan en este espacio son un diez “, expresó la actriz en la publicación, agradeciendo el recibimiento por parte de los propietarios del lugar.

Guillermina contó los motivos de su separación con Joaquín Furriel

Si bien Guillermina no suele hablar mucho de su vida privada, cada vez que le preguntan ella contesta de buena manera. Hace unos días el notero de LAM (América TV) se la encontró y si bien se la notó desanimada, de todas maneras, habló de lo que fue su noviazgo con Furriel. “Nos separamos. No quiere decir que no tengamos un vínculo lindo”, comenzó diciendo la modelo y agregó: “Las parejas a veces suceden y a veces no. No voy a hablar más, porque si no siempre termino hablando…”.

Guillermina Valdés contó los motivos de su separación con Joaquín Furriel

Con respecto a su relación actual con Joaquín, Guillermina aclaró: “Lo requiero, es un amor de persona”. Y ante la repregunta del cronista Alejandro Castelo sobre los motivos de la separación, Valdés contestó tajante: “No funcionamos como pareja, es la verdad. ¿Vos te pensás que te voy a decir a vos por qué decidí separarme? No, loco, no hay manera”, se excusó con una sonrisa.

“¿Te llegaste a enamorar?”, insistió el cronista, y la actriz no quiso dar más detalles al respecto. “No, perdón, pero no te voy a responder eso. Nunca expusimos la pareja, ¿por qué hoy te diría cuando está terminada lo que sentí?”, declaró la empresaria, que sin entrar en polémica fue amable y continuó con la nota, respondiendo si está abierta a volver a enamorarse: “Puede ser, sí...no voy a decir qué me gustaría, porque las cosas me interpelan, suceden, me llegan, me atraviesan. Yo no busco”, concluyó.