Emiratos Árabes Unidos desmanteló una “red terrorista” financiada y operada por Hezbollah e Irán

En medio de los ataques de Hezbollah e Irán, Emiratos Árabes Unidos desmanteló una red terrorista y detuvo a 5 de sus miembros (Europa Press)

El Departamento de Seguridad del Estado de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este viernes el desmantelamiento de una “red terrorista” financiada y operada por Hezbollah e Irán, y la detención de al menos cinco de sus miembros.

Según el comunicado difundido en redes sociales, la organización utilizaba una entidad comercial ficticia como fachada para infiltrarse en la economía emiratí e implementar planes que amenazaban la estabilidad financiera del país.

Las autoridades señalaron que la red ejecutaba una estrategia premeditada en coordinación con entidades externas vinculadas al grupo terrorista y el régimen de Teherán, incurriendo en lavado de dinero, financiación del terrorismo y actividades que ponían en riesgo la seguridad nacional.

El anuncio estuvo acompañado de imágenes de cinco personas arrestadas, cuyos rostros fueron parcialmente ocultados.

El Departamento de Seguridad advirtió que cualquier intento de explotar la economía o instituciones civiles con fines terroristas será enfrentado con firmeza y que no se tolerará injerencia externa que amenace la seguridad o estabilidad del Estado.

EAU denunció más de 2.000 ataques de Irán desde el inicio de la guerra

Esta operación se produce en un contexto de creciente tensión regional, tras una semana en la que Kuwait detuvo a 26 personas acusadas de vínculos con Hezbollah, en medio de las represalias de Teherán contra intereses estadounidenses tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

La administración del presidente Donald Trump aprobó la posible venta de armamento a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, por un valor superior a USD 15.000 millones de dólares, en el contexto de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El Departamento de Estado estadounidense anunció una venta propuesta de “radares de sensores de defensa aérea y antimisiles de nivel inferior” a Kuwait por unos USD 8.000 millones. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la operación alegando que “existe una emergencia que requiere la venta inmediata a Kuwait” y que la transacción “redunda en los intereses de seguridad nacional” de Estados Unidos.

Marco Rubio defendió la posible venta de armamento a los países de Medio Oriente (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Según el comunicado oficial, la venta propuesta “respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN que ha sido una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en Medio Oriente”.

En la misma línea, la cartera aprobó una venta militar a Emiratos Árabes Unidos que incluye el “Sistema Integrado de Defensa contra Aeronaves No Tripuladas Pequeñas, Bajas y de Aterrizaje Fijo (FS-LIDS) y equipos relacionados” por un coste de USD 2.100 millones, y otra venta de “aeronaves, municiones y equipos relacionados” a Jordania por un valor estimado de USD 70,5 millones.

El Departamento aseguró que ninguna de las tres ventas propuestas tendrá “impacto negativo en (su) capacidad de defensa”, y notificó al Congreso sobre estas operaciones.

Desde Washington, el FBI llevó adelante el jueves una ofensiva cibernética contra el régimen iraní. El Buró incautó cuatro dominios web vinculados a un grupo de hackers con sede en Irán que se atribuyó un ciberataque contra una empresa estadounidense.

El director del FBI, Kash Patel (REUTERS/Kylie Cooper)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que la medida forma parte de un “esfuerzo continuo para desarticular los planes de piratería informática y represión transnacional llevados a cabo por el Ministerio de Inteligencia y Seguridad de la República Islámica de Irán (MOIS)”.

Según el Departamento de Justicia, los dominios incautados se empleaban para incitar al asesinato de periodistas, disidentes y ciudadanos israelíes. El director del FBI, Kash Patel, declaró: “Irán pensó que podía esconderse tras páginas web falsas y amenazas por teclado para aterrorizar a los estadounidenses y silenciar a los disidentes”.

“Hemos derribado cuatro de los pilares de su operación y aún no hemos terminado. El FBI perseguirá a todos los responsables de estas cobardes amenazas de muerte y ciberataques, y aplicará todo el peso de las fuerzas del orden estadounidenses contra ellos”, añadió Patel.

(Con información de REUTERS Y Europa Press)