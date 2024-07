Adriana Salgueiro, víctima de la inseguridad, sufrió un violento robo en su auto: “Me lo destrozaron”

Adriana Salgueiro fue víctima de un robo

La inseguridad no es una novedad en nuestro país y cada tanto los famosos son víctimas de diferentes delitos. En las últimas horas la actriz Adriana Salgueiro relató que fue víctima de un violento robo en la vía pública: delincuentes le rompieron la ventanilla trasera de su auto y le robaron varias bolsas con objetos personales que tenía dentro de su vehículo.

Fue la propia actriz quien a través de su cuenta oficial en Instagram, donde tiene más 170 mil seguidores, confirmó lo que le había ocurrido y denunció públicamente el suceso. “¡Qué lindo despertar así! ¿No? Lpm”, escribió Adriana junto a una foto donde se pudo ver su auto con la ventanilla completamente destrozada.

A raíz del episodio que sucedió cerca de su domicilio en el barrio de Palermo, Teleshow se comunicó con la actriz quien relató cómo fueron los hechos y cómo se siente a raíz del al momento que vivió por la inseguridad que hay en el país. “La cosa fue así, yo salí a dar una vuelta con mi perrito Benito y fue ahí cuando me di cuenta que me habían destrozado el auto”, señaló, y dio una hipótesis de lo sucedido: “Evidentemente estuvieron espiando porque tiene vidrios polarizados, no se veía nada para adentro, pero sí en el auto había cosas: tenía unas bolsas, un tapado”.

En tanto Adriana se lamentó: “Estuve mal de mi parte. Lamento haber dejado las cosas ahí, pero bueno, confié. Pero eso fue todo. Como hay que decir siempre, por suerte no estábamos nosotros y no nos pasó nada. Sí lo destrozaron con una saña que no se puede creer. Nosotros estamos bien, esperemos al lunes poder cambiar la ventanilla y poder seguir con nuestra vida normal”, señaló.

Así quedó el vehículo de Adriana Salgueiro (Instagram)

Además, Salgueiro contó que tomó cartas en el asunto, aunque no se mostró muy optimista. “Estoy detrás de las cámaras de seguridad de la concesionaria que está en la esquina para saber qué pasó. Obviamente no para recuperar absolutamente nada pero sí para saber quiénes son. Hay algunos personajes raros dando vuelta por el barrio, y hace unos meses nos robaron los bronces de la puerta”, recordó la actriz. “Sería bueno tener pruebas aunque no nos van a dar ni cinco de bolilla, así podemos estar más atentos o resignarnos”, cerró.

Así fue el robo al edificio de Adriana Salgueiro

El hecho al que hizo referencia la actriz ocurrió en diciembre pasado, y como en esta oportunidad, también lo documentó en sus redes sociales: “Así nos robaron los bronces de la puerta de calle. Plena luz del día. Así estamos”, escribió al pie de un posteo de Instagram en el que subió un video que refleja un robo furtivo a plena luz del día. En apenas 20 segundos se ve como un hombre munido de un objeto largo hace palanca contra la puerta del edificio para arrancar una placa de bronce y salir corriendo.

El relato del robo de los bronces al edificio de Adriana Salgueiro

“Publiqué el video y ahora lo que me sorprende cuando lo veo es que yo termino mi posteo diciendo ‘así estamos’. No me quejé, sino que mostré a la gente lo que había pasado y puse eso, que siento como que lo naturalicé inconscientemente. Es una barbaridad que está pasando todos los días, porque si vos ves con la violencia con que este hombre arranca el bronce, más allá del bronce, es perturbadora”, contó luego la actriz en diálogo con este medio sobre el hecho de inseguridad.

Además, reveló que, minutos antes del robo, el ladrón pasó sentado en un escalón del edificio durante unos minutos “viendo que no apareciera nadie”. “Le tomó 10 segundos hacer lo que hizo. Así estamos”, se lamentó.