Bizarrap y Paulo Londra, los argentinos que serán protagonistas en La Velada del Año 4

Bizarrap y Paulo Londra serán parte de la artística de La Velada del Año 4, a celebrarse este sábado 13

La Velada del Año es un evento de boxeo amateur con una serie de peleas disputadas entre streamers, creadores de contenido y celebridades de hispanoamérica. Todo un suceso de Internet que es organizado por el español Ibai Llanos y que año a año rompe récords de audiencia en la plataforma Twitch. Este sábado 13 de julio se realizará su cuarta edición y tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, siendo visto in situ por unas 80 mil personas.

Desde la segunda edición, realizada en 2022, La Velada del Año cuenta también con números musicales para animar los tiempos muertos entre las peleas. Y así como en las anteriores ocasiones, habrá argentinos destacándose allí: Paulo Londra y Bizarrap. El evento comenzará a a las 17 hora española, las 12 de nuestro país, y la actuación de Londra está pautada después de la apertura de la mexicana Julieta Venegas y el combate entre el argentino Carrera y el español Agustín51. En tanto, Bizarrap se presentará antes de la pelea de fondo.

Para el cantante cordobés marcará su regreso a los escenarios después de cinco años de no presentarse en vivo. Será el preludio a su show del próximo 17 de julio en Barcelona. En todo ese lapso inactivo, Londra resolvió su conflicto judicial con su anterior productor Ovy on the Drums y el sello Big Ligas, relanzó su música con canciones nuevas (incluyendo la “BZRP Music Session # 23″) y colaboraciones internacionales con Ed Sheeran, Feid y Travis Barker.

Así las cosas, le quedaba pendiente volver a cantar en directo y está a punto de hacerlo. En su cuenta de Instagram se mostró maravillado con el armado que se está montando en el Bernabéu para La Velada del Año 4. “Todo esto es muy bello... Pero lo más bello que tengo yo...”, dijo Londra antes de enfocar a Martina Quetglas, su novia, quien está allí acompañándolo. “Miren eso, miren eso, amor puro...”, decía él mientras ella se sonreía. El cordobés cantó un fragmento de “Posdata:”, canción que editó en mayo pasado, y probablemente una de las que interpretará este sábado en el evento. “Qué locura, boludo”, dijo en el cierre de la historia que subió a su perfil de Instagram mientras hacía un paneo general al estadio.

Paulo Londra mostró parte del armado de La Velada del Año 4 (Instagram)

Bizarrap, en tanto, se presentará por segunda vez en este evento. Ya había participado de La Velada del Año 2 (2022), como broche de oro musical y en aquella oportunidad lo hizo en modo dj al montar un meddley armado con varias de sus “music sessions”: la 36 (grabada con Nathy Peluso), la 38 (L-Gante), la 40 (Eladio Carrión), la 47 (Morad), la 51 (Villano Antillano), la 41 (Nicky Jam), la 48 (Tiago PZK) y el cierre argentinísimo con “Malbec”, tema que le produjo a Duki.

Para esta vuelta, los fans mantienen sus expectativas en lo alto con lo que vaya a montar el productor argentino. Se especula con un cruce entre Londra, Young Miko, Nicky Jam, Anuel AA y Quevedo, todos artistas que están programados para esta velada y con quienes Biza colaboró en sus correspondientes “music sessions″.

Otros argentinos en La Velada del Año

Con el correr de sus ediciones, tanto la importancia cultural como la audiencia de La Velada del Año fueron de manera ascendente. En su segunda edición, apareció el streamer Gerónimo Momo Benavidez para pelear contra el español Viruzz. El año pasado Martín Coscu Pérez Disalvo fue el crédito local que destacó entre los peleadores (se enfrentó y le ganó al chileno Germán Garmendia). Y este año serán Carrera y La Cobra quienes están en el cartel de las peleas: el primero irá contra Agustin51, mientras que el otro luchará con Guanyar, ambos españoles.

Pero la música argentina dejó su huella evidenciando el gran momento “de exportación” que está viviendo. Así, en el 2022, realizado en el Pabellón Olímpico de Badalona, además de Bizarrap también se presentaron Nicki Nicole (cantó “Colocao”, la “BZRP Music Session # 13″, “Ella no es tuya (remix)”, “Mamichula” y “Wapo Traketero”) y Duki (con un repertorio armado con sus temas “Hello Cotto”, “Top 5″, “Si Quieren Frontear”, “Sin Frenos”, “Malbec” y “Goteo”). El rapero, además, acompañó a Momo en la salida hacia el ring entonando su tema “Sudor y trabajo”.

Duki anunció su show en el Bernabeu de Madrid

En el 2023, cuando La Velada del Año se realizó en el Estadio Metropolitano de Madrid, Duki y Nicki Nicole volvieron a participar, pero como invitados especiales del set de Milo J. El joven rapero oriundo de la ciudad bonaerense de Morón interpretó sus temas “Rara vez” y “Milagrosa”, además de subir a sus colegas para “Dispara”, “Malbec” y “Givenchy”.

María Becerra también hizo una presentación en el evento y cantó sus temas “Automático”, “Wow wow”, “Miénteme”, “Adiós”, “Corazón vacío”, “Te cura” y “Qué más pues”. También invitó a Lola Índigo para entonar juntas la canción “Discoteka”. Por otra parte, Khea hizo su aparición para acompañar la salida al ring de Coscu (entonando el tema “Ánimo”) y Lil’ Cake interrumpió el show de Ozuna para hacerlo partícipe del remix de su bizarro hit viral titulado “Mercho”.