Pedro Rosemblat contó cuál es el punto débil de Lali Espósito: “Tiene sus limitaciones”

Sin dudas una de las parejas más sorpresivas en lo que va del 2024 es la de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. La cantante y el conductor fueron dosificando la información de su romance hasta que finalmente lo blanquearon a través de las redes. Al principio apareció la tradicional “primera foto juntos”, luego llegaron las negativas de ocasión ocultando el vínculo, y la sonrisa entre nerviosa y delatora. Le siguieron más videos juntos en diferentes situaciones, hasta que llegó la confirmación oficial con un romántico posteo de sus vacaciones.

Después de la confirmación, la artista y el periodista hicieron un sinfín de planes juntos en público y cada día se muestran más enamorados el uno del otro. Claro, cuando se los permite la intensa rutina que ambos deben cumplir por sus respectivos trabajos.

En este contexto, la cantante compartió un divertido momento que vivieron tras una invitación que les hizo un restaurante para ir a cenar a cambio de que ella publique algunas historias de Instagram en el lugar. El tan popular canje al que apelan los famosos en las redes sociales y que en este momento fue motivo de un divertido contrapunto entre la pareja.

Lali y Pedro compartiendo una salida para disfrutar del teatro

” Tenemos un problema, nos han invitado a comer. Ella es una persona con incontables talentos: canta, baila, actúa, es graciosa, carismática, pero como todos tiene algunas limitaciones”, comenzó diciendo en forma sarcástica el periodista, mientras su novia se reía. ”Ella como influencer no es buena, no filma la carne, filma el tenedor: saca una foto oscura. Y no sabemos cómo explicar que hemos comido muy rico acá”, agregó Pedro.

Acto seguido, Lali compartió otro video donde se la puede ver comiendo un volcán de chocolate mientras Rosemblat la filma y se ríe porque la cantante desaparece del plano. “¿A dónde va?”, se preguntó indignado. Más allá de la broma, las historias le sirvieron a Espósito para promocionar el lugar y demostraron la complicidad y buena onda que tuvieron durante la velada.

Cristina le preguntó a Pedro por Lali

Cristina Fernández sorprendió a Pedro Rosemblat al hablarle de su romance con Lali Espósito

Hace unos días se llevó a cabo una entrevista especial que le dio Cristina Kirchner a Pedro Rosemblat y al canal de streaming Gelatina, a propósito de los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón. Allí, expresidenta se refirió a la actualidad del país, al peronismo, a los liderazgos políticos y sorprendió al periodista al referirse a su mediático romance con Lali.

Todo comenzó cuando Cristina recordó su matrimonio con Néstor Kirchner. “En el siglo pasado fue Perón y Evita y ahora se nos dio, por lo menos... No sé si viene alguna otra pareja. ¿Vos la ves?”, comentó, con picardía. “No, yo no lo veo Cristina”, respondió el conductor, sorprendido y sonriente por el comentario. En ese momento ella no pudo contener la risa.

“¿Tal vez alguna parejita así en ciernes?”, lo siguió pinchando, con humor mientras se escuchaban risas detrás de cámaras y él intentaba zafar de la inesperada pregunta sobre su noviazgo con la cantante. “¿Y Pedro y Lali? Digo...”, terminó lanzando, dejándolo sin palabras. “¡Te maté! ¡Te maté! ¡Touché!”, celebró Cristina. “Touché, querido. Game over”, acotó, mientras el periodista, entre risas, le decía que no podía continuar.

“Ahora cómo sigo. Me quedé turuleco”, siguió él, intentando volver a la entrevista, mientras Cristina se mostraba encantada por incomodarlo al darle vuelta la nota. “Así hago con todo el mundo. Les largo una y... ¡pum!”, agregó, divertida, mientras Pedro aseguraba que iba a editar la nota, que se emitió grabada, y que iba a hacer una “censura periodística”, algo que, a la luz de los hechos, solo quedó en la ironía.