La pregunta de su madre que emocionó a Duki a poco de su histórico show en el Santiago Bernabéu de España

Antes sel show en el Bernabéu, Duki se emocionó con una pregunta de su mamá (@livedaleplay)

Duki sigue desafiando sus propios sueños y se prepara para uno de los conciertos más importantes de su carrera. Este sábado desde las 21.30 hora española -las 16.30 de nuestro país- se presentará en el Santiago Bernabéu de Madrid, con localidades agotadas. Será el primer artista argentino que se presentará en el estadio del Real Madrid, que como dato de color fue renovado recientemente, como si se hubiera vestido de gala para la ocasión.

Este jueves, el músico nacido como Mauro Ezequiel Lombardo dio una conferencia de prensa en la capital española. Además de la requisitoria de periodística en la sala, la agencia que lo representa abrió la caja de preguntas de su cuenta de Instagram para que los fans le trasladaran sus inquietudes a su ídolo.

“¿Qué le dirías al chico que empezó rapeando en las plazas?”, lo consultaron de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. La referencia era para sus inicios en la movida conocida como El Quinto Escalón, que desde los barrios creció hasta marcar el pulso de la música en los niveles más altos de la industria.

“Si se refiere a mí, yo no le diría nada, porque mirá si voy al pasado, me digo algo a mí mismo y cambio el curso de los hechos y arruino todo”, explicó, antes de profundizar en su idea. “A cualquier otra persona, le diría que, si es lo que disfruta, lo siga haciendo el resto de su vida porque ese es el motor que nos moviliza a todos. Disfrutar de lo que nos gusta, nos apasiona”.

La conferencia de prensa de Duki antes de su show en el Bernabéu (@livedaleplay)

Durante la rueda periodística, una pregunta disparó el momento más emotivo de la tarde madrileña. “A esta altura de tu carrera, ¿te das cuenta qué te distingue y por qué llegaste acá?”, fue la pregunta en cuestión. “Creo que alguna vez lo hemos hablado con vos...”, comenzó respondiendo Duki, cuando frenó y considero necesario hacer una aclaración. “Para la gente que no lo sabe, la señora que hizo la pregunta es Sandra, mi mamá. La persona que me dio la vida junto a la persona que está sentada al lado, Guille”, contó, y ya no pudo seguir, conmovido por la presencia de sus progenitores mezclados entre los periodistas.

Con el pulgar en alto, Duki no pudo contener las lágrimas, mientras la sala de prensa se poblaba de aplausos y ovaciones que lo ayudaron a retomar el hilo de su respuesta. “Creo que es por mi gente, que es lo más lindo que tengo. Salgo a cualquier lado y nadie me faltó el respeto. Sigo siendo la misma persona que era”, señaló, poniendo el foco en su autenticidad y la relación con sus fanáticos.

“No sé si soy famoso, pero les juro que soy la persona más libre del mundo, y gracias a mi gente y a mi público que siempre me tratan así”, continuó con gratitud, al punto que hizo extensivo a sus seguidores cada uno de sus logros. “Siento que la gente se siente partícipe de lo que me pasa a mí, porque me acompañan desde que arranqué y yo sin ellos no sería nada. Mi público sabe de esa conexión, sabe que es amor, y por eso estoy acá. Todo lo que hago es por ellos”, cerró entre aplausos.

Duki anunció su show en el Bernabéu en julio pasado, durante el evento La velada del año 3, organizado por el streamer Ibai Llanos. En enero de este año, la casa del Real Madrid colgó el cartel más ansiado por cada artista: el de localidades agotadas. Y para dar cuenta de la Dukimanía que transita Madrid por estos días, la estación de metro Santiago Bernabéu lleva momentáneamente el nombre de “Estación Duko”, que, según informó la Comunidad de Madrid, mantendrá hasta que el artista dé el concierto con el que seguirá escribiendo la página más importante de su historia.