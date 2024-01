Duki hace historia en el Santiago Bernabéu: agotó las localidades para su show en el mítico estadio español

Duki agotó entradas para su show en España (Cortesía Dale Play Live)

El estadio Santiago Bernabéu, en España, será testigo de un evento sin precedentes en la historia de la música argentina al confirmarse la venta total de entradas disponibles para el concierto de Duki el próximo mes de junio, marcando un hito en su carrera y el movimiento musical argentino a nivel internacional. Seis meses antes del espectáculo, los boletos se agotaron, evidenciando el poderoso arraigo y popularidad del artista entre sus seguidores en la península ibérica y la llegada del arte argentino en el extranjero.

Este logro no solo subraya el creciente impacto del intérprete en la música global, sino que también destaca su papel como embajador cultural de la Argentina en el mundo. Después de haber sido el artista más joven en llenar el Estadio River Plate, su reciente éxito en España demuestra la universalidad de su música y la sólida base de admiradores que cultivó más allá de las fronteras del país que lo vio nacer.

“Las huellas uno siempre quiere que queden en la tierra, y esta huella siento que es tan grande que no la van a poder borrar”. destacó el artista al comunicar el sold out para el show previsto en España. “Cuando uno piensa que ya está por llegar al techo, aparece siempre algo más grande detrás y es lo que me motiva para seguir, para evolucionar”, aseguró.

Además de sus logros en ventas y conciertos, Duki expresó en varias ocasiones su filosofía de vida, animando a sus seguidores a perseguir sus sueños con determinación y pasión. Su mensaje de resiliencia y optimismo resonó entre sus fans, quienes lo ven no solo como un músico, sino también como un inspirador. En un discurso emocionante, subrayó la importancia de los sueños y la perseverancia para alcanzar objetivos aparentemente inalcanzables, como su propio ejemplo de éxito.

“El arma más fuerte que tiene el argentino es que al estar en el fin del mundo tenemos que ser muy soñadores y muy fuertes, señaló al respecto. “Vivan de los sueños que los sueños se cumplen y los argentinos somos los mejores soñadores”, a la vez que hizo partícipes a sus seguidores por el impactante momento que está viviendo: “Si tienen un sueño peleen por eso, si estoy llenando un Bernabéu en España es porque ustedes me eligieron. Gracias por el amor, gracias por elegirme”.

Duki continúa presentando en vivo los temas que integran su último material, Antes de Ameri, que ya batió récords de reproducciones en todas las plataformas. Además, cabe recordar que durante 2023 visitó México reuniendo a miles de fans, realizó su primera gira norteamericana completamente agotada con shows en ciudades como New York, Chicago y Miami, y un tour por España durante junio y julio, con fechas especiales en Asturias, Bilbao y Madrid, entre otras.

Nacido como Mauro Ezequiel Lombardo en Almagro, empezó rapeando en corros de improvisación cuando era adolescente, se hizo un nombre en la icónica competición de ‘freestyle’ ‘El Quinto Escalón’ y, tras ganar allí una batalla de gallos, grabó su primer tema, No vendo trap. En la actualidad, el artista tiene una media de 25 millones de oyentes mensuales en Spotify.

