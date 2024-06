Eliana Guercio y Cata de Gran Hermano se dijeron de todo en las redes: “¡Vergüenza ajena!”

Catalina y Eliana Guercio se cruzaron en el Gran Hermano 2023 (Video: GH, Telefe)

Los ánimos están caldeados dentro de la casa de Gran Hermano 2023, pero también afuera. El apoyo que le viene dando Eliana Guercio a Furia, la participante más escandalosa de la edición, consiguió enfrentarla con Catalina Gorostidi. Un error de la exvedette en la red social X la llevó a tener un enfrentamiento público con la participante y terminaron sacándose chispas.

Una cuenta de fans dedicada a la médica santafesina, con un usuario muy similar a la oficial, twitteó en contra de la panelista de El Debate de GH. “Ahora se entiende porque @ElianaGuercio defiende tanto a Furia, son violentas las dos por igual Gran Hermano”, escribieron, mientras recordaban el cachetazo que la exbailarina le dio a Marcelo Polino en Intrusos en 2006.

Luego de un cruce que habían tenido en el ciclo de Santiago del Moro donde analizan el juego, que llegó justo después del cortocircuito que tuvo Eliana con Sol Pérez y que terminó en llanto, la actriz no dudó de la veracidad de la usuaria y terminó respondiéndole a la “falsa Catalina”.

Un error de Eliana Guercio en X terminó en una pelea con Cata de Gran Hermano 2023 (Foto: X)

“Ay Cata, Cata. Lo más importante del hecho, es que los dos tuvimos la grandeza de disculparnos mutuamente, perdonarnos y abrazarnos. Decirnos que nos queremos, volver a trabajar juntos, etc”, escribió la esposa de Chiquito Romero. “No estás a la altura de ninguno de los 2. Dame mil Furias”, exclamó.

Desatada, la panelista del ciclo de Telefe empezó a cruzarse con quienes le dan su apoyo a la examiga de Juliana y hoy su máxima enemiga. “¿Decirle ‘hija de put…’ a Catalina es ser respetuosa? Que baja tenés la vara del respeto”, lanzó uno, y ella se defendió.

La reacción de Cata de Gran Hermano al descubrir que Eliana Guercio le dedicó picantes frases a una cuenta trucha con su nombre

“Yo nunca dije eso corazón, ni lo diría tampoco. Me ofendería a mí misma. Mi apoyo no es hacia el insulto sino hacia la revelación de las actitudes que tuvo y sigue teniendo fuera de la casa”, apuntó, para que unos minutos después aparezca la verdadera Catalina para confrontarla.

La confusión de la exvedette consiguió que la jugadora del reality se mofe de su traspié. “¡Pensé que era un Twitter trucho! ¡Es ELLA ! Tiesaaa ¿Qué le pasooo? Ja, ja, ja. Qué vergüenza ajena”, se despachó, picantísima. A partir de ahí, se dio su choque en la red social.

Eliana Guercio y Cata de Gran Hermano 2023 terminaron cruzándose en X

“Cata me enseñaron que si vas a pelear siempre hay que pelearse hacia arriba, nunca para abajo. Te felicito, vas bien. Buena vida”, arrancó Guercio. “Si debería ser para arriba no estaría hablándote porque arriba mío vos no estás ja, ja, ja”, se despachó la otra y continuó.

“¡Sos una mal educada! ¡Nunca te hice NADA para que apruebes las agresiones de los hates hacia mí! Y este es mi Twitter, no el otr, ridícula”, exclamó la concursante del reality y Eliana la siguió.

El filoso ida y vuelta de Catalina de Gran Hermano y Eliana Guercio en las redes

“Cata yo no apruebo ni desapruebo nada. No necesito agredir. Si te molesta que esté de acuerdo en que Furia cuando salga vea que a pesar de estar fuera de juego, seguís desparramando odio en la vida real. No sería yo la que tiene el problema”, arremetió.

Pero no quedó ahí. “¡Me das vergüenza, Eliana Guercio! Averigüé si de verdad este Twitter era tuyo porque me pareció patético y efectivamente sos vos. Qué vergüenza todo lo que decís. Besito a tus 29 mil seguidores”, disparó.

“Que estés bien linda. Gracias a Dios yo no necesito tener seguidores, amora”, concluyó la actriz, mientras la pediatra se burlaba que la había bloqueado de esa red social.