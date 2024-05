Con un inesperado mensaje, Catalina de GH rompió el silencio tras el video viral donde aparece a los besos con Damián

Cata a los besos con un ex compañero de Gran Hermano (Video: IG/LoMasPopuCom)

En las últimas horas, un video a los besos entre dos exparticipantes de Gran Hermano se viralizó. Los protagonistas de la imágenes fueron Catalina Gorostidi y Damián Moya. A pesar de los rumores previos sobre una posible atracción entre ellos, todo parecía haber quedado en una simple amistad. Sin embargo, este fin de semana circularon imágenes donde aparecen muy cerca y besándose a la salida de un boliche.

Ante la ola de comentarios y teorías, Gorostidi aclaró en una publicación en su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter): “Quiero aclarar simplemente que no hay ningún romance, no estoy saliendo con nadie. Un beso con algunos tragos arriba no le hace mal a nadie, ¡Estoy sola!”.

Todo se inició durante el fin de semana, cuando los fanáticos del reality comentaron la filmación de Cata y Damián. Ambos salieron a bailar en grupo a un conocido boliche, y al final de la noche, fueron captados muy acaramelados a la salida del local ubicado en la zona de Palermo. En las imágenes se observa cómo se acercan bastante y se dan un apasionado beso.

El mensaje de Catalina Gorostidi

A pesar de los roces que tuvieron dentro de la casa, al salir, Cata y Damián dejaron entrever que existía una atracción entre ellos. Sin embargo, horas después, Catalina desmintió cualquier relación amorosa entre ambos, afirmando que simplemente se trató de beso “entre amigos”.

Recordemos que la médica, fue eliminada del programa de Telefe a principios del mes de abril en un duelo que se sintió como una final. El 57.1% de los votos negativos fueron para la rosarina, mientras que Juliana obtuvo un 42.9% con casi 10 millones de votos.

Su relación con otro compañero, Joel

Hace escasos días, en su participación en el canal de Martín Cirio, conocido popularmente como La Faraona, la médica pediatra se mostró cerca de otro excompañero, Joel Ojeda. Juntos respondieron todas las consultas del público, pero una del montón los descolocó completamente, ya que se metía de lleno con su vida amorosa. “Les quería consultar si adentro de la casa se tenían ganas y si ya cul…”, le preguntó un fanático desde el celular del creador de contenidos. Entre miradas nerviosas, ambos intentaron hacerle frente y despejar las inquietudes del público. “No cu… y, ¿qué sé yo? Las ganas pasa que cuando tiene tan buena onda se confunden las cosas. Pero todavía no pasó”, señaló el azafato.

Como era de esperarse, esto despertó la curiosidad del conductor del ciclo, quien no dudó que se parecía a una conocida pareja mediática que supo destacarse ante las cámaras. “Ustedes me dan muy a la pareja de (Andrea) Rincón y Ale Sergi. En el sentido que a vos te veo re tranquilo y a vos re arriba”, señaló el hombre en alusión al cantante de la banda pop Miranda! y la exvedette, quienes salieron entre 2013 y 2014. “¿Llegaron a hacer algo mínimo? ¿Un beso?”, volvió a insistirles Cirio, quien no iba a dar el brazo a torcer ante las negaciones de sus invitados. “Ya te dijimos que no garch… pero que hubo algo, ¡es un montón! Hay ciertos temas que no se hablan”, señaló la exaliada de Furia que claramente, está en plan de divertirse sin compromisos.

Quién es Catalina Gorostidi

Catalina Gorostidi, una joven que es médica pediatra y es la hija de un futbolista profesional. En su cuenta de Instagram, la joven se define “internista” y “30% porteña, 20% cordobesa y 50% santafesina”. Además, suele compartir con sus 11,9 mil seguidores fotos en bikini o con ropa sensual.

Catalina Gorostidi

“Fui muy botinera. Básicamente fue como salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano a la misma vez”, sostuvo frente a las cámaras la médica pediatra que tiene a su cargo la jefatura de guardia en el Hospital de Niños de Santa Fe. Además, aseguró que salió con un jugador campeón del mundo. Seguramente, más adelante confesará el nombre del deportista con el que mantuvo un affaire y es probable que se genere un gran escándalo.

“Yo no es que paso desapercibida, siempre llamo la atención”, aseguró Catalina en su clip de presentación. “Soy médica pediatra, pero creo que este es mi sueño”, señaló respecto a la decisión que la llevó a entrar a la casa y sus ganas de ser popular y convertirse en una figura mediática. “Me encanta subir fotos hot”, admitió sin ponerse colorada.

“Me molesta mucho la injusticia. Soy muy justiciera y no careteo nada. Lo que me molesta, lo digo. Si hay que hacer voy a ir a la yugular, no me importa nada”, dijo la participante que nació en 1992 y tuvo una infancia “nómade” debido a la carrera futbolística de su padre, Adrián Gorostidi. “En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá, que es futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva, líder nuevo”, explicó.