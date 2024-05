Eliana Guercio fue operada de su lesión en el tobillo: “Me queda un largo trecho para la recuperación”

Eliana Guercio fue operada por su accidente en Córdoba

Eliana Guercio tuvo que afrontar una cirugía en su tobillo derecho tras sufrir una seria lesión en las afueras del hotel donde se hospedaba Boca Juniors unas horas antes del encuentro con Estudiantes de la Plata en la provincia de Córdoba durante el martes pasado. En ese momento, la panelista de El Debate de Gran Hermano fue asistida de inmediato por su esposo, Sergio Chiquito Romero mientras se encontraba en la concentración del equipo xeneixe. “Estoy bien. Me rompí toda pero me rompí en el lugar justo, ahí cerca de los doctores de Boca que son unos genios totales, hicieron que todo sea menos doloroso y más fácil”, dijo la modelo en diálogo con Teleshow.

Durante este jueves, Guercio, dio detalles de su paso por el quirófano en el día miércoles, y contó cómo sigue su rehabilitación. “Me operaron ayer porque en realidad convenía que lo hicieran cuanto antes para que no se inflame”, comenzó relatando Eliana. “Jorge (Batista) me derivó a Guillermo Gotter para que me opere. Y ya mañana o pasado me podría ir a mi casa si todo sigue como hasta ahora, los médicos están contentos”, agregó.

Chiquito Romero ayuda a su esposa, que se torció el tobillo

Acto seguido, se mostró esperanzada con el hecho de que la situación grave ya hubiera pasado. “Ya es un día menos en el largo trecho que me queda para la recuperación”, afirmó desde la Clínica Zabala del barrio porteño de Belgrano, donde se encuentra hospitalizada a la espera del alta médica.

Cómo fue el accidente que tuvo Eliana Guercio en la provincia de Córdoba

Sergio Romero asistió a Eliana Guercio tras un incidente en la concentración de Boca

Cuando Eliana se lesionó el tobillo derecho, de inmediato le pidieron que se quedara inmóvil y se comunicaron al instante con la concentración de Boca donde se encontraba su esposo, el arquero Chiquito Romero. El futbolista corrió a su encuentro, acompañado por el personal de seguridad del lugar y se dirigió hasta las vallas perimetrales donde se encontraba la modelo, junto con sus hijos y otros familiares.

Entre Romero y otra persona que se encontraba allí llevaron a Guercio en andas hacia adentro de la concentración. Ella mostraba signos de dolor y no podía pisar con su pierna derecha. La panelista del ciclo de Telefe fue atendida en un primer momento por los médicos del plantel de Boca Juniors. Desde adentro de la concentración donde se encontraba el equipo se decidió que lo mejor era que la revisaran en una clínica de las inmediaciones.

Así fue que la modelo fue trasladada en una ambulancia que se dirigió hasta el Hospital Allende, uno de los nosocomios especializados en traumatología. Eliana bajó hasta la ambulancia en una silla de ruedas con una bota que le inmovilizaba la zona afectada. En ese momento, se la pudo ver muy afectada, con lágrimas en los ojos y con un semblante de dolor en el rostro. su rostro. Los médicos la ayudaron a subirse a la camilla y se dirigieron hasta el hospital. En la ambulancia, estuvo acompañada por uno de los médicos del plantel, el Dr. Lucas Logioco, según relataron en TYC Sports. Más adelante, el periodista Martín Arévalo en Radio La Red, comunicó el resultado de los estudios que le practicaron a la modelo: “tiene una fractura en su tobillo derecho”. Finalmente, luego de hacer varias interconsultas, el médico Jorge Batista decidió que tendría que operar la lesión y la derivó al especialista en tobillo, Guillermo Gotter.

Ya en la clínica, Guercio se había manifestado muy agradecida por la atención que recibió. “En la clínica también, unos genios totales, me atendieron al toque. “De verdad, fue una desgracia con suerte. El bebito que tenía a upa no se hizo nada. Me tenía que pasar, estoy bien de ánimo y agradecida que no fue más que esto. Me operaré y no pasa nada, podría ser peor”, concluyó.