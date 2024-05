La fuerte discusión de Sol Pérez y Eliana Guercio en el debate de GH que terminó en llanto y reproche

La fuerte discusión de Sol Pérez y Eliana Guercio en el debate de Gran Hermano que terminó con una de las dos llorando al aire (Video: Telefe)

Ya es de público conocimiento que Juliana “Furia” Scaglione, es la protagonista de esta edición de Gran Hermano y tanto dentro como fuera del reality genera mucha repercusión ya sea para sus fans, haters o simplemente los espectadores del ciclo. En ese sentido, este martes se produjo una fuerte discusión en El Debate entre dos de las panelistas: Eliana Guercio y Sol Pérez, que se dijeron de todo.

La pelea no inició con ellas sino con un tape que mostró el inesperado enfrentamiento entre Furia y Virginia luego de que la doble de riesgo encarara a Delfina, la hija de la participante, por haberle sonreído. Así las cosas, tanto los panelistas como los exconcursantes empezaron a debatir y fue Catalina, quien sacó el tema: “Hay tanta caradurez en la televisión argentina. Estuve escuchando que Eliana Guercio dice que Virginia es una persona tejedora, que es mala mina”, comenzó diciendo la eliminada de esta edición.

“Mala mina no dije, dije que era tejedora, mentirosa y falsa”, le contestó Eliana a lo que la pediatra continuó con su punto de vista: “Mentirosa y falsa... Bueno, básicamente, lo mismo que hace Furia. Pero si hablamos de Furia está perfecto, y si hablamos de Virginia no”. Por su parte, Guercio justificó su versión: “Me he cruzado tanta gente de esta y las detecto tan bien, pero ahora verlo en vivo y en directo en una casa me sorprende porque es alevoso. Si yo tengo un problema con vos y le cuento a Laura (Ubfal) el mismo problema, pero con sal, jengibre, orégano, no es la misma historia. Y lo que hace ella todo el día, y la hija, de tal palo tal astilla, es igual”, sostuvo la panelista.

El programa continuó y el debate también, el cual siempre recaía en lo mismo: la visión que se tiene de Furia y del resto de los participantes. Por ejemplo, tras este intercambio después se pasó otro tape en el que Juliana acusaba a Virginia de no quererla porque “es una señora de Puerto Madero” y ella es una chica tatuada. Santiago Del Moro, quiso opinar del tema: “Así como Furia no es pariente de nadie, Virginia no es amante de nadie ni la mujer de nadie. Siempre cuando una mujer asoma la cabeza la acusan de eso. ¡Virginia es de Puerto Madero, aunque eso no tendría nada de malo, y además, también tiene tatuajes!”, sostuvo el conductor.

A este nuevo debate se sumó también Laura Ubfal: “Son dos mundos distintos y es difícil que se entiendan. Es cierto que Furia la chicaneó, el tema es que empezó a tallar la hija de Virginia y se desató todo un escándalo por una pavada”, indicó, y ahí Sol Pérez entró en escena para apoyar su mirada: “Me encanta escuchar a Laura decir eso, porque es ver el juego en su totalidad y decir que algo no estuvo tan atinado. Me encanta, porque de los fanatismos ya estoy hasta acá”, comentó alzando su mano por encima de su cabeza.

Fue en ese entonces cuando empezó la pelea entre Guercio y Pérez: “Estoy contentísima porque ya podemos considerar a Laura una profesional, lanzó a lo que Sol arremetió: “Perdoname... ¿Vos tenés algún problema conmigo? Porque solo le estoy diciendo algo bueno a Laura”. En tanto, Eliana le contestó: “Tenés problemas con Laura desde que empezó el programa”, aseguró pero Sol se manifestó en desacuerdo: “No. Si tuvimos alguno, lo hablamos y no pasó nada. Pavadas”, contestó dándole lugar a Ubfal de de aclare cómo se llevan.

La angustia de Sol Pérez tras la pelea en vivo con Eliana Guercio en el debate de Gran Hermano: “Yo avisé a producción que vengo notando cosas”

“Arrugaste. ¿Querés que te conteste?”, exclamó Eliana a lo que Pérez insistió: ¿En qué cosa voy a arrugar? Estoy trabajando con Laura desde hace mucho tiempo y nos llevamos muy bien siempre, pero contestame, dale”, insistió pero la mujer del Chiquito Romero la quiso dejar ahí: “Mejor no te contesto, Sol”.

Pero Sol, lejos de dejar el tema ahí, la siguió: “Vos te creés que esto es una pelea de vedettes. Y no. Este es un programa de televisión, un debate”. Aunque Guercio no la quiso seguir, le terminó contestando: “Estás haciendo un análisis de tus compañeros desde que empezó el programa. Me parece de cuarta. Vos podés hacer tu trabajo sin desmerecer el de los demás”.

“¡Estoy opinando! Jamás me metería con el trabajo de un compañero. Estás inventando”, siguió Pérez pero Guercio no se quedó atrás: “¿Me dejás hablar o no querés que hable? Vos hiciste un juicio de valor sobre el trabajo de Laura y mío muchas veces. ¿Te acordás el otro día que te mandé un montón de audios después de que te pasaste por todos los programas hablando de mí?”.

La tristeza de Sol Pérez en el Debate de Gran Hermano

En tanto, Sol concluyó: “Vos tenés un problema personal con Ceferino Reato y conmigo porque sos fanática de Furia. Eliana, tenés comentarios horribles para con las mujeres. Lo dije y lo voy a sostener. Si no te gusta, lo lamento en el corazón. A mí no me gustan esos comentarios”.

Intentando ponerle fin al cruce de sus panelistas, Del Moro le dio el pie a Catalina para que continúe con su visión de la casa y de sus excompañeros, pero nuevamente el foco de atención cayó en las especialistas quienes se volvieron a enfrentar. “Sol, ¿por qué te molesta que yo hable? Para eso me contrataron”. A lo que Pérez no quiso hablar más y cerró: “De ninguna manera voy a soportar esto”.

Así la cosa continuaron con normalidad pero Sol no emitió más comentarios ni opinó de lo que fue pasando por lo que Del Moro le preguntó si estaba bien y si quería decir algo. Por su parte, la panelista con los ojos repletos de lágrimas contestó: “Estoy bien. Solo quiero decir que siempre fui una buena compañera con todos y que el año pasado esto jamás, jamás pasó”, lanzó Pérez a lo que Eliana la interrumpió: “Conmigo no fuiste buena compañera”. En tanto, la panelista que seguía angustiada la ignoró y siguió hablando con el conductor, cerró su idea y dio el tema por finalizado: “Yo vengo avisando desde hace rato y la producción lo sabe, que vengo viendo comportamientos y cosas que a mí no me gustan, pero bueno ya está”.