La palabra de Mariela Sanchez tras reconciliarse con Cristian Castro: “Muy pronto nos volveremos a abrazar”

Cristian Castro y Mariela Sánchez compartían sus rutinas diarias

Mariela Sánchez habló en exclusiva con Teleshow ante la inminente reconciliación con el cantante Cristian Castro, que anunciaron a través de pudo ver de sus redes sociales.

—¿Están reconciliados con Cristian?

—Sí, estamos reconciliados. Volvimos a tomar contacto por intermedio de las redes, y después hablamos. Siempre hay otra una oportunidad y de eso juntamente charlamos. No quisiera dar muchos detalles de nuestras conversaciones. Lo vamos a intentar y eso nos pone muy felices. No me importa con quien haya estado él, yo soy muy distinta y tengo mi personalidad. Pero los dos no extrañamos.

— ¿Están escribiendo las fans en las redes hablando bien y mal?

— Sí lo sé, pero no voy a engancharme, son las fans de Cristian y las respeto. También es parte de la vida, uno siempre se puede volver a encontrar con alguien con el que está muy unido. Respeto a las seguidoras por supuesto, como respetamos él y yo nuestro vínculo.

A partir de diferentes posteos en Instagram, cada uno se hizo cargo de que vuelven a apostar al amor, pero falta un gran paso, volverse a ver.

Cristian Castro se reconcilió con su novia argentina Mariela Sánchez

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista sorprendió a todos, comunicando el regreso con Mariela, junto a una postal cuando visitaron la basílica de la Virgen de Guadalupe, junto a Verónica Castro. “Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida… pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía”, escribió el cantante esas palabras para Mariela.

Mariela Sánchez y Cristian Castro, y una nueva oportunidad al amor

Mariela también respondió al posteo de Castro: “Para mí también fueron días difíciles, mi corazón no descansa y quiere salir a este mundo loco para empezar a latir un poco y sonreír, quién dice lo que está bien y lo que se debe. Si lo que vale es lo que uno puede y lo que más nos haga feliz...”

Te amo @CristianCastro

Mariela Sánchez y Cristian Castro se dan una nueva oportunidad

Él como un hombre enamorado, respondió a las palabras de su flamante nueva novia: “Te amo y te extraño cada día más” y ella le escribió: “Y yo a vos, ¡queda poco! Te amo”, cerró la cordobesa.

—¿Cuándo será el reencuentro?

—Lo estamos conversando, yo tengo un hijo de 21 años y una empresa aquí en Córdoba, y tengo que acomodar los tiempos, dejar todo organizado para cuando yo esté afuera unos días. También vamos a ver cómo viene su agenda de compromisos y de shows. Pero lo primero que seguramente vamos a hacer es abrazarnos y charlar. Tampoco tenemos el punto de encuentro definido, seguro será muy pronto, pero no sé cuál será ciudad, no la sabemos todavía.

Cristian está dispuesto a presentarle a Verónica, su madre, Mariela, pues quiere que se hagan familia (Instagram/@cristiancastro)

Cristian Castro y Mariela Sánchez se separaron después de dos meses de relación

La ex pareja de Cristian Castro conversó en exclusiva con Teleshow después de separarse, en el mes de febrero: Él tuvo una crisis emocional, que aparentemente le ocurre cada tanto frente a algunas situaciones. Estaba con mi celular y ve un video viejo, que editan los celulares como “Recuerdos” y se me ve a mí con un amigo, que inclusive ha salido con amigas mías. Cuando lo vio, empezó con un shock de celos. Por eso yo decidí irme, él tiene un tema de celos, no es mala persona, para nada. Tal vez se autoboicotea, no lo tengo claro. He conversado mucho con él acá, y en México, y me confesó que en su país no lo pasaba bien, Cristian no es un hombre malo. Él ya me lo había dicho antes de irnos, que no quería estar tanto tiempo en México. Yo hablo por mí, por lo que me pasó, no sé si su reacción es real, o se lo imaginó, él sufre muchísimo por los celos. Yo también he pasado por temas emocionales, como todos. Con respecto a lo que decían de una chica trans, él estaba conmigo todo el día, eso no ocurrió. Todo el mundo habla y dice cosas que no son ciertas. Su reacción de celos fue intempestiva, y preferí no estar más, pero sí digo que hay que darle un apoyo emocional, para mí eso es fundamental. Yo conocí a un Cristian, yo no soy del fan club de nadie. Me criticaban porque no sabía bien las letras de los temas de él, una pavada. Yo conocí a un Castro acá en mi casa, en mi hogar, cocinando y haciendo deporte. Toda la gente que me conoce sabe que soy una laburante, no soy millonaria, pero siempre tuve una vida buena, gracias a mi trabajo. Viví en Buenos Aires, ya me conocía Punta del Este de memoria, y viajo por el mundo cuando puedo.