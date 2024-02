Cristian Castro separado de Mariela Sánchez, tras dos meses de intensa relación: el escandaloso motivo

La separación De Cristian Castro, según la información de Intrusos (América)

La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez habría llegado a su fin tras un breve idilio que capturó la atención del público. Tras un comienzo de cuento de hadas en Córdoba, el viaje de la pareja a México marcó el inicio de una serie de conflictos que culminaron en una separación, según la información brindada por Pablo Layus en Intrusos (América). Así, la historia, que inicialmente prometía un nuevo capítulo amoroso en las vidas de ambos, se vio empañada por acusaciones de infidelidad, discusiones acaloradas y desencuentros emocionales, según destacó.

“Recién pude confirmar una noticia que venía manejando por la mañana, una noticia internacional: se rompió la relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, quien en estos momentos se está volviendo de México”, comenzó con los detalles el periodista, quien se encuentra actualmente en Carlos Paz, ciudad natal de la empresaria. Tras ello, dejó en claro que “Verónica Castro no tiene nada que ver”, a la vez que ahondó en cuestiones más delicadas.

Según continuó detallando: “Me cuentan que el Cristian Castro que conocimos acá, en Córdoba, no tiene nada que ver con el de México, se transformó en Luís Miguel”, haciendo un paralelismo con los modos del Sol de México. Fue en ese punto que Flor de la V consultó si algo tenían que ver los rumores que indicaban que el cantante habría tenido una relación en los últimos días con una mujer trans, ante lo que dieron por tierra esa versión como detonante de lo ocurrido en las últimas horas.

La foto del encuentro de Cristian Castro y su nueva pareja, con su madre y su hermano, además de la pareja de éste (IG cristiancastro)

Sobre este punto expresó: “Me dicen que se rompió la relación a tal punto que Mariela se está volviendo de México, y familiares de ella me confirmaron que por suerte se fue con dos amigas que pudieron ayudarla y auxiliarla en una situación realmente bastante complicada. Espero que en algún momento Mariela si lo quiere contar, lo contará. Se encontró con otro Cristian Castro. Se tuvo que escapar del departamento que tenía con él y por suerte me decían que estaban estas dos chicas acompañándola porque la verdad hubiera sido otra la situación que se vivió”.

“Parece que el escándalo se da también en un momento de Cristian en el que se mostraba raro, que guardaba su teléfono, ya no lo tenía a la vista de todo el mundo y, sin embargo, le empezaba a pedir el teléfono constantemente a Mariela”, explicó sobre las últimas actitudes del cantante, a la vez que reforzó la palabra de los familiares de la joven: “El Cristian que conocimos en Carlos Paz, no tiene nada que ver con el de México, son como dos personas totalmente distintas”.

La primera imagen de Verónica Castro junto con Mariela Sánchez, pareja de Cristian (IG @sanchez.mariela)

El viaje, que inicialmente se planteó como una oportunidad para fortalecer la relación y realizar una visita de cortesía a Verónica Castro, desencadenó una serie de eventos que llevaron al abrupto final de la relación, a tal punto que según lo expresado por Layus, la joven se encontraba en los últimos minutos en el aeropuerto intentando buscar un vuelo de regreso hasta la Argentina.

“Las personas que están cercanas a ella están viendo que le tienen miedo a lo que pueda llegar a decir él, debido a que empezó a los gritos, acusándola de un montón de cosas a Mariela, por suerte ella estaba con testigos”, explicó el periodista. Tras ello remarcó: “Mariela dijo que no se quedaba y se volvía con sus amigas, diciendo que es un infierno el que está viviendo. Él empezó con ataques de celos, de fobia, de que no sabía con quién se juntaba, que no quería que salga de su camarín, nada que ver con el Cristian que conocimos acá, el amoroso que conocimos. Al parecer, el Cristian Castro que conocimos acá era un personaje”, cerró, previo a la confirmación de que él dejó de seguirla en Instagram, en tanto que ella puso su cuenta en privado.