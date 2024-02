Mariela Sánchez rompe el silencio con Teleshow: “Cristian Castro tiene un tema con los celos, pero no le guardo rencor”

Cristian Castro habló de su boda

“Cristian tiene un problema emocional, necesita ayuda”, dice Mariela Sánchez ex de Cristian Castro rompiendo el silencio con Teleshow. La empresaria cuenta detalles de la relación que tuvo con el cantante. Ella está en Córdoba, y prefiere no hablar demasiado porque asegura que tiene una vida con otro perfil, que se dedica a los negocios inmobiliarios, a la educación de su hijo y que esto que sucedió con el cantante la mantuvo un poco alejada de sus actividades cotidianas, por eso prefiere mantener silencio ante algunas preguntas.

“Yo tengo 42 años y a mí no me interesa ser famosa, ni ir al Bailando, ni mostrar el culo. Cerré mis redes. Mi intención siempre fue acompañarlo en su carrera, nada más. Yo no viví todas las cosas que dicen esas chicas que están hablando, en los programas. No viví nada de eso. A mí él no me pidió que haga nada absolutamente nada, que yo no quisiera ni aceptara. Conocí a toda la familia de Cristian, en México. Él siempre me pidió ayuda, y yo acepté. En las redes, empezaron a hacer comentarios con mucha mala onda y desinformación, pero yo no me voy a prender con todas esos comentarios de señoritas que quieren hacerse famosas a costa de su figura”.

—¿Qué fue lo que sucedió?

—Él tuvo una crisis emocional, que aparentemente le ocurre cada tanto frente a algunas situaciones. Estaba con mi celular y ve un video viejo, que editan los celulares como “Recuerdos” y se me ve a mí con un amigo, que inclusive ha salido con amigas mías. Cuando lo vio, empezó con un shock de celos. Por eso yo decidí irme, él tiene un tema de celos, no es mala persona, para nada. Tal vez se autoboicotea, no lo tengo claro. He conversado mucho con él acá, y en México, y me confesó que en su país no lo pasaba bien, Cristian no es un hombre malo. Él ya me lo había dicho antes de irnos, que no quería estar tanto tiempo en México. Yo hablo por mí, por lo que me pasó, no sé si su reacción es real, o se lo imaginó, él sufre muchísimo por los celos. Yo también he pasado por temas emocionales, como todos. Con respecto a lo que decían de una chica trans, él estaba conmigo todo el día, eso no ocurrió. Todo el mundo habla y dice cosas que no son ciertas. Su reacción de celos fue intempestiva, y preferí no estar más, pero sí digo que hay que darle un apoyo emocional, para mí eso es fundamental. Yo conocí a un Cristian, yo no soy del fan club de nadie. Me criticaban porque no sabía bien las letras de los temas de él, una pavada. Yo conocí a un Castro acá en mi casa, en mi hogar, cocinando y haciendo deporte. Toda la gente que me conoce sabe que soy una laburante, no soy millonaria, pero siempre tuve una vida buena, gracias a mi trabajo. Viví en Buenos Aires, ya me conocía Punta del Este de memoria, y viajo por el mundo cuando puedo.

—¿Tuviste que devolver regalos?

—Yo me compro lo que puedo y quiero, todos los regalos se los devolví, él pidió que le devolviera todo, porque estaba enojado, entonces se hizo un inventario, y dejé más de lo que me obsequió, pero no importa, eso es material. Dicen que yo me peleé con él en el hotel y nada que ver. Una amiga me preguntó en ese momento: ‘¿estaba todo armado para la prensa?’ Hay cosas que prefiero no saber, ni me interesa. Yo te puedo decir lo que vivimos juntos. La verdad que conmigo él fue muy cariñoso, tal vez se obsesionó, pero ya está. Además decían que él se quería casar ya, y no es así, era una expresión de deseo, tal vez en un tiempo. Él no planificaba un casamiento, eso lo inventó la prensa.

—¿Qué te pareció Verónica Castro, su mamá?

—Cuando la conocí pegamos muy buena onda. Yo tengo buena relación con ella, es muy cariñosa. Lo único que me llama la atención es que él me dijo que no le hace bien estar en México, algo pasa con eso... y no es que no quiere a su país, obviamente. En mi opinión, lo tienen que contener más. Cristian es un hombre bueno que necesita una ayuda, comprensión. Y nada más.

—¿Estás arrepentida de haberle abierto las puertas de tu casa?

—No me arrepiento de nada, yo soy muy correcta. Y para nada le guardo rencor. Para mí tiene mucha soledad, pero no es un tema mío. Yo intenté ayudarlo, acompañarlo y además lo conecté con empresarios amigos míos. Yo viví mi historia, no la que cuentan esas chicas. No tengo ningún rencor. No tengo nada en contra de él, él es un crack arriba del escenario, vive para su carrera. Cristian me estaba escribiendo un tema y todas las mañanas me cantaba una pequeña estrofa, todos los días. Ojalá él saque su mejor versión después de todo lo que pasó, no me gusta que la gente mate a un artista talentoso. Yo estaba interiorizándome y ocupándome de la imagen de él, de que bajara de peso, que se sintiera bien, él me lo pidió, y lo que más deseo es que esté bien. Eso es básicamente lo que yo tengo para contar. Y me duele cuando salen a hablar boludeces porque yo no lo hago.