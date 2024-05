Zaira Nara reveló intimidades del inicio de su romance con Facundo Pieres: “Tuvo mucha paciencia”

Zaira Nara habló de su romance con Facundo Pieres

Disfrutando de su romance sin ataduras, la pareja de Zaira Nara y Facundo Pieres ya no se oculta. Lejos de un comienzo alejado de los flashes, la modelo y el polista se muestran felices en público o comparten contenido juntos en las redes sociales, donde se los vio en Punta del Este, en las Cataratas del Iguazú, en Londres y en diferentes partes del mundo.

Este jueves Zaira dio una nota al aire de Rumis el programa que conducen Lizardo Ponce, Juariu, Lola Latorre y gran equipo por el streaming La Casa. En dicho canal de streaming, la hermana de Wanda va a conducir el ciclo de entrevistas Zaira en tu casa, y en plan promocional, aprovechó para conversar de diferentes temas.

En el marco de ese nuevo lanzamiento, en el que visitará las casas de las celebrities, a la hermana de Wanda le preguntaron por el vínculo con el polista. “Me gusta ser romántica, no me parece cursi y me gusta que también lo sean conmigo”, afirmó la modelo sobre su relación con Pieres, y siguió: “Tuve momento, pero ahora estoy en uno en donde me gusta que me quieran, que me cuiden, que me mimen y soy igual con la otra persona: me gustan las sorpresas y los detalles”.

Zaira Nara reveló que tuvo Facundo Pieres para enamorarla

En este sentido, Zaira dio algunos tips sobre las estrategias para sorprenderla: “El primer dato a la hora es que tenga a mano el teléfono de alguna de mis mejores amigas que saben las cosas que a mí me gustan. Si no sabe qué regalarme y se tira a la pileta, ahí ya no me conoce tanto o llamar a Wanda que le sale caro, no conviene”, afirmó, y sumó un ejemplo concreto durante su relación: “Me acuerdo que una vez Facu la llamó y le dijo que me diera una cartera”, reveló entre risas.

“¿Y qué tuvo Facu para conquistarte, para ganarse ese corazón?”, indagó uno de los productores del ciclo. “Primero, lo que tuvo fue mucha paciencia, que eso para mí fue muy importante porque necesito que esté recontra seguro”, respondió la menor de las Nara sin dudar. “A mí no me gusta el touch and go, yo necesito sentir que va para algo más; si no, prefiero estar sola”, enfatizó la modelo, que dio más precisiones sobre su vida de entrecasa: “Me gusta estar soltera, a mí no me divierte salir. Si no me encanta alguien, prefiero quedarme en mi casa con mis hijos comiendo fideítos con queso. Me pasaba eso que para confirmar algo quería estar 100% segura y él me bancó mucho en eso”, cerró.

Los rumores entre Zaira y Facundo comenzaron hace dos veranos, cuando se los vio en Punta del Este. La pareja evitó la exposición pública ya que el polista había mantenido en el pasado una relación con Paula Chaves, íntima de Zaira quien es la madrina de Filipa, una de sus hijas con Pedro Alfonso. Cuando el vínculo tomó estado público, se provocó una distancia entre las amigas que el tiempo aún no logró acortar.

En este tiempo los novios atravesaron idas y vueltas, una ruptura y una reconciliación a la vista de todos cuando el polista obtuvo un título con su equipo La Natividad en octubre pasado. Desde entonces, ya no se separaron y a él se lo vio cada vez más integrado en su vínculo con Makaila y Viggo, los hijos que Zaira tuvo con Jakob Von Plessen.