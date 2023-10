Zaira Nara y Facundo Pieres compartieron la primera foto juntos con románticos mensajes de amor

Zaira Nara y Facundo Pieres compartieron la primera foto juntos después de la reconciliación (Archivo)

Después de rumores de acercamiento, finalmente la pareja de Zaira Nara y Facundo Pieres volvió a mostrarse feliz en público. El sábado pasado, durante el partido de polo que lo tuvo a Pieres como protagonista, la hermana de Wanda Nara lo acompañó desde el costado del campo y, al finalizar el encuentro, se fotografiaron abrazados.

Te puede interesar: Coti Romero le pidió disculpas a Zaira Nara tras el escándalo por el que renunció al streaming del Bailando

El polista, que estaba feliz por haber levantado la primera Copa Emilio de Anchorena por el Triple Corona junto a su equipo, La Natividad, le dedicó a su novia un romántico posteo en sus redes sociales, que la modelo se encargó de compartir en su propia cuenta unos minutos después.

En la publicación se los pudo ver caminando por el campo de polo, abrazados, de espaldas, bajo el cielo azul de la tarde primaveral de la Ciudad de Buenos Aires. Pieres también decidió musicalizar la tierna postal con la canción “La Morocha”, de Luck Ra y BM.

Zaira Nara y Facundo Pieres compartieron la primera foto juntos (Instagram)

Si bien no se dejaron sacar fotografías juntos, la reconciliación es un hecho. Desde hace aproximadamente un mes que habían circulado rumores de que habían retomado su vínculo. A mediados de septiembre, Yanina Latorre, panelista de LAM (América) había contado que ambos le estaban dando una nueva oportunidad a su relación. “Están tratando de resolver las cosas. Él está profundamente enamorado, mientras que ella tiene preocupaciones debido a sus responsabilidades con sus hijos y sus viajes”, contó la panelista y conductora de Yanina 107.9, por FM El Observador. Sumado a esta información, desde la cuenta oficial de Instagram del programa de Ángel de Brito por América publicaron la foto del reencuentro de Zaira y Pieres en un restaurante.

Te puede interesar: Paula Chaves habló sobre la abrupta renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando 2023: “Fue cualquiera”

En su momento, ninguno de los dos había optado tampoco por hablar sobre su vínculo sentimental. Sin embargo, Zaira, tras su separación del padre de sus hijos, Jakob Von Plessen. se vio en la obligación de referirse públicamente a la situación cuando salió a la luz su relación con el polista, en especial porque se trataba del exnovio de una gran amiga suya: Paula Chaves. Luego, durante el último tiempo la exparticipante del stream del Bailando 2023 había asegurado que estaba soltera y que la relación con Pieres no había prosperado, justamente por la situación en la que quedó envuelta a partir de las declaraciones de la propia Paula.

Zaira Nara acompañó a Facundo Pieres en su partido de polo tras la reconciliación (Instagram)

Cabe destacar que Facundo Pieres y Paula Chaves estuvieron en pareja durante dos años, desde el 2008 hasta el 2010, y si bien la conductora después se casó con Pedro Alfonso -con quien tuvo a Olivia, Baltazar y Filipa- cuando se hizo pública la noticia de que su amiga (y madrina de su hija menor) había comenzado una relación con el deportista, decidió tomar distancia y la amistad que habían forjado quedó atrás.

Te puede interesar: Zaira Nara renunció al streaming del Bailando 2023 por un desafortunado comentario: “Hirieron mi dignidad como mujer y profesional”

Tanto fue así que, en ese momento, Zaira salió a aclarar que ella había hablado con Paula antes de dar inicio a cualquier tipo de relación con Facundo Pieres. “Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje”, contó la modelo durante esos días.

Zaira Nara y Facundo Pieres se mostraron juntos en un partido de polo (RS Fotos)

“Ella tiene una familia súper constituida, y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella, confirmó Zaira. Sin filtro, concluyó: “Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ‘cero problema’, dale para adelante’, y donde una amiga me dice ‘para ahí no mires’, no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono”.