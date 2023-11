La buena onda entre Facundo Pieres y Viggo el hijo de Zaira Nara

La relación entre Zaira Nara y Facundo Pieres ya es oficial y confirmada por los protagonistas quienes se mostraron juntos públicamente y ya no reniegan en ocultar su amor aunque esto no fue así desde un principio. Es que si bien la modelo estaba separada del padre de sus hijos, Jakob Von Plessen, prefirió mantener el vinculo en privado, primero porque lo estaba conociendo y en segundo lugar porque él es el exnovio de una gran amiga suya: Paula Chaves y eso provocó un distanciamiento entre ambas.

A pesar de que durante estos meses Zaira desmintió el romance con Pieres y aseguró en más de una oportunidad que estaba soltera y que no había prosperado su vínculo con el polista justamente por la situación en la que quedó envuelta a partir de las declaraciones de la propia Paula, ahora todo cambió y los protagonistas no ocultan su amor.

En las últimas horas, Zaira subió algunas imágenes con su hijo Viggo en el auto disfrazado del hombre araña y Facundo apareció en la publicación y le dejó un comentario: “Dos jetones”, sostuvo junto al emoji de la carita tirándole un beso demostrando cariño y complicidad con la modelo y el pequeño.

El comentario de Facundo Pieres en la publicación de Zaira

También hace menos de un mes aparecieron las primeras imágenes de Zaira y Facundo juntos durante un partido de polo que lo tuvo a Pieres como protagonista. Allí la hermana de Wanda Nara lo acompañó desde el costado del campo y, al finalizar el encuentro, se fotografiaron abrazados.

El polista, que estaba feliz por haber levantado la primera Copa Emilio de Anchorena por el Triple Corona junto a su equipo, La Natividad, le dedicó a su novia un romántico posteo en sus redes sociales, que la modelo se encargó de compartir en su propia cuenta unos minutos después.

Zaira Nara y Facundo Pieres compartieron la primera foto juntos (Instagram)

En la publicación se los pudo ver caminando por el campo de polo, abrazados, de espaldas, bajo el cielo azul de la tarde primaveral de la Ciudad de Buenos Aires. Pieres también decidió musicalizar la tierna postal con la canción “La Morocha”, de Luck Ra y BM.

La pelea entre Paula y Zaira por Facundo Pieres

Cabe destacar que Facundo Pieres y Paula Chaves estuvieron en pareja durante dos años, desde el 2008 hasta el 2010, y si bien la conductora después se casó con Pedro Alfonso -con quien tuvo a Olivia, Baltazar y Filipa- cuando se hizo pública la noticia de que su amiga (y madrina de su hija menor) había comenzado una relación con el deportista, decidió tomar distancia y la amistad que habían forjado quedó atrás.

Paula Chaves abandonó un móvil luego de una pregunta sobre Zaira Nara

Tanto fue así que, en ese momento, Zaira salió a aclarar que ella había hablado con Paula antes de dar inicio a cualquier tipo de relación con Facundo Pieres. “Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje”, contó la modelo durante esos días.

“Ella tiene una familia súper constituida, y si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella, confirmó Zaira. Sin filtro, concluyó: “Yo tengo ciertos códigos por los que si una amiga me dice ‘cero problema’, dale para adelante’, y donde una amiga me dice ‘para ahí no mires’, no miro. Y mi ambiente es muy chiquito. Te juro que me pasó mil veces de amigas que levantan el teléfono”.