Alexis Puig: “Me siento como si me hubiera pasado un camión por encima”

Alexis Puig continúa internado

Hace dos semanas, la vida de Alexis Puig dio un giro inesperado, había sido invitado para cubrir los Premios Platino 2024 en Playa del Carmen, invitación que recibió hace un mes. Cuando tenía todo listo y ordenado en sus valijas para tomar el vuelo que lo llevaría a las paradisíacas playas de México, sintió que algo no estaba bien. Efectivamente, se presentó una parálisis facial, algo totalmente inesperado para el periodista y su mujer quien lo acompañaba.

El periodista atendió a Teleshow para relatar como se siente en éstas horas, y respondió desde su internación.

—¿Cómo transcurren tus días?

—No estoy para hablar aún porque estoy muy dolorido, solo puedo intercambiar mensajes de whatsapp. Estoy mejor, al menos no tengo fiebre, pero al cuerpo lo siento como si me hubiera pasado un camión por encima. El primer diagnóstico que me dieron fue que la parálisis facial era por estrés. Pero claro, a los cuatro días siguientes arranqué con fiebre a morir, y cuando llegué a Buenos Aires me detectaron que tenía dengue. No puedo arrancar la rehabilitación hasta que no salga de acá, es como un círculo vicioso tengo que arreglar una cosa para seguir con la otra.

—¿Los médicos te dijeron si hay relación entre las dos enfermedades?

—Muy extraño pero posible, los médicos tienen muchas dudas, si la parálisis no fue un primer síntoma del dengue. Hasta ahora no saben con exactitud. Seguiré internado, no me van a dar el alta hasta que no dejen de bajarme las plaquetas (NdeR: un recuento bajo de plaquetas puede implicar mayor riesgo de sangrado en el paciente y, por ende, un cuadro de dengue grave)

Alexis Puig, escribe en su instagram , mientras continúa internado

Apenas fue público lo que sucedió con Alexis, Teleshow, se comunicó con su esposa Lucía Méndez: “A la vuelta en el avión levantó fiebre. Así que, apenas llegamos a Buenos Aires, fuimos directo a la guardia, le dio positivo el dengue y quedó internado”, detalló la ingeniera en sistemas. “Lo trataron con suero y paracetamol por vena, ya que es lo único que se le puede dar teniendo dengue”, y Méndez aseguró que su marido se encontraba “estable, solo que muy dolorido y con fiebre”. “De ánimo está bien, solo que ansioso por recuperarse pronto para volver a trabajar que es lo que más le importa”, agregó.

Alexis Puig desde la internación

Hoy el periodista compartió en sus redes sociales algunas historias que realizó desde su habitación, como por ejemplo mirando el noticiero de Canal 9 donde trabaja y saludando a sus compañeros, también le dedicó un simpático posteo a su gato.

La historia dedicada a su gato de Alexis Puig