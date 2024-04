Coty Romero adelantó cuál será su estrategia en GH y ya se animó a jugar al límite: “Quiero hacerla”

Coty Romero adelanta su estrategia en GH (Video:DGO)

La casa de Gran Hermano (Telefe) quedó desestabilizada con la llegada de Coty Romero. La correntina entró para jugar duro y sin rodeos y con ese objetivo en mente, la rubia no dudó en compartirles a sus fanáticos por dónde van sus planes: “Tengo muchas cosas que explicarles”.

“Creo que lo voy a hacer en el confesionario hoy para que no se confundan con las cosas que estoy haciendo”, señaló la joven que logró generar polémica en la temporada previa. Completamente decidida a llegar a la final, la exjugadora planeó no tener filtro a la hora de participar. Incluso tiene en la mira a Furia, la gran protagonista del juego y es a quien, por más que lo intenten, los jugadores no pueden sacar de la casa.

Su llegada a la casa causó un gran revuelo entre los fanáticos del reality, quienes no esperaban su regreso. Cabe mencionar que su presencia en la versión anterior atrajo un gran público, en especial por sus jugadas que desestabilizaban a sus compañeros y si bien fue eliminada, esto no le impidió hacer lo imposible para que su avasallante personalidad la llevara a otros proyectos, donde pudo explotar su potencial como su paso por la pista de Bailando por un sueño y por el streaming del programa conducido por Marcelo Tinelli.

La participante de la anterior edición del reality entró decidida a desestabilizar la casa (Gran Hermano - Telefe/DGO)

El recibimiento a la exparticipante del certamen fue bastante bueno dentro de la casa, como también en las redes sociales. En poco tiempo, los internautas llenaron las plataformas con sus reacciones y no dudaron en expresarle su apoyo. “Arrancó la Cotineta, muchachos, súbanse”, “Destrozalos, Constanza”, “Subanse a la cuchillera”, “Sos mi última esperanza”, “Sí a todo, Coty”, fueron algunos de los tantos comentarios que se destacaron en X (previamente conocido como Twitter).

Pero no a todos les resultó positiva la llegada de la joven, específicamente a Furia. La estratega de esta edición estaba segura que iba a volver Lisandro y la aparición de la rubia desestabilizó su juego. Incluso dejó en claro ante las cámaras que su compañera temporal fue maleducada con ella y no dudó en descargarse contra ella.

“Entra, no me mira y no me saluda. Lo hicieron a propósito, ni me mira a los ojos. Hubieran traído a alguien más piola, ¿para qué traen a esta chica pobre que no entiende nada”, lanzó la doble de riesgo luego de que la muchacha hiciera su gran ingreso al recinto. “Me hace como desprecio, ¿esa es la jugada?”, continuó, completamente enojada, mientras fumaba con Emmanuel en el patio de la casa de Gran Hermano.

Como era de esperarse, la actitud de la correntina recibió un gran apoyo por los eliminados de esta edición del programa. En especial por parte de las antiguas aliadas deportistas de alto riesgo, Agostina y Catalina. Luego de ver un lado desconocida de su excompañera, decidieron dejar de ser su amiga y hacer lo imposible para que la saquen del reality.

Coty Romero entro a Gran Hermano por el Golden Ticket: nuevas estrategias, alianzas y una guerra que comienza

“Me encantó que no la salude y la incomode, para Furia la entrada de Coty es lo peor porque es linda, es rubia y ella es muy envidiosa”, señaló la expolicía en su participación en A la barbarossa (Telefe). Por su parte, la pediatra rosarina se mostró de acuerdo con su postura y reveló que a Juliana “todo lo que le molesta es la gente que puede liderar la casa”.

Con una gala de nominación en la mira, el ambiente dentro de la casa de Gran Hermano puede ponerse más intenso. En especial si dos personalidades como las de la correntina y la joven calva entraron en contacto. Ninguna va a dar el brazo a torcer, en especial estando a tan solo unas semanas de iniciar la última etapa del reality más visto por los televidentes argentinos, quienes esperan con ansias conocer quién se llevará el premio mayor.