Las repercusiones de la salida de Catalina de GH y la nueva estrategia de la casa para eliminar a Furia

Eliminaron a Cata de GH y la casa quedó completamente revolucionada (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

La casa de Gran Hermano (Telefe) quedó encendida tras la eliminación de Catalina Gorostidi. Pero esto no fue un obstáculo para que el resto de los participantes comenzara a poner en marcha sus nuevos planes. Con una nueva semana por delante, más de uno sacó a la luz su nueva forma de jugar tras el intento fallido de sacar a Furia del programa.

“No puedo dejar de decir ‘gracias’, yo pensé que me iba”, expresó la joven que estuvo al borde de la eliminación y, ante la cámara, dejó en claro quiénes son sus nuevos objetivos. Luego de la traición que recibió por parte de un par de jugadores, la participante demostró que no tiene miedo de poner todo de sí misma para ganar la competencia.

“Tendrían que haber visto la cara del Chino, fúmensela. Posta, está preguntándose cómo no le dieron las cuentas”, continuó, mientras se dirigía a los fanáticos. “No le debo nada, no juego para él. Manzana y el Chino están muertos para mí, sépanlo”, completó Furia luego del duelo cara a cara con quien hasta hace poco era su única amiga dentro de la casa.

Pero la participante no se esperaba que el resto de los competidores estuviera planeando su estrategia para la semana, la cual está dirigida a ella. “Hay veces que, cuando me dice algo, me sale contestarle porque la dejás en evidencia. A nadie le interesa el conflicto”, atinó a decir Bautista, completamente harto de la situación que vive desde su llegada al reality. “Creo que el Chino se metió su estrategia en el orto”, lanzó la doble de riesgo en la cena que compartió con sus compañeros luego de la agitada noche.

Eliminaron a Cata de GH y la casa quedó completamente revolucionada (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

“Primero hay que sacarle el agarre de ella, no lo puedo decir. Primero hay que ir por un lado y después por el otro”, sumó Paloma, una de las últimas adhesiones a la casa de Gran Hermano. “Sí se puede decir, no votar a quién”, le señaló Martín, conocido en la casa como el Chino, apoyando su idea. Pero la planificación por derrotar a la deportista de alto riesgo estaba lejos de terminarse. La noche fue larga para los integrantes del reality y no desaprovecharon ni un segundo para hablar de cómo afrontarán la semana que se abre paso ante ellos.

A solas, Mauro y Martín continuaron hablando sobre el tema. “Me parece que estamos entrando por el lado equivocado, pero porque hay cosas que no se ven”, explicó el recién llegado a la casa. “Nosotros hablamos muy poco con las cámaras, no las usamos”, sumó el otro. “Hay muchas cosas que hablamos, que no son ciertas, pero no las comunicamos bien. Si Cata hubiera utilizado las cámaras, se quedaba. Ella cuando habla ante las cámaras tergiversa un montón de cosas”, continuó el muchacho en un intento de dejar en claro que esto los puede ayudar a sacarse de encima a Furia.

Eliminaron a Cata de GH y la casa quedó completamente revolucionada (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

“No es ninguna boluda, por eso está bastante sola y hablando ante la cámara. Por eso es que pienso que estamos yendo por el lado incorrecto”, completó su análisis ante la posibilidad de eliminar a la jugadora estelar de esta edición. Pero no descartó que sea una gran competidora, ya que logró superar gala tras gala por una amplia diferencia. Y por su fuera, se sacó de encima a la persona que la apoyó desde el primer momento, Catalina.

Las repercusiones también llegaron a las redes sociales. En paralelo, los internautas expresaron su enojo por la salida de la pediatra rosarina, haciendo alusión que se trataba de un “Gran armado”. “Lo insoportables que van a estar”, “Terminó GH para mí“, “Es inchequeable la votación”, “Hasta el público sabe que fue arreglado”, fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron luego del resultado del lunes por la noche.