El cambio de reglas para la próxima votación de Gran Hermano que revolucionará la casa

Los cambios en la votación de GH (Telefe)

En el final de una gala cargada de emociones el último martes en Gran Hermano, en el que se confirmó que gracias al Golden Ticket finalmente fue Coty Romero -participante de la edición anterior- quien ingresaría a la casa como nueva participante, lo que sorprendió tanto a los que estaban afuera como adentro, fue el propio Santiago del Moro, conductor del ciclo, quien detalló un nuevo cambio.

A minutos de finalizar la emisión, se le pidió en principio a Catalina, última eliminada, que revele a quién le dejaría sus dos votos, los que sin dudar dejó para Martín: “Lo adoro, pero quiero ver si siguen lo que yo les dije, que sigan contra Furia, así que creo que Martín puede ser un competidor que la pudiera sacar”. Sin embargo, tras ello. Del Moro reveló el sobre que tenía en sus manos.

“Yo les digo que mañana inauguramos la semana de votación mixta”, señaló, para luego tomarse unos segundos y explicarlo: “Esto es así, ellos no van a saber... ellos van a votar en negativo. Cuando terminen de nominar se les va a informar que es mixta. Entonces la gente va a votar a quién quiere que se quede”, lo que altera significativamente la dinámica habitual de las nominaciones.

Según explicó, la intención detrás de este cambio es aumentar la emoción y la competencia entre los seguidores de los distintos participantes, en un giro que promete redefinir las alianzas y la forma de enfrentar las nominaciones, poniendo a prueba el apoyo externo que cada uno posee. “Ellos van a mandar a placa a los que quieren que se vayan y la gente va a elegir a los que quiere que se queden”, explicó el paso a paso de los próximos días.

Coty Romero entro a Gran Hermano por el Golden Ticket: nuevas estrategias, alianzas y una guerra que comienza (Telefe)

“¿Qué va a pasar con esto? Van a mandar muchos a placa que la gente va a definir quién se queda y quién se va, y ahí se van a medir un poco los fandoms”, señaló en lo que significa un cambio en la estrategia de juego a utilizar, y que trascienda las paredes del programa y movilice a los seguidores de cada concursante para apoyar a sus favoritos en las redes y otras plataformas.

Tras ello, razonó: “Es decir que quienes tengan más apoyo del afuera van a tener más votos, y el que tenga menos, el que sea más intrascendente, se va a ir a su casa”, para luego explicar que tras la votación de los participantes de les explicará esta nueva modalidad de votación del afuera, para ver cuál es la reacción de ellos y qué campaña realizan, que esta vez será en positivo. “Todo sea para que el juego esté cada día más picante. Jugadores, a jugar”, cerró el conductor previo a lo que se verá la noche de este miércoles con las votaciones.

Este suceso ocurre en medio de la transformación de la casa por el ingreso de Coty, ante cuyo arribo fue Furia quien no se quedó callada. “Bienvenida a Gran Hermano”, cantó la entrenadora mientras aplaudía desafiante mirando a una de las cámaras que la enfocaba por el pasillo. “¿Sabés lo que hace? Entra y ni me mira a los ojos, no me saludó. ¿Para qué traen a esta chica que no entiende nada?. ¿Esa es la jugada? ¿Que me haga como un desprecio? Igual es hermosa, pensé que era más alta”, dijo la entrenadora.

“Y esto es para ustedes chicos. Coty, atención: mañana podrá nominar y ser nominada. Desde este instante Coty está en competencia. Ella entra directamente a jugar con ustedes, no viene por un ratito, viene a jugar con ustedes. Felicitar también a Emma que es el nuevo líder de la semana”, afirmó el conductor.