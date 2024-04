Marcela Baños sufrió un duro accidente y fue atendida de urgencia: “Me duele el golpe en la cabeza”

Marcela Baños

En las últimas horas Marcela Baños contó en sus redes sociales el fuerte accidente que sufrió en su casa durante la madrugada del miércoles por lo que la conductora de Pasión de Sábado (América) terminó de urgencia en el hospital.

“¿Qué me pasó? ¿Por qué no fui a grabar el programa del domingo?”, comenzó escribiendo Marcela sobre la imagen de una guardia médica y que subió a sus historias de Instagram. Allí, la conductora explicó que esto se debió a un percance que sufrió en plena madrugada al intentar socorrer a sus mascotas. En la publicación siguiente, escribió sobre la foto de uno de sus perros, llamado Orejas para explicar lo que había sucedido. “Le tiene miedo a los truenos, le agarra taquicardia. No paró de caminar en toda la noche. Se llama Orejas -para todos los nuevos seguidores- y tiene aproximadamente 10 u 11 años”, explicó.

“No sé qué pasó, pero no tuvo mejor idea que agarrarse a las 3 AM con Russel, nuevo integrante de la manada”, explicó en la historia siguiente, en donde se veía la foto de un border collie. “Tiene 9 meses y llegó hace tres a mi casa. Su historia fue que se lo regalaron a alguien que no pudo tenerlo (¡No se regalan animales!)”, dijo la conductora. “El border es un perro de trabajo. Necesita hacer ejercicio físico y mental, si no te destroza la casa. La cosa es que anoche estaba suelto y durmió en la puerta del dormitorio””, siguió explicando Baños.

“Como les dije, eran las 3 AM estaba durmiendo plácidamente cuando escucho que se empiezan a pelear en la punta de mis pies”, contó en la publicación siguiente, escrita sobre una foto en la que los dos perros aparecen juntos y tranquilos. “Me levanto de golpe. Sigo con vértigo (por los otolitos). Pierdo el equilibrio y me golpeo contra una pared dándomela en la cabeza. El dolor...”, contó a continuación Marcela, pero en este caso sobre una foto en la que se ve la tremenda y sangrante herida que le quedó en su cuero cabelludo tras el golpe sufrido.

“Me hicieron tomografía, radiografía, y todo está ok. Me duele mucho toda lo relacionado a la cervical, me duele el golpe en la cabeza. No quedé internada porque no perdí el conocimiento”, explicó Marcela. Sin embargo, aclaró que por este motivo no será parte de la próxima emisión de Pasión de Sábado. “Por esta razón el domingo no voy a estar al aire”, cerró con su mensaje.

En 2021, Baños había sido noticia tras explicar en el aire de Intrusos (América) por qué decidió contar públicamente que había sido abusada sexualmente. En su caso, lo había revelado en el programa de América, en junio de 2019, cuando rememoró un hecho ocurrido más de veinte años atrás, cuando ella tenía 21, y del que nadie por entonces tenía conocimiento en su círculo íntimo.

La conductora contó que el abuso ocurrió cuando la convocaron a una supuesta participación para un concurso de Miss Argentina, en el que le enseñaban a desfilar: “Me ponían libros en la cabeza, como le hacían a las modelos en ese momento. En un momento de toda esa ficción me daban un té y en ese té me drogaban. Después venían los: ‘Vamos a relajarte’, yo caía totalmente dormida en esa camilla. Lamentablemente eso no sucedió una sola vez, sino que creo que fueron varias. Porque en una de ellas me desperté y tenía a una persona encima mío.

Al finalizar su relato, Baños reveló que sus padres se estaban enterando en el mismo momento en el que lo contaba al aire. “Para una mujer es terrible contar que fue violada. Hoy lo puedo hablar porque tengo 43 años y tengo las cosas ordenadas en mi cabeza. En ese momento hubiera dicho cualquier cosa. Fue muy difícil aceptar todo”, señaló.