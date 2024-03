Cocineros Argentinos se despide del aire: 15 años con los sabores de todas las provincias y algunos de los mejores chefs del país

Cocineros argentinos se despidió de la TV Pública después de 15 años

Este domingo 31 se emitirá por última vez Cocineros Argentinos. El ciclo insignia de la TV Pública se despedirá con un envío que ya fue grabado y que será un especial por Pascuas. El programa tuvo su primera emisión allá por el 5 de enero de 2009 y era un proyecto que originalmente iba a durar lo que durara ese verano, apenas tres meses.

“Era lo que se suponía que iba a durar un programa federal, con un nombre provisorio llamado Cocineros Argentinos. Me pidieron colaborar con el armado de un programa de cocineros y cocineras que recorrieran el país, viendo distintos productos, productores. Esa era la idea inicial. Salía grabado durante una hora e iba a durar solo tres meses. Pero después ya vino el programa en vivo y todo lo que ya sabemos que pasó en estos quince años”, resume Juan Braceli en charla con Teleshow acerca del devenir del exitoso ciclo que comenzó siendo conducido por Martiniano Molina.

En ese primer año, Cocineros Argentinos tuvo 249 emisiones y alrededor de un punto de rating en promedio. Pero pese a las magras cifras, comenzó a perfilarse como una especie de hit televisivo por dos razones fundamentales: una, por demostrar que era posible hacer un programa de cocina que fuera divertido y tuviera contenidos interesantes. Y otra, por lograr la vuelta de la cocina a los hogares como fenómeno cultural a través del recorrido federal que hicieron por las provincias del país. Si bien el programa enseñaba recetas típicas de la gastronomía argentina, también comenzaron a presentar platos que solamente se conocían en las provincias o regiones que eran consumidos. Incluso en esa primera temporada, la producción notó que el rating subía cada vez que aparecían en pantalla productores regionales de alimentos, lo que demostraba un interés del público por saber de qué lugar viene la materia prima necesaria para cocinar.

Al año siguiente, ya con el recordado Guillermo Calabrese ese promedio de rating se duplicó hasta los 2 puntos. El carismático Cala estuvo al frente del ciclo por diez años y era el director de la alegre orquesta conformada por un diverso staff de cocineros: el mencionado Braceli, Ximena Sáenz, Karina Gao, Juan Ferrara, Diego Sivori, Luciano García y Gladys Olazar. También personalidades muy reconocidas del mundo de la cocina fueron parte de la troupe, como Narda Lepes y Mauro Colagreco, entre otros. Asimismo, sumaron una emisión dominical a los envíos de lunes a viernes, lo cual consolidó el éxito del programa.

Homenaje a Guillermo Calabrase en Cocineros Argentinos

Para 2017, cuando ya se había convertido en un clásico de la tele argentina y rumbo a su décima temporada, el programa sumó una versión nocturna la cual se llamó Cocineros de Noche. A la conducción de Calabrese se le agregó Eugenia Tobal. Este ciclo paralelo, que iba de lunes a viernes a las 20 horas, duró hasta finales de 2019.

Para 2020 la cosa arrancó normal, la pandemia alteró los planes de todos, incluyendo los de la televisión, quien reforzó como nunca su aspecto de servicio. Ahí Cocineros Argentinos fue clave para otorgar herramientas e ideas a quienes de repente se encontraron en sus hogares con más tiempo de lo habitual para poder cocinar. Sin embargo, para septiembre de aquel año se dio el primer punto de quiebre histórico que no estuvo exento de polémica: la repentina desvinculación de Cala.

“Fueron muchos años de trabajo en la TV Pública y Cocineros Argentinos, entretenimiento, diversión y aprendizaje. Me encantaría seguir, pero todo tiene un final, todo termina. Me llevo lo mejor. La buena gente que conocí y el cariño del público. Yo estoy muy bien. ¡Gracias!”, escribió en su cuenta de Twitter, algo que sorprendió a los seguidores del programa. “Fue una simple desavenencia contractual, después de mucho tiempo. Pero nada más que eso. Yo estoy muy bien”, agregó el propio Calabrese, horas más tarde de su anuncio, en diálogo con Teleshow.

Sofía Pachano condujo Cocineros Argentinos durante el año 2021 (Instagram)

Hasta el final de aquella temporada, Juan Braceli, Juan Ferrara y Ximena Sáenz quedaron al frente. Sin embargo, a finales de diciembre de ese año Ximena anunció que no continuaría el programa, lo que supondría otra baja histórica del ciclo. Así las cosas, para 2021 muchos se sorprendieron con la llegada de Sofía Pachano en la conducción. “Me llegó la propuesta y no lo dudé. Es un programa que siempre tuve de referencia, porque cuando googleas una receta, siempre te aparecen las de Cocineros Argentinos como primera opción”, dijo la actriz, hija de Aníbal Pachano, en diálogo con Teleshow cuando estaba a punto de debutar como conductora.

En marzo de 2022, con una nueva temporada ya en marcha y con la nueva denominación Cocineros y cocineras, Pachano dejó el programa de un momento a otro, sin dar explicaciones ni despedidas de ningún tipo. La reemplazó Laura Azcurra por unos meses y en mayo de aquel año, cuando el ciclo ganó su primer Martín Fierro (al Mejor programa de gastronomía), se destapó la olla cuando ella reclamó no haber sido invitada por la producción a la premiación organizada por Aptra. “¡Gracias APTRA por este premio! Gracias querido amigo Luciano García por nombrarme, te amo. No estoy en esa ceremonia porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada. No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como lo son los Martín Fierro. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria, siempre fue mi sueño ir”, expuso Sofía en sus redes sociales.

Un mes antes de esta polémica, precisamente el 21 de abril de 2022, Guillermo Calabrese murió después de haber sufrido un paro cardíaco. Tenía 61 años y estaba al frente de Qué Mañana (El Nueve) cuando en aquella madrugada se descompensó y fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde falleció. Ese mismo día, en Cocineros Argentinos le rindieron su merecido homenaje. “Es muy difícil hacer este programa, queremos hacer un gran homenaje a Guillermo Calabrese. Se nos fue un maestro, se nos fue un compañero. En el canal estamos todos conmovidos, sin palabras. Ver las imágenes es muy fuerte, los veo a todos llorando”, aseguró con mucha emoción Ximena Sáenz, quien para el arranque de ese año había vuelto al ciclo.

Guillermo Calabrese encabezó Cocineros Argentinos entre 2010 y 2020. Falleció en abril de 2022, a los 61 años

En abril de 2023, Juan Ferrara, uno de los históricos del ciclo, decidió bajarse de manera repentina. Lo que trascendió después fue que la incorporación de Chantal Abad habría sido el motivo de su ida. En Socios del Espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich había asegurado: “Lo que tenemos para contar es que cuando Chantal Abad se sumó al programa Cocineros Argentinos como conductora, Juan quedó un poco relegado. Él se quejó a la producción porque no tenía el lugar que pretendía y lo invitaron a retirarse”. Ante la polémica, Chantal decidió suspender su participación en el programa.

“A los de la producción les dije: ‘Yo me siento incómoda. Entiendo que Juan ya hizo su parte, que fue salir a hablar públicamente y a decir que esto no tiene nada que ver conmigo, entiendo que ustedes hicieron lo mismo. Pero me parece que necesitamos hacer un parate, ordenar esto y que no haya un ápice de duda con nada, que todo esté claro y transparente para todos y que de ahí en más podamos trazar un camino’”, explicó Abad.

Ya en 2024 y a poco de haber comenzado su temporada número 16, Cocineros Argentinos está siendo levantado del aire. Las nuevas autoridades del canal estatal, quienes se posicionaron tras la asunción de Javier Milei como presidente de la Argentina, tomaron esta decisión sin dar mayores explicaciones. De hecho, esta noticia llegó poco antes de que se oficializara la renuncia de Juan Parodi a la dirección de la TV Pública, cargo que había asumido el pasado 5 de febrero. El pasado miércoles fue su último programa en vivo. “Son muchísimos los que han pasado, muchas camadas y un gran semillero de producción. Muchas gracias a Kapow por la oportunidad y había que apostar a esto y funcionó. Esto sigue siendo, porque hasta el último instante de esta creación, seguiremos siendo un programa de cocina”, dijo Braceli a la hora de la despedida.

Juan Braceli, el último conductor de Cocineros Argentinos, está desde el comienzo del ciclo (Instagram)

“Cosas que pasan. Ciclos que lamentablemente se cierran de la manera menos feliz. Pero bueno, podía pasar. Estas cosas son las que pueden pasar, en general, cuando toma posición una nueva gestión, que por supuesto decide cómo quiere que sea su programación y demás”, había manifestado Braceli en diálogo con Teleshow.

“Acá pasa que hubo un par de meses en donde no hubo autoridad. Estaba acéfalo el canal y en un principio había una renovación mes a mes, desde diciembre. Y hasta donde tengo entendido, cuando entraron las nuevas autoridades, sé que tenían la intención de que Cocineros... continúe. Estábamos en eso, viendo qué pasaba, cómo seguía el año, si se proyectaba hasta fin de año, como habitualmente ha sido año tras año desde que arrancó el programa. Y de golpe, de un día para el otro, nos enteramos de que va hasta fin de mes y no hay más programas en vivo. Y vaya a saber también qué va a pasar con la TV Pública, otra cosa muy preocupante. Un programa como Cocineros Argentinos, que llegó a cada rincón y mostró cada una de las particularidades de los lugares a los que llegó, que le pudo dar voz a todas esas identidades, no hubiese sido posible si no era a través de una política pública y de un canal público”, agregó al respecto.

El futuro de Cocineros Argentinos, un programa que sin dudas es un clásico moderno de la televisión argentina, por ahora es incierto pero hay chances de que se reconvierta y renazca de sus propias cenizas. “Tengo entendido que la productora tiene algunos ofrecimientos y está conversando. Ya se verá cómo se transforma esto, hacia dónde irá. Ahora es momento de decir ‘hasta siempre’ y darle un cierre a todo esto dentro de la TV pública, que fue nuestra casa desde siempre y la recordaré así, por supuesto”, comenzó el chef.