Sofía Pachano lamentó no haber asistido a los Martín Fierro 2022: el reclamo a la producción de Cocineros Argentinos

Sofía Pachano reveló el motivo por el que no asistió a los Martín Fierro 2022

La televisión se vistió de gala el domingo por la noche y se entregaron los premios Martín Fierro 2022. Los ganadores subieron al escenario del Hilton para expresar sentidos discursos y alzaron la estatuilla en una velada cargada de emoción. Cuando llegó el momento del rubro gastronómico, una de las ausencias que llamó la atención en las redes sociales fue la de Sofía Pachano, quien ofició como conductora en Cocineros Argentinos (TV Pública), luego de su exitoso paso por Masterchef Celebrity. Desde Brasil, la actriz celebró que el ciclo haya ganado la terna, y lanzó un reclamo contra la producción del programa.

La semana pasada la bailarina viajó a la playa de Itamambuca para disfrutar de unos días de descanso junto a su novio, Santiago Ramundo. En este sentido, lamentó no haber podido asistir y publicó una contundente aclaración en sus historias de Instagram: “¡Gracias @aptra_ok por este premio! Gracias querido amigo @lucianogarciapastelero (Luciano García) por nombrarme, te amo. No estoy en esa ceremonia porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo que estaba invitada”.

El mensaje de Sofía Pachano sobre su ausencia en los Martín Fierro 2022

“No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como lo son los Martín Fierro. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria, siempre fue mi sueño ir a los Martin Fierro”, sentenció. Y agregó: “Espero poder ir pronto de la mano de otro proyecto; evidentemente @cocinerosarg no fue el proyecto para que yo vaya, pero sí para que me lo gane por primera vez, siendo parte de un equipo. ¡Gracias a todos los que lo hicieron posible!”. Su pareja también expresó su desilusión con un posteo en sus stories y la felicitó por todo el esfuerzo que puso durante su participación en el ciclo.

“¡Bravo mi amor por tu primer Martín Fierro! Sé todo lo que le has dado a ese programa para que hoy levanten la estatuilla algunos de tus excompañeros... Una pena enorme que no te hayan invitado a tiempo de parte del programa”, escribió el actor, junto a un emoji de llanto. Además la actriz mostró el audio que le mandó su colega y amiga, Tefi Russo, que acompañó al Pollo Álvarez durante la ceremonia. “¡Sofi! ¡Ganaste un Martín Fierro! ¿Dónde estás que no te veo? Ahí están subiendo tus compañeros”, le comentaba en el mensaje de voz, intrigada por su ausencia.

Santiago Ramundo, pareja de la actriz, también se refirió a los Martín Fierro 2022 con un contundente posteo

Cabe recordar que Pachano se había sumado al ciclo en febrero y se destacó con sus recetas vegetarianas, inaugurando una nueva sección en el clásico gastronómico que ya lleva 14 años en la pantalla chica. La actriz se integró al equipo conformado por Juan Braceli, Juanito Ferrara y Lucho García, con gran entusiasmo. En diálogo con Teleshow había expresado su emoción antes de su debut: “Es un programa que siempre tuve de referencia, porque cuando googleas una receta, siempre te aparecen las de Cocineros Argentinos como primera opción”.

“Ser conductora es toda una novedad, es un área nueva. Sobre todo en vivo y de manera diaria: es un desafío muy grande y estoy muy ansiosa. Espero cumplir con las expectativas del canal, de mis compañeros y que nos divirtamos”, auguraba. Dos meses más tarde Sofía confirmó en su cuenta de Instagram que ya no formaba parte del ciclo, con aires de tristeza y resignación. “Claramente ya no soy parte de Cocineros argentinos. No dije nada antes porque estábamos en negociaciones por otra cosa... cosas internas que a ustedes no les van a importar”, le explicó a sus seguidores.

“Para mí fue muy doloroso no estar más en el programa. Las cosas a veces llegan a su fin y ese fue el caso. Cuando se cierra una puerta se abre otra. En general pasa eso en la vida; me hubiera encantado hacer una despedida en el programa en vivo. Lo pedí en su momento, no se podía, no se pudo. Pero bueno, ya está”, aseguró cuando le consultaron por su repentina salida del ciclo en marzo. Por estos días participa de Masterchef Celebrity, la revancha (Telefe), y sigue en carrera entre los cinco mejores.

