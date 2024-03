La palabra de Tini Stoessel luego de que su padre la defendiera de las críticas: “Toqué fondo“

La palabra de Tini Stoessel después de que su papá la defendiera de las críticas (Video: LAM)

En las últimas horas Alejandro Stoessel sorprendió al manifestarse en su cuenta de X con un especial mensaje en medio de las diferentes opiniones, críticas y comentarios que hay sobre el álbum que lanzará próximamente su hija. Es que el reconocido productor estuvo desde el comienzo en la proyección artística de la cantante y la acompañó en su crecimiento hasta convertirse en una de las grandes estrellas del pop latino. Luego de haber guardado silencio todo este tiempo, creyó que había llegado la hora de hablar y lo hizo con un contundente posteo.

Este mensaje de Alejandro se dio en el marco de que Tini Stoessel anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, un trabajo muy diferente a los anteriores, donde hablará de sus sentimientos y de todo lo que experimentó en el último tiempo. “Un mechón de pelo” es el título elegido para el disco que saldrá el 11 de abril. Y es también un concepto, en el que la artista repasará este año en el que se sintió en el ojo de la tormenta y tuvo que lidiar con ataques de pánico y la horrible sensación de no tener ganas de vivir.

Tini Stoessel y su papá Alejandro

En ese sentido, este viernes en LAM ( ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América) abordaron el tema. Allí, analizaron los diferentes mensajes que fue dejando la artista incluyendo el de Alejandro y hablaron con la cantante quién dio su visión tras la carta de su papá.

Yanina Latorre, panelista del programa y que conoce tanto a la cantante como a su familia, aseguró que Tini “no está comerciando con la salud mental“ y explicó: “Creo que está contando como hacen todas las artistas, en su caso particular lo que le pasó el año pasado”.

Además, la conductora de radio El Observador contó que habló con Martina y leyó las declaraciones de la cantante: “Estoy bien amor, solo que me quedé callada muchas veces. Todo el mundo está haciendo referencias a cosas que no son, cuando claramente me estoy refiriendo a muchas cosas que me pasaron. Toqué fondo muchas veces leyendo tantas duras críticas durante tantos años. Ahora estoy mucho mejor”, le contestó Tini a Latorre.

Nuevos adelantos de Tini Stoessel

“Me imaginé que esto iba a pasar”, expresó Yanina, conocedora del entorno. “La última conversación que tuve con ella, en enero o en febrero, me empezó a contar lo que iba a cantar, el álbum que estaba preparando. Cada tema es contando lo que sufrió o padeció”.

“A ella se le han metido con su cuerpo, con el ombligo, los pies, todo. Creo que es una chica que trabaja desde muy chica y el año pasado ella explotó”, insistió Yanina. En el adelanto de su próximo disco la cantante se mostró angustiada, triste y cortándose el pelo ella misma en su hogar.

“Tini nunca habló de su vida privada, nunca habló de sus problemas. Nunca le gustó exponer más allá ni explicar más allá, porque seguramente si algún día ella habla, muestra y cuenta cosas que yo sé y Ángel también, la gente va a pensar muy diferentes respecto a algunas cosas, pero no nos corresponde a nosotros contarlo”, cerró la panelista.

El mensaje de Alejandro Stoessel apoyando a su hija

Alejandro Stoessel defendió a su hija

En la tarde del jueves, Alejandro Stoessel sorprendió al manifestarse en sus redes sociales con un fuerte mensaje en apoyo a su hija. “¿Cómo entender? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo perdonar? La maldad de quienes intentan a través de la burla vulgar y estúpida, lastimar desde la cueva del anonimato”, expresó el productor al principio de su escrito.

Y continuó: “Seres tan pequeños como inservibles, transpirando su veneno tóxico, que refugiados detrás de una pantalla, seguramente de baja calidad (humana), buscan alivio a través de su propia miseria, sin darse cuenta que son adictos irrecuperables a la maldad”. Las palabras no tardaron de volar por el ciberespacio. En tanto, las cuentas de los fanáticos de Tini, celebraron que la defensa incondicional del productor, sea con el mismo énfasis que lo vienen haciendo ellos.