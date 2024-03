Tini Stoessel reveló un video inédito de su nuevo disco: “Cómo duelen los sentimientos cuando uno no los deja ir”

Tini Stoessel mostró el adelanto de su nuevo videoclip (Video: Instagram)

Un día después de ponerle fecha, título y sonidos a su nuevo trabajo, Tini Stoessel ahora le sumó imágenes. Siempre jugando al misterio, mostrando de a poco las cartas de su próximo material, La Triple T subió a sus redes sociales un fragmento del backstage de su nueva producción, con un gesto elocuente.

La artista viene promocionando con intervenciones en su cabello el álbum que se llamará no casualmente Un mechón de pelo. Ahora, se filmó mirándose a la cámara, con el rostro entre lágrimas y una tijera en sus manos. Hasta que toma una tijera con una mano, un voluminoso mechón de pelo con la otra y lo corta con trazo firme.

“Como duelen los sentimientos cuando uno no los deja ir. Cómo se borran los recuerdos cuando aún viven en mí. Se hace difícil perdonar, pero más difícil perdonarte a ti. A veces pienso que estoy loca, porque loca me sentí. Loca como el mar, que no se entiende lo que hace ni a dónde va. Solo él puede entender, encontrarse en alguien más. Será que el ser humano nunca aprende a nadar, en búsqueda del sentido, perdida en el desierto y no lograr saciar, saciar el alma fría y volver a respirar”, fueron las palabras que usó la Triple T para dar a conocer el significado del álbum.

Tini Stoessel mostró el adelanto de su nuevo videoclip

“Haber podido expresar en palabras tantas emociones y sentimientos que tenía guardados en este álbum fue algo muy sanador. Quiero agradecerles por el amor que me están dando, lxs amo”, escribió junto al audiovisual. Vale destacar que la propia cantante destinó el 11 de abril próximo para el lanzamiento del quinto disco en su carrera, el sucesor del exitoso Cupido.

Los gestos de Tini en las redes, para dar a conocer su próximo álbum

El viernes 15 de marzo, Tini sorprendió a todos sus seguidores borrando/archivando todas sus publicaciones y sus historias destacadas de Instagram. La primera reacción se orientó a un posible hackeo de su cuenta, casi un acto reflejo por la ausencia de material en su feed. Sin embargo, la acción conjunta del corte del cabello con borrar todo el contenido parecía conducir al anuncio de un nuevo álbum, lo que se terminó corroborando.

Es una práctica bastante habitual en los artistas, utilizando la figura de la mutación física y espiritual para dar nacimiento a sus nuevas composiciones. Una forma también de alentarlos a escuchar el material que tienen para estrenar y no quedarse en la conformidad de los hits que ya conocen de memoria.

“El mundo seguía girando, pero no para mí” es la frase que eligió Tini para acompañar el comienzo del lanzamiento musical, que no contará con la participación de artistas invitados. Si eso resume el contenido del nuevo álbum, parece configurado en torno al desamor, aunque también ya aclaró que iba a usar este espacio para dar a conocer todas las cosas que sintió.

El romance con el futbolista Rodrigo De Paul, que se terminó a mediados del año pasado, fue muy importante en la vida de la cantante. Sin embargo, los problemas de salud que experimentó mientras en su carrera parecía todo color de rosa y demás intimidades de una estrella pop podrían contarse en modo de canción. Y eso es motivo para tener en vela a los fanáticos, que sueñan con un regreso con gloria

Lo que se viene...

El próximo 11 de abril la cantante sacará su 5to álbum, luego de lo que fue su éxito marcado en Cupido, Tini Tini Tini, Quiero Volver y Martina Stoessel, el resto de las producciones antes de este nuevo lanzamiento. Sin embargo, aclaró que antes de que salga el disco, van a haber sorpresas.

Así lo anunció vía X (Twitter), cuando respondió un comentario de una fanática visiblemente emocionada con la salida del álbum. “Habrán cosas previas”. Faltan pocos días para que la artista salga con su nueva creación, mientras sus seguidores están a la espera de que el cronómetro llegue a cero y La Triple T vuelva a sonar.