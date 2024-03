Las hermanas Calabró profundizan la grieta que existe entre ellas

Marina Calabró cruzó a su hermana Iliana por sus dichos: "Nunca iría a la televisión a contar intimidades de mi familia (Video: Radio El Observador)

Este miércoles, Marina Calabró, salió al cruce de los dichos de su hermana, cuando durante el martes, Iliana nuevamente, en el programa de Ángel de Brito, hizo referencia a la distancia que seguían manteniendo entre ellas. En el pase radial entre Yanina Latorre y Marina, la periodista aclaró que ella tiene otra manera de manifestarse. “Me parece que si uno tiene algo para reclamar en el contexto de una familia, por más mediática que sea, se reclama únicamente en privado”, sostuvo haciendo referencia a aquel programa de PH podemos hablar, donde se inició el conflicto.

El doloroso reclamo de Iliana Calabró a su hermana Marina (Video: PH, Podemos Hablar, Telefe)

Marina recordó la incomodidad que sintió cuando escuchó a su hermana hablar sobre el vínculo entre ellas. “No quiero revolver, y como yo no quiero quedarme anclada en el dolor o en el resentimiento, pero la verdad lo del programa PH me dolió muchísimo. La verdad, lloré muchísimo, y Rolando (Barbano) lo sabe. Pero no es por la imagen pública, porque, en definitiva, después leí comentarios en las redes, uno más horrible que el otro, que me decían, ‘mientras tu pobre hermana llora en televisión, vos, desalmada, estabas en ese casamiento frívolo de Baby Echecopar, con toda esa gente’”. Latorre dijo que ella no le había creído el llanto de Iliana en LAM, a lo que Marina con una sonrisa, le aclaró: “Elijo creer”.

El año pasado, para el cumpleaños de la periodista hubo una suerte de tregua entre ellas, y todo parecía llegar a un final feliz, pero lamentablemente no ocurrió, Ana Rosenfeld y Marina cumplen años el mismo día, el 13 de diciembre, y casi siempre deciden festejarlo juntas, era el gran plan para juntarse con Iliana y que reine la paz, pero duró muy poco tiempo.

Marina Calabró Habló Del Desencuentro Con Su Hermana (Video: A la tarde, América)

Después de ese día de festejo, besos, abrazos y fotos juntas, incluida Coca Calabró, apareció el rumor de un supuesto romance entre la periodista y Rolando Barbano, quienes comparten el aire del programa de Jorge Lanata en Radio Mitre. Solo eran conjeturas, chismes que Marina siempre se encargó de desmentir con toda su fuerza, y él también contestaba con evasivas, como si no la conociera o como si jamás la hubiera visto. Pero pasaban los días, y cada vez era más grande la versión de que ellos estaban juntos siendo más que compañeros de trabajo, pero nadie decía nada, todo era silencio o desmentidas hasta de sus propios compañeros y amigos.

Cada día se agigantaba más y más la versión de que Calabró y Barbano eran pareja. Hasta que un día Iliana no tuvo mejor idea, que mientras la entrevistaban desde Mar del Plata, donde estaba haciendo temporada teatral, la consultaron sobre el rumor sobre su hermana y Rolando, y ella dio por sentado que era así, porque según dijo, lo había googleado. Claramente eso aceleró los tiempos de la pareja para blanquear. En una entrevista con Catalina Dlugi, Marina, de alguna manera lo terminó reconociendo, aunque nunca dio nombres propios, pero sí aclaró que estaba enamorada, pero por su hija, no era el momento de dar más detalles. Así que se llamó a silencio.

Marina Calabró Confesó Si Está Enamorada (Audio: Programa Catalina Dlugi, La Once Diez)

Por ahora no hay vuelta atrás y lamentablemente la grieta entre las Calabró se profundizó aún más. Tal vez en algún momento, cuando pase el tiempo, y corra el agua, puedan ajustar cada una su postura, y disfrutar del sentimiento de hermandad, que las une.